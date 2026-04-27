Resident Evil Requiem knackt 7 Millionen Verkäufe in weniger als zwei Monaten

Capcoms Survival-Horror-Offensive 2026 läuft weiter auf Hochtouren: Resident Evil Requiem hat die nächste große Marke geknackt und steht jetzt bei mehr als 7 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Damit setzt der neueste Serienteil seine starke Startphase nahtlos fort und unterstreicht, wie groß das Interesse an der Rückkehr nach Raccoon City gerade ist.

Nach dem Release am 27. Februar 2026 entwickelte sich Requiem in kürzester Zeit zum Publikumsliebling. Gelobt werden vor allem die Mischung aus klassischem Ressourcenmanagement, modernen Inszenierungs-Tricks, die wuchtige Optik sowie die doppelte Perspektive durch die zwei Hauptfiguren.

Im Mittelpunkt steht FBI-Analystin Grace Ashcroft, die gemeinsam mit Serien-Urgestein Leon S. Kennedy dem Rätsel um das Raccoon City Syndrome nachgeht. Spielerisch verbindet Capcom Erkundung, Rätsel und Kämpfe mit der Option, flexibel zwischen First-Person- und Third-Person-Ansicht zu wechseln.

Neuer Rekord nach dem Raketenstart

Wie schnell hat Resident Evil Requiem die 7-Millionen-Marke erreicht? Laut einem aktuellen Update aus dem Umfeld des Entwicklerteams wurde die neue Bestmarke in weniger als zwei Monaten nach Launch erreicht, nachdem das Spiel zuvor bereits in atemberaubendem Tempo Zwischenziele abgeräumt hatte.

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So soll Resident Evil Requiem bereits innerhalb der ersten Woche nach Veröffentlichung über 5 Millionen Einheiten abgesetzt beziehungsweise ausgeliefert haben, verteilt auf PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Kurz darauf folgte der nächste Meilenstein: 6 Millionen Verkäufe in 17 Tagen, was den Titel zum schnellsten Serienteil machte, der diese Marke erreicht hat.

Damit nimmt Requiem der Reihe nach mehrere interne Bestwerte mit und verdrängt frühere Rekordhalter. Dass Capcom mit dem neuesten Teil einen Nerv getroffen hat, zeigt sich nicht nur in den Zahlen, sondern auch an der anhaltenden Aufmerksamkeit rund um Story, Figuren und das modernisierte Spielgefühl.

Starker Steam-Auftritt und Support nach dem Release

Welche Faktoren treiben den Erfolg von Resident Evil Requiem weiter an? Ein wichtiger Teil der Dynamik dürfte der starke PC-Start sein: Auf Steam erreichte Requiem zum Launch einen Peak von 344.214 gleichzeitig aktiven Nutzern und hält dort weiterhin eine Overwhelmingly Positive-Bewertung.

Parallel dazu bleibt Capcom am Ball, was Updates und Inhalte betrifft. Ein frisches Update hat unter anderem einen Foto-Modus nachgereicht, mit dem sich Szenen, Kämpfe und Entdeckungen im Detail festhalten lassen. Zusätzlich ist ein DLC offiziell in Entwicklung, ein Termin steht bislang allerdings noch nicht fest.

Außerdem kursieren Hinweise darauf, dass ein Söldner-Modus in absehbarer Zeit nachgereicht werden könnte. Bestätigt ist das zwar noch nicht, aber es würde gut zu Capcoms Strategie passen, die Community auch nach dem Launch mit zusätzlichen Spielmodi zu beschäftigen.

Capcoms 2026 bleibt auf Erfolgskurs

Welche Rolle spielt Resident Evil Requiem in Capcoms Gesamtjahr 2026? Requiem ist nicht das einzige Schwergewicht: Auch Pragmata legte mit rund 2 Millionen verkauften Einheiten kurz nach Release einen starken Start hin. Gleichzeitig bereitet sich Capcom bereits auf das nächste große Projekt vor: Onimusha Way of the Sword.

Unterm Strich deutet vieles darauf hin, dass 2026 für Capcom eines der stärksten Jahre der letzten Zeit werden könnte. Und wenn Requiem sein Tempo hält, dürfte die 7-Millionen-Marke nur ein weiterer Zwischenstopp gewesen sein.

Wie gefällt dir Resident Evil Requiem bisher, und welche Inhalte würdest du dir beim DLC oder einem möglichen Söldner-Modus wünschen? Schreib es gerne in die Kommentare.