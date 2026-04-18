Resident Evil Requiem – Leak deutet auf Rückkehr des Söldner-Modus hin

In Resident Evil Requiem wird bereits fleißig optimiert, entdeckt und erneut durchgespielt, doch viele Fans warten vor allem auf frische Inhalte abseits der Hauptkampagne. Capcom hat längst bestätigt, dass sowohl eine Story-Erweiterung als auch ein Mini-Game unterwegs sind. Jetzt deutet ein Leak darauf hin, dass ausgerechnet ein besonders beliebter Klassiker der Reihe als nächstes zurückkehren könnte: der Söldner-Modus.

Die Spekulationen kommen nicht aus dem Nichts, denn Regisseur Koshi Nakanishi hatte für ein Update im Mai 2026 ein Überraschungs-Mini-Game angeteasert. Schon damals lag der Gedanke nahe, dass Capcom hier einen bekannten Modus wiederbeleben könnte, der perfekt zu kurzen, wiederholbaren Sessions passt.

Hinweise aus den Spieldateien

Was wurde im Leak zu Resident Evil Requiem entdeckt? Laut einem Datamining-Fund sollen in den Spieldateien mehrere ungenutzte Audio-Tracks verborgen sein. Besonders auffällig ist dabei ein Track mit einem deutlich hörbaren Uhrticken, das viele sofort an den typischen Countdown erinnert, der den Söldner-Modus seit jeher prägt.

Das Timing dieser Entdeckung ist interessant, weil sie mit dem bereits angekündigten Update-Fenster im Mai 2026 zusammenfällt. Entsprechend wächst in der Community die Hoffnung, dass das angekündigte Mini-Game tatsächlich der Söldner-Modus sein könnte, statt eines völlig neuen Nebenmodus.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gleichzeitig bleibt offen, ob die Audios wirklich für den Söldner-Modus gedacht sind oder möglicherweise zur Story-Erweiterung oder einem anderen Mini-Game gehören. Unterm Strich passt das Tickgeräusch jedoch auffällig gut zu dem, was Fans seit Jahren mit dieser Art von Herausforderungen verbinden.

Warum der Söldner-Modus so gut zu Requiem passt

Warum ist der Söldner-Modus in der Reihe so beliebt? Sein Ursprung reicht bis Resident Evil 3: Nemesis aus dem Jahr 1999 zurück. Das Grundprinzip ist einfach und motivierend: In zeitlich begrenzten Runs kämpft man sich durch Horden aus Zombies und anderen Biowaffen, sammelt Zeit-Boni und versucht, Score und Route immer weiter zu perfektionieren.

Je nach Spiel variierten Regeln, Arenen und Loadouts, oft auch abhängig von der gewählten Figur. Genau diese Mischung aus Arcade-Feeling, Druck durch den Timer und dem Reiz, den eigenen Lauf zu verbessern, hat den Modus über viele Ableger hinweg zu einem der beliebtesten Mini-Games im gesamten Franchise gemacht.

Resident Evil Requiem wäre dafür eine starke Bühne: Das Gunplay, die Gegnerdichte in bestimmten Abschnitten und der Fokus auf wiederholbares, skillbasiertes Gameplay wirken wie gemacht für eine Punktejagd, die sich problemlos neben der Hauptgeschichte etabliert.

Mögliche spielbare Figuren und Fan-Favoriten

Welche Charaktere könnten im Söldner-Modus auftauchen? Naheliegend sind zunächst die zentralen Figuren: Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy. Beide wären als Standard-Auswahl für unterschiedliche Spielstile prädestiniert, etwa mit klar getrennten Waffen-Sets oder Perks für Tempo, Präzision oder Durchhaltevermögen.

Spannend wird es bei möglichen Bonus-Charakteren. Vorbilder gibt es, denn Resident Evil Village ließ Fans unter anderem auch als Antagonisten wie Lady Dimitrescu oder Heisenberg durch Arenen fegen. Für Requiem würden sich daher auch Gegenspieler anbieten, etwa Zeno, Victor Gideon oder sogar The Girl, um dem Modus mehr Abwechslung und ein paar bewusst überdrehte Power-Fantasien zu geben.

Und dann ist da noch ein Name, der bei vielen sofort ein Grinsen auslöst: Tofu. Der kultige Block startete einst als Testmodell, wurde in Resident Evil 2 zum Mini-Game-Star und ist in Requiem als Easter Egg im zerstörten Raccoon City Police Department zu entdecken. Gerade als freischaltbarer Fun-Run-Charakter wäre Tofu im Söldner-Modus ein perfekter Bonus, der die Tradition der Reihe aufgreift.

Was würdet ihr euch für einen möglichen Söldner-Modus in Resident Evil Requiem wünschen, eher klassische Time-Attack-Runs oder ein moderneres System mit Challenges, Loadouts und Koop? Schreibt es gern in die Kommentare.