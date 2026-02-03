Kingdom Come: Deliverance – Möglicher PS5-Release vor Februar 2026

Ein neuer Leak befeuert die Gerüchteküche rund um Kingdom Come: Deliverance auf der PlayStation 5. In den vergangenen Tagen verdichten sich die Hinweise darauf, dass das Mittelalter-Rollenspiel aus dem Jahr 2018 in Kürze als Next-Gen-Port erscheint – und das womöglich schon vor dem 13. Februar 2026.

Die jüngsten Informationen stammen aus dem PlayStation Store selbst, der offenbar versehentlich eine PS5-Version von Kingdom Come: Deliverance sowohl im italienischen als auch im englischen Store gelistet hatte. Dort war die Rede von technischen Verbesserungen wie 4K-Auflösung, einer erhöhten Bildrate und hochaufgelösten Texturen. Das legt nahe, dass es sich um keinen vollständigen Remaster, sondern um einen klassischen Port mit technischen Upgrades handelt.

Was steckt hinter dem PS5-Leak?

Welche Hinweise deuten auf einen baldigen Release hin? Schon seit Juli 2025 kursieren regelmäßig Hinweise auf eine PS5-Version. Der bekannte Account PlayStation Game Size hatte damals bereits ein Bild des Spiels mit einem vielsagenden Emoji gepostet. Seitdem gab es mehrere kleinere Leaks, unter anderem von Reddit-Nutzern, die sich auf interne Quellen beriefen.

Im Dezember 2025 konkretisierte ein Nutzer namens bertik11 die Angaben: Die PS5-Version solle im Februar 2026 erscheinen, allerdings ohne große Neuerungen. Es handle sich lediglich um einen technischen Port, nicht um eine überarbeitete Version mit neuen Inhalten.

Mögliche Veröffentlichung vor dem 13. Februar 2026

Warum könnte das Datum relevant sein? Am 13. Februar 2026 feiert Kingdom Come: Deliverance seinen achten Geburtstag. Gleichzeitig jährt sich am 4. Februar das Release-Datum des Nachfolgers Kingdom Come: Deliverance 2, der im Februar 2025 erschienen ist. Eine Veröffentlichung der PS5-Version in dieser Zeitspanne würde also perfekt zum Jubiläum passen.

Hinzu kommt, dass Kingdom Come: Deliverance laut PlayStation Game Size ab dem 13. Februar 2026 im Xbox Game Pass verfügbar sein soll. Die Spekulation: Damit könnte ein Release der PS5- und Xbox Series-Versionen noch vor diesem Termin erfolgen.

Das erwartet dich in Kingdom Come: Deliverance

Was macht das Spiel so besonders? Kingdom Come: Deliverance ist ein Rollenspiel mit starkem Fokus auf historische Authentizität. Du schlüpfst in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds, der während des Bürgerkriegs im Böhmen des Jahres 1403 in den Konflikt zwischen König Wenzel IV. und dem ungarischen König Sigismund hineingezogen wird. Die offene Spielwelt basiert auf realen Orten und Ereignissen, inklusive komplexer Dialogsysteme, realistischer Rüstungssysteme und einem einzigartigen Kampfsystem mit physikbasierten Schwerduellen.

Die ursprüngliche Version erschien am 13. Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC. Seitdem hat sich das Spiel über 10 Millionen Mal verkauft (Stand: Mai 2025) und sich trotz technischer Probleme eine treue Fangemeinde erarbeitet. Im Jahr 2024 erschien zudem eine Umsetzung für die Nintendo Switch.

Wie könnte die PS5-Version aussehen?

Was wurde bisher zur Technik bekannt? Laut den kurzzeitig sichtbaren Store-Einträgen wird die neue Version mit 4K-Grafik, besserer Performance und hochauflösenden Texturen ausgestattet sein. Neue Inhalte oder Gameplay-Änderungen sind bisher nicht geplant. Der Port bleibt damit nah am Original, soll aber die technischen Möglichkeiten der aktuellen Konsolengeneration besser ausnutzen.

Ein Re-Release wäre damit vor allem für Neueinsteiger oder Fans interessant, die das intensive Mittelalter-Erlebnis mit stabiler Technik und verbesserter Grafik nachholen oder erneut erleben möchten.

Ein cleverer Zeitpunkt für den Re-Release

Warum ist jetzt der perfekte Moment für die PS5-Version? Der Start von Kingdom Come: Deliverance 2 im Februar 2025 hat dem Franchise neuen Aufwind gegeben. Die Fortsetzung kam deutlich besser bei Kritikern an und hat das Interesse an der Reihe neu entfacht. Ein PS5-Port des ersten Teils könnte dieses Momentum nutzen, um neue Fans zu gewinnen und alten Spielern einen Grund zur Rückkehr zu geben.

Wenn sich die Leaks bewahrheiten, dürftest du schon in wenigen Tagen erneut in das historische Böhmen eintauchen. Ob der Release tatsächlich noch vor dem 13. Februar 2026 erfolgt, bleibt abzuwarten – doch die Indizien sprechen dafür.

Was meinst du: Wirst du dir Kingdom Come: Deliverance auf der PS5 noch einmal ansehen? Oder hast du dem Mittelalter-Epos bereits in der Originalfassung genug Zeit gewidmet? Lass es uns in den Kommentaren wissen!