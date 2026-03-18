Hollow Knight Silksong Patch 5 ist da – neue Sprachen, 21 Fixes im Überblick

Hollow Knight: Silksong hat Mitte März 2026 das nächste große Update bekommen: Patch 5 ist seit dem 16. März 2026 in der finalen Version auf dem PC verfügbar. Team Cherry liefert damit nicht nur neue Sprachoptionen, sondern auch eine ganze Reihe an Bugfixes und kleinere Gameplay-Anpassungen, die vor allem an heiklen Stellen für deutlich mehr Konsistenz sorgen sollen.

Die Aktualisierung trägt die Versionsnummer 1.0.29926 und ist aktuell über Steam und GOG für die PC-Fassung verfügbar. Andere Plattformen sollen in Kürze nachziehen, wie es bei früheren Rollouts bereits üblich war.

Release und Fokus des Updates

Was steckt hinter Patch 5 im März 2026? Der nun veröffentlichte Patch schließt eine rund einmonatige Testphase ab: Seit Februar 2026 lief das Update in mehreren Beta-Versionen, bevor Team Cherry es am 16. März 2026 in den Stable-Channel gebracht hat. Insgesamt listet der Changelog 21 Punkte.

Inhaltlich ist Patch 5 zweigeteilt: Ein großer Teil dreht sich um Lokalisierung und Textqualität, der Rest um konkrete Bugfixes und kleinere Balance- oder Funktionskorrekturen. Auffällig ist, dass Team Cherry die Sprachthemen ganz nach oben setzt.

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Dazu passt auch der Kontext: Kurz nach dem Release im September 2025 stand vor allem die chinesische Übersetzung in der Kritik. Die vereinfachte chinesische Lokalisierung wurde bereits Ende Oktober 2025 überarbeitet. Patch 5 erweitert das Angebot jetzt um eine zusätzliche Variante und bessert außerdem an der deutschen Version nach.

Lokalisierung, Bewegung und Boss-Anpassungen

Welche Neuerungen betreffen Sprache und Gameplay? Die größte Neuerung bei den Sprachen ist eine komplett neue Lokalisierung: Traditionelles Chinesisch ist ab sofort verfügbar. Zusätzlich wurde die deutsche Übersetzung überarbeitet, um an mehreren Stellen klarer zu sein und konsistenter zur englischen Vorlage zu bleiben.

Beim Gameplay sticht vor allem eine Änderung an Hornets Bewegungsoptionen heraus: Silk Soar, also die Doppelsprung-Fähigkeit, darf nun auch bei Szenenübergängen nach oben ohne Einschränkung genutzt werden, solange genug Seide vorhanden ist. In der Praxis kann das, richtig eingesetzt, das Traversal deutlich beschleunigen.

Auch an einem Boss wurde geschraubt: Der Todesexplosionsschaden von The Last Judge wurde korrigiert und verursacht jetzt 2 Schadenspunkte statt 3. Team Cherry bezeichnet das als Fix, da die 3 Masken Schaden so nie vorgesehen gewesen seien.

Ein weiteres nützliches Detail betrifft das Tool Magma Bell: Dessen schützende Aura wirkt nun gegen alle feuerartigen Explosionen im Spiel und nicht nur gegen einzelne Effekte.

Alle Patch Notes zu Update 5 in der Übersicht

Welche Änderungen umfasst der Changelog vollständig? Patch 5 (Version 1.0.29926) bringt laut Patch Notes folgende 21 Punkte:

Neue Lokalisierung: Traditionelles Chinesisch hinzugefügt.

Deutsche Übersetzung überarbeitet, um Klarheit und Konsistenz zur englischen Version zu verbessern.

Silk Soar über obere Szenen-Ausgänge erlaubt.

Verschiedene Fälle behoben, in denen bestimmte Gegner außerhalb der Grenzen feststecken konnten.

Verschiedene Fälle behoben, in denen Hornet von Gegnern außerhalb der Grenzen gezogen werden konnte.

Behoben, dass The Last Judge bei der Todesexplosion 3 Schaden verursacht (jetzt 2).

Magma Bell schützt jetzt gegen alle feuerartigen Explosionen.

Weiteren Fall behoben, in dem Shrine Guardian Seth Hornet durch eine Wand schieben konnte.

Fall behoben, in dem Lace (Cradle) außerhalb der Grenzen landen konnte, plus mehrere kleine Fixes gegen seltene, merkwürdige Verhaltensweisen im Kampf.

Behoben, dass bestimmte Tools in speziellen Situationen unbeabsichtigt down-bouncebar waren.

Behoben, dass Border Caves Bounce-Pods bei bestimmten Crests Seide und Gesundheit geben konnten.

Behoben, dass Snitch Pick in einer Memory nicht den dritten Schadens-Treffer ausgeführt hat.

Probleme behoben, bei denen Wood Wasp Collider teils länger als geplant aktiv blieben oder nach dem Respawn nicht korrekt reaktiviert wurden.

Choruses in Underworks spielen jetzt ihren vollständigen Needolin-Text ab.

Fall behoben, in dem Thread Rakers außerhalb der Grenzen feststecken konnten.

Savage Beastfly: Beschworene Minions sterben jetzt, wenn der Boss besiegt wird.

Far Fields Savage Beastfly wird jetzt betäubt, wenn er vom hängenden Bomben-Felsen getroffen wird.

Fall behoben, in dem die Tool-Anzahl nicht korrekt aktualisiert wurde, wenn Shell Satchel abgelegt wurde.

Seltenen Fall behoben, in dem Lavalugs eingefroren an Ort und Stelle bleiben konnten.

Behoben, dass Schnellreise unbeabsichtigt den Hunter-Fokus zurückgesetzt hat.

Verschiedene kleinere Fixes und Tweaks.

Ausblick auf Konsolen-Updates

Wann erscheint Patch 5 auf Konsolen? Aktuell ist die neue Version nur für PC erhältlich, doch das dürfte nicht lange so bleiben. Bei früheren gestaffelten Veröffentlichungen kamen Konsolen-Patches meist kurz nach dem PC-Release. Entsprechend ist es gut möglich, dass Patch 5 noch bis Ende März 2026 auf weiteren Plattformen landet.

Bis dahin können PC-Fans bereits testen, wie stark sich die Anpassungen an Silk Soar auf Routen und Backtracking auswirken und ob die Bugfixes gerade in schwierigen Bosskämpfen wie Savage Beastfly spürbar für mehr Stabilität sorgen.

Welche Änderung aus Patch 5 freut euch am meisten, und welche Bugs haben euch bisher in Hollow Knight: Silksong am stärksten genervt? Schreibt es gerne in die Kommentare.