Hollow Knight: Silksong Update – Verbesserte Controller-Unterstützung ab 2025

Die Veröffentlichung von Update 4 für Hollow Knight: Silksong bringt frischen Wind in das gefeierte Metroidvania-Abenteuer von Team Cherry. Nachdem das Spiel im September 2025 mit großem Erfolg gestartet ist, hat das Entwicklerteam kontinuierlich daran gearbeitet, das Spiel zu verbessern und auf das Feedback der Community zu reagieren. Das neueste Update bietet nicht nur Fehlerbehebungen und Verbesserungen, sondern enthält auch interessante Neuerungen.

Neue Übersetzungen und Controller-Unterstützung

Welche neuen Features bringt das Update? Ein bemerkenswerter Bestandteil des Updates ist die Überarbeitung der vereinfachten chinesischen Übersetzung. Team Cherry hat sich mit der Fan-Gruppe Team Cart Fix zusammengetan, um eine qualitativ hochwertige Übersetzung bereitzustellen, die nun offiziell ins Spiel integriert wurde. Dies zeigt, wie engagiert Team Cherry ist, die Wünsche der internationalen Community zu berücksichtigen.

Zusätzlich wurde das Spiel auf Unitys Input System umgestellt, was die Unterstützung für Controller erheblich verbessert. Damit können nun Features wie Rumble für verschiedene Controller, darunter den PS5 DualSense und Xbox 360 Controller, genutzt werden. Dies ist ein bedeutender Schritt, um das Spielerlebnis auf Konsolen zu optimieren, obwohl Team Cherry anmerkt, dass noch einige Probleme bestehen könnten.

Grafische Verbesserungen und Gameplay-Anpassungen

Welche grafischen Änderungen wurden vorgenommen? Für visuelle Feinschmecker gibt es nun neue Optionen wie ein Filmkörnungseffekt sowie zusätzliche Dithering-Stufen, die in den erweiterten Optionen verfügbar sind. Diese ermöglichen es dir, das visuelle Erlebnis nach deinen Vorlieben anzupassen und tragen zur immersiven Atmosphäre des Spiels bei.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gameplay-seitig wurden diverse Fehler behoben, wie etwa Probleme mit Hornets Zustandsänderungen und Angriffscollidern. Diese Anpassungen tragen zu einem flüssigeren Spielverlauf bei und beheben frustrierende Bugs, die das Spielerlebnis beeinträchtigt haben könnten.

Herausfordernde Spielmechanik und Community-Feedback

Wie geht Team Cherry mit der Kritik an der Schwierigkeit um? Trotz der Anpassungen bleibt Hollow Knight: Silksong eine Herausforderung. Team Cherry hat bestätigt, dass die gesteigerte Schwierigkeit im Vergleich zum Vorgänger bewusst gewählt wurde. Hornet, die Hauptfigur, ist schneller und geschickter als der Ritter aus dem ersten Spiel, was auch anspruchsvollere Gegner mit sich bringt.

Diese Entscheidung wird von einigen Spielern als zu fordernd empfunden, jedoch bietet das Spiel zahlreiche Möglichkeiten, um die Herausforderungen zu meistern. Dazu gehören das Erkunden alternativer Wege und das Sammeln von Upgrades, die dir im Kampf gegen die komplexen Gegner helfen können.

Patch Notes im Überblick

Welche spezifischen Änderungen wurden vorgenommen? Die Patch Notes von Update 4 bieten einen detaillierten Überblick über die vorgenommenen Änderungen:

Vereinfachte chinesische Übersetzung durch Team Cart Fix integriert.

Umstellung auf Unitys Input System zur Verbesserung der Controller-Unterstützung.

Neue grafische Optionen wie Filmkörnungseffekt und Dithering-Stufen.

Fehlerbehebungen bei Gegenständen und Spielmechaniken, zum Beispiel bei Hornets Plasmifizierung oder Angriffscollidern.

Verbesserungen der Haltbarkeit und Effizienz von bestimmten Spielgegenständen.

Was hältst du von den Neuerungen in Hollow Knight: Silksong? Teile deine Meinung in den Kommentaren!