Team Cherry plant neue Spiele jenseits des Hollow Knight-Universums

Seit der Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong am 4. September 2025 sind fast drei Monate vergangen. Die Fangemeinde hat die Fortsetzung des beliebten Metroidvania-Titels mit offenen Armen empfangen. Nun stellt sich die Frage, was als Nächstes für das australische Entwicklerstudio Team Cherry ansteht. Die Entwickler haben verraten, dass sie bestrebt sind, Spiele jenseits des Hollow Knight-Universums zu erschaffen.

Team Cherrys Zukunftspläne

Was plant Team Cherry nach Silksong? Laut einer Aussage der Mitbegründer Ari Gibson und William Pellen möchte das Studio nicht ausschließlich Hollow Knight-Spiele entwickeln. In einem Interview mit Bloomberg deuteten sie an, dass es bereits Ideen für zukünftige Titel gibt, die nicht im Hollow Knight-Universum angesiedelt sind.

Obwohl derzeit an DLC-Inhalten für Silksong gearbeitet wird, betonte Gibson, dass das Studio weiterhin Interesse an der Serie hat. Jedoch würde ein weiterer Titel im Hollow Knight-Universum nicht zwingend eine direkte Fortsetzung darstellen.

Ein Blick auf das Gameplay

Welche Elemente bleiben erhalten? Auch wenn zukünftige Spiele von Team Cherry möglicherweise neue Themen und Genres aufgreifen, sollen bestimmte Kernelemente erhalten bleiben. Gibson erklärte, dass das Erkunden weitläufiger Welten und das Besiegen imposanter Bosse weiterhin Teil der Spielerfahrung sein werden.

Diese Ankündigung lässt die Fans spekulieren, welche kreativen Wege das Studio einschlagen könnte. Team Cherry ist bekannt für seinen innovativen Ansatz und die sorgfältige Gestaltung seiner Spiele, was die Erwartungen an zukünftige Projekte hoch hält.

Die Herausforderungen der Entwicklung

Warum dauerte die Entwicklung von Silksong so lange? Ein Blick zurück zeigt, dass die Entwicklung von Silksong eine Herausforderung war. Ganze sieben Jahre vergingen von der Ankündigung bis zur Veröffentlichung. Gibson und Pellen erklärten, dass die lange Entwicklungszeit notwendig war, um die hohe Qualität zu gewährleisten, für die Team Cherry bekannt ist.

Für die Zukunft dürfte es spannend sein zu sehen, ob das Studio seine Entwicklungsprozesse anpasst, um neue Spiele schneller auf den Markt zu bringen, oder ob es weiterhin den Fokus auf ausgedehnte Entwicklungszeiten legt, um die Qualität hochzuhalten.

Die Erwartungen der Fangemeinde

Wie reagiert die Community? Die Community von Hollow Knight ist bekannt für ihre Begeisterung und Treue. Nach der Veröffentlichung von Silksong, das zeitweise als das höchstbewertete Spiel aller Zeiten galt, sind die Erwartungen an zukünftige Projekte enorm gestiegen.

Obwohl konkrete Ankündigungen zu neuen Titeln noch ausstehen, bleibt die Spannung hoch. Team Cherry hat bewiesen, dass es in der Lage ist, Spiele zu entwickeln, die sowohl inhaltlich als auch künstlerisch überzeugen. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Welten und Abenteuer das Studio in Zukunft erschaffen wird.

Was meinst du? Freust du dich auf neue Projekte von Team Cherry? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!