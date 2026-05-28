Leak zur Silksong-Box – Release am 16. Oktober 2026 und Extras im Paket

Ein neuer Leak rund um Hollow Knight: Silksong sorgt gerade für ordentlich Gesprächsstoff in der Community. Der bekannte Leaker Billbil-kun will konkrete Details zur kommenden physischen Version des gefeierten Metroidvania-Abenteuers kennen, inklusive Release-Datum, Inhalte und Plattformen. Außerdem soll parallel auch eine physische Neuauflage des ersten Hollow Knight erscheinen.

Besonders spannend: Die Angaben beziehen sich auf eine komplette Box-Version, die nicht nur das Spiel selbst, sondern auch klassische Extras enthalten soll, die bei physischen Releases inzwischen längst nicht mehr selbstverständlich sind.

Leak zur Box-Version von Hollow Knight: Silksong

Wann soll die physische Version von Hollow Knight: Silksong erscheinen? Laut den durchgesickerten Infos ist der Release der physischen Edition für den 16. Oktober 2026 geplant. Genannt werden dabei mehrere Plattformen, die diese Version erhalten sollen.

Für welche Plattformen ist die Box-Version vorgesehen? Im Leak werden PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch 2 aufgeführt. Für die Nintendo Switch 2 heißt es außerdem, dass die Version einen technischen Ausbau für die neue Konsole bieten soll und zusätzlich eine vollwertige Cartridge-Kompatibilität für Nintendo Switch einschließt.

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Welche Inhalte sollen in der physischen Edition enthalten sein? Laut Leak setzt die Box nicht nur auf eine Standardverpackung, sondern auf ein kleines Sammlerpaket. Genannt werden diese Bestandteile:

Das Spiel

Ein 32-seitiges Handbuch

Eine Karte von Pharloom

Wer übernimmt laut Leak die Distribution? Als Distributor wird Fangamer genannt, also ein Partner, der bereits beim physischen Release von Hollow Knight involviert war. Das würde zumindest zum bisherigen Umgang mit Collector-orientierten Editionen passen.

Physische Neuauflage von Hollow Knight am selben Tag

Was ist zusätzlich zur Silksong-Box geplant? Parallel zur Silksong-Box soll am 16. Oktober 2026 auch eine physische Neuauflage des Originals Hollow Knight erscheinen. Damit könnten Sammler beide Titel wieder in einheitlicher Form ins Regal stellen.

Für welche Systeme ist die Neuauflage vorgesehen? Genannt werden hier PlayStation 5 sowie Nintendo Switch 2. Auch bei der Switch-2-Version wird angegeben, dass sie weiterhin mit Nintendo Switch kompatibel sein soll.

Welche Extras soll Hollow Knight in der Neuauflage enthalten? Beim ersten Teil sind die Beigaben etwas schlanker, aber ebenfalls klar auf klassische Box-Inhalte ausgelegt:

Das Spiel

Ein 28-seitiges Handbuch

Eine Karte von Hollownest

Preis und mögliche Ankündigung im Event-Umfeld

Welche Preise kursieren im Leak? Offiziell bestätigt sind die Euro-Preise bisher nicht, im Umlauf sind allerdings klare Dollar-Angaben. Für Deutschland bleibt damit vor allem interessant, auf welchem Niveau sich die Boxen am Ende einpendeln. Realistisch wäre, dass sich Silksong im Handel je nach Plattform in einem Bereich bewegt, der nahe an 39,99 Euro bis 49,99 Euro liegt, während Hollow Knight als Neuauflage darunter angesiedelt sein könnte.

Wann könnte eine offizielle Ankündigung erfolgen? Eine konkrete Bestätigung zur Enthüllung der physischen Releases gibt es nicht. Im Raum steht aber, dass eine Vorstellung im Umfeld des Summer Game Fest passieren könnte. Gleichzeitig wird spekuliert, dass dort auch ein größerer Auftritt rund um Sea of Sorrow denkbar ist.

Wie wichtig ist dir eine physische Edition von Hollow Knight: Silksong, und würdest du auch bei der Neuauflage von Hollow Knight noch einmal zugreifen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.