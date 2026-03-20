Crimson Desert-Kritiken drücken Pearl Abyss, Aktie fällt fast 30 Prozent

Für Pearl Abyss wird der Launch-Tag von Crimson Desert zum Börsen-Schock: Am Morgen des 19. März 2026 rutschte die Aktie des Studios um fast 30 Prozent ab. Auslöser waren gemischte Kritiken zum lange erwarteten Open-World-Abenteuer, das nach mehreren Verschiebungen mit besonders hohen Erwartungen in den Markt стартete.

Der Kurs reagierte dabei weniger auf einen kompletten Verriss, sondern auf das Gefühl, dass Crimson Desert nach Jahren des Hypes nicht überall als klarer Genre-Meilenstein ankommt. Gerade bei einem Prestigeprojekt, das 2019 erstmals gezeigt wurde und seitdem immer wieder im Fokus stand, reicht offenbar schon ein uneinheitliches Echo, um Investoren nervös zu machen.

Börsenreaktion nach ersten Kritiken

Wie stark ist die Pearl-Abyss-Aktie gefallen? Laut einem Bericht der Seoul Economic Daily wurde Pearl Abyss am 19. März 2026 rund 28,96 Prozent niedriger gehandelt als zum Schlusskurs vom 18. März 2026. Die Zeitung führt den Einbruch auf enttäuschende Preview- und Erstwertungen zurück, die hinter dem sehr hohen Erwartungsniveau zurückgeblieben seien.

Besonders auffällig ist dabei, dass die Durchschnittswertung nicht katastrophal wirkt, aber stark streut. Auf OpenCritic steht Crimson Desert zum Zeitpunkt der Berichte bei 80 von 100 Punkten, basierend auf 48 Reviews. Gleichzeitig reichen die Einzelwertungen von nahezu perfekten Noten bis hin zu eher durchschnittlichen Einschätzungen, was das Spiel schnell als potenziell spaltenden Release erscheinen lässt.

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Inhaltlich wiederholen sich in vielen Kritiken ähnliche Punkte. Gelobt werden häufig Umfang, Weltgestaltung und Technik, während UI, Bedienkomfort und eine wechselhafte Qualität im Gameplay häufiger als Schwachstellen genannt werden.

Vorbestellungen und Erwartungsdruck

Warum waren die Erwartungen an Crimson Desert so hoch? Crimson Desert galt als einer der großen Releases eines ohnehin dicht gepackten Spielejahres 2026. Dass das Spiel zudem mehrfach verschoben wurde, hat den Druck eher erhöht als reduziert. Viele hatten damit gerechnet, dass Pearl Abyss nach der langen Entwicklungszeit ein besonders rundes, außergewöhnlich poliertes Gesamtpaket abliefert.

Auch wirtschaftlich schien zunächst alles auf Erfolg zu stehen. Bereits am 17. März 2026 war Crimson Desert laut Schätzungen das meistverkaufte kostenpflichtige Spiel auf Steam und soll allein durch Vorbestellungen dort rund 20 Millionen Euro Umsatz erzielt haben. Diese Dynamik hatte offensichtlich auch an der Börse für Optimismus gesorgt, der nun jäh gebremst wurde.

Dazu kommt: Crimson Desert soll inhaltlich riesig ausfallen und laut Berichten sogar eine Karte bieten, die ungefähr doppelt so groß wie bei Skyrim ist. Das ist einerseits ein starkes Verkaufsargument, andererseits erhöht es die Erwartung, dass Systeme, Interface und Mission-Design über dutzende Stunden konstant überzeugen müssen.

Release-Zeitpunkt und nächste Bewährungsprobe

Wann erscheint Crimson Desert weltweit? Der globale Release ist für den 19. März 2026 um 22:00 Uhr UTC angesetzt. In Deutschland entspricht das dem 19. März 2026 um 23:00 Uhr CET. Kurz danach werden die ersten Nutzerwertungen in größerer Zahl eintrudeln und damit ein weiteres Stimmungsbild liefern, das nicht zwingend mit den Kritiken übereinstimmen muss.

Für Pearl Abyss könnte genau das zum Wendepunkt werden. Wenn das Spiel bei der Community stärker zündet als die schwankenden Pressestimmen vermuten lassen, kann sich die öffentliche Wahrnehmung schnell stabilisieren. Umgekehrt besteht natürlich auch das Risiko, dass sich Kritikpunkte aus den Tests im Alltag vieler Käufer noch deutlicher bemerkbar machen.

Viele große Releases haben in den letzten Jahren gezeigt, dass ein holpriger Start nicht das Ende sein muss. Ob Crimson Desert eher eine Aufholjagd hinlegt oder dauerhaft als gutes, aber umstrittenes Open-World-Spiel in Erinnerung bleibt, dürfte sich nun in den ersten Tagen nach dem Launch entscheiden.

Wie fällt euer Eindruck von Crimson Desert aus: seht ihr eher das nächste große Open-World-Epos oder ein Spiel mit zu vielen Ecken und Kanten? Schreibt es gern in die Kommentare.