PS5 führt US-Verkaufscharts im Januar und Februar 2026 vor Switch 2

Sonys PlayStation 5 hält sich auch 2026 erstaunlich hartnäckig an der Spitze: In den USA hat die Konsole die Nintendo Switch 2 inzwischen zwei Monate in Folge überholt. Damit spricht vieles dafür, dass die PS5 bislang die meistverkaufte Konsole des Jahres ist, obwohl sie bereits seit November 2020 am Markt ist.

Für Nintendo ist das trotzdem kein Grund zur Panik. Erste Zahlen deuten darauf hin, dass die Switch 2 in ihrem Launch-Zeitfenster schneller verkauft wird als die erste Switch damals. Kurz gesagt: Sony gewinnt gerade die Monatswertung, aber Nintendos neue Hardware wirkt alles andere als ausgebremst.

Neue US-Zahlen zeigen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen

Welche Konsole liegt aktuell in den USA vorne? Laut Circana führte die PlayStation 5 sowohl im Januar 2026 als auch im Februar 2026 den Hardware-Markt an, jeweils nach Stückzahlen und Umsatz. Die Nintendo Switch 2 landete in beiden Monaten auf Platz 2 und bestätigte damit ihre starke Startphase, auch wenn es nicht ganz für Rang 1 reichte.

Die Einordnung stammt von Circana-Analyst Mat Piscatella, der die Entwicklung am 20. März 2026 öffentlich machte. Der entscheidende Zusatz: Die Switch 2 soll beim Tempo im Launch-Zeitraum vor der ersten Switch liegen. Das spricht für hohe Anfangsnachfrage bei Nintendo, unabhängig davon, dass Sonys Konsole in den ersten beiden Monaten 2026 häufiger über die Ladentheke ging.

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Hardware: PlayStation 5 führte erneut den Markt in Stückzahlen und Umsatz an. Nintendo Switch 2 wiederholte ihre Januar-Performance auf Platz 2 in beiden Kategorien.

Hardware-Boom und Milliardenumsätze im Februar

Wie stark wächst der Markt gerade? Der Gesamtumsatz für Videospiele in den USA lag im Februar 2026 bei 4,56 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders auffällig: Die Hardware-Ausgaben stiegen im Vergleich zum Februar 2025 um 22 Prozent.

Dass 2026 eine neue Nintendo-Konsole in den Markt gestartet ist, dürfte diesen Hardware-Schub mit angeschoben haben. Gleichzeitig zeigt der zweite PS5-Sieg in Folge, dass die Konsole selbst spät im Lebenszyklus noch genug Zugkraft besitzt, um neue Konkurrenz nicht nur auszuhalten, sondern in einzelnen Monaten sogar auszustechen.

Sony arbeitet außerdem weiter an seinem Ökosystem und nennt unter anderem eine breitere Unterstützung von PSSR in verschiedenen PlayStation-Titeln als Teil der jüngsten Verbesserungen. Das passt ins Bild: Die PS5 wirkt nicht wie eine Konsole, die schon auf der Zielgeraden ausrollt, sondern wie eine Plattform, die weiterhin aktiv gepflegt und vermarktet wird.

Software-Charts unterstreichen die starke Marktdynamik

Welche Spiele dominieren aktuell die Charts? Bei den Software-Verkäufen in den USA stand im Februar 2026 Resident Evil Requiem auf Platz 1. Dahinter folgten NBA 2K26 und Call of Duty: Black Ops 7, was einmal mehr zeigt, wie fest bestimmte Marken im Mainstream verankert sind.

Ein bemerkenswerter Sprung gelang Helldivers 2: Der Titel kletterte in die Top 5 des Monats und verbesserte sich damit deutlich gegenüber Januar 2026, als das Spiel noch auf Rang 15 lag. Auch Nintendo war in den Charts vertreten, denn Pokémon-Legenden: Z-A schaffte es in die Top 20 der meistverkauften Spiele im Februar.

Im Jahresverlauf bleibt das Rennen plattformübergreifend offen: Reihen wie Madden NFL 26, EA Sports FC 26 und Battlefield 6 sind weiterhin starke Zugpferde. Gleichzeitig verkaufen sich Dauerbrenner wie Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 auch Jahre nach Release noch auf hohem Niveau, was den Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Budget zusätzlich verschärft.

Was ist dir wichtiger: kurzfristige Monats-Siege wie bei der PS5 oder das langfristige Momentum einer neuen Konsole wie der Switch 2? Schreib deine Einschätzung gerne in die Kommentare.