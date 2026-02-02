Half-Life 3 soll sich dem Ende der Entwicklung nähern – Insider spricht von entscheidender Phase

Seit Jahren halten sich Gerüchte rund um Half-Life 3, doch in den vergangenen Monaten wurde es auffallend still um Valves legendäre Shooter-Reihe. Weder bei den Game Awards noch zum Jahresende 2025 gab es eine Ankündigung, was bei vielen Fans erneut Zweifel am Projekt aufkommen ließ. Neue Aussagen eines bekannten Insiders deuten nun jedoch darauf hin, dass die Entwicklung weiter fortgeschritten ist als bislang angenommen.

Laut dem Valve-Insider Gabe Follower hat das Projekt mit dem internen Codenamen HLX einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr die volle Aufmerksamkeit aller beteiligten Entwickler benötigt. In einem aktuellen Video erklärt er, dass zentrale Systeme offenbar weitgehend fertiggestellt sind und einzelne Teams bereits an andere Projekte weitergezogen wurden.

HLX: Technische Systeme offenbar weit entwickelt

Zu den zuletzt entdeckten oder bestätigten Features zählen laut Gabe Follower unter anderem realistische Waffenballistik, ein Stimmungs- und Verhaltenssystem für NPCs, Optimierungen für größere Menschenmengen sowie dynamische Gravitationseffekte. Diese Hinweise stammen aus Datamining-Funden und internen Referenzen, die bereits seit einiger Zeit in Valves Code auftauchen.

Der Codename HLX steht dabei nicht für „Xen“, wie gelegentlich spekuliert wurde, sondern ist ein interner Projektname, der bereits bei früheren Half-Life-Entwicklungen genutzt wurde – unter anderem auch bei den Episoden zu Half-Life 2.

Ankündigung 2026 möglich – aber nicht bestätigt

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Valve-Beobachter Tyler McVicker erklärt, dass eine Ankündigung im Jahr 2026 für wahrscheinlich gehalten wird. Nach internen Playtests im Winter 2024 könnte sich das Projekt demnach aktuell in einer Phase der Feinabstimmung und Optimierung befinden. Eine offizielle Bestätigung von Valve gibt es jedoch weiterhin nicht.

Gabe Follower selbst betont, dass ein möglicher Reveal in den kommenden Monaten reine Spekulation sei. Fest stehe lediglich, dass der Entwicklungsstand offenbar so weit fortgeschritten ist, dass Ressourcen intern umverteilt werden.

Keine direkte Abhängigkeit von der Steam Machine?

Zuletzt gab es Befürchtungen, dass sich Half-Life 3 gemeinsam mit Valves neuer Hardware, der Steam Machine, verzögern könnte. Hintergrund sind Berichte über steigende RAM-Preise, da Hersteller verstärkt KI-Rechenzentren beliefern.

Diese Sorge weist Gabe Follower jedoch klar zurück. Seiner Einschätzung nach seien Hardware- und Spieleentwicklung bei Valve kaum miteinander verknüpft. Als Beispiel nennt er Half-Life: Alyx, das ursprünglich als Launch-Titel für das Valve Index gedacht war, letztlich aber unabhängig davon erschien. Verzögerungen bei der Hardware müssten daher nicht zwangsläufig Auswirkungen auf ein Spielprojekt haben.

Noch kein Release, aber neue Hoffnung

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiter auf sich warten lässt, deuten die aktuellen Aussagen darauf hin, dass Half-Life 3 real existiert und sich dem Abschluss der Entwicklung nähert. Nach fast zwei Jahrzehnten seit dem Cliffhanger von Half-Life 2 könnte Valve also tatsächlich kurz davorstehen, eines der größten Mysterien der Spieleindustrie aufzulösen.

Bis zu einer Bestätigung gilt jedoch weiterhin: abwarten und Gerüchte mit Vorsicht genießen.