Red Dead Online startet großes Naturforscher-Event mit 4X Boni und kostenlosen Belohnungen

Rockstar Games hat ein neues Monats-Event für Red Dead Online gestartet und stellt diesmal vor allem die Naturalist-Rolle in den Mittelpunkt. Spieler können sich ab sofort bis zum 1. Juni 2026 zahlreiche Bonusbelohnungen, kostenlose kosmetische Inhalte und hohe Multiplikatoren für verschiedene Aktivitäten sichern.
Für bestimmte Free-Roam-Events und Rennen gibt es aktuell bis zu 4X RDO$, Gold und XP. Zusätzlich verteilt Rockstar kostenlose Kleidung, zeitlich begrenzte Items und hohe Rabatte auf Pferde, Waffen sowie Ausrüstung.
Naturalist-Events bringen aktuell 4X RDO$ und XP
Im Fokus des neuen Updates stehen Harriet Davenport und die Naturalist-Rolle. Spieler sollen seltene Tiere aufspüren, klassifizieren und Proben sammeln, während Wildtierjäger Gus Macmillan weiterhin Profit aus Fellen und Trophäen schlagen möchte.
Wer bis zum 1. Juni an den Free-Roam-Events „Wildlife Photographer“ oder „Wild Animal Kills Challenge“ teilnimmt, erhält satte 4X RDO$ sowie 4X XP.
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Zusätzlich winken weitere Belohnungen:
- Abschluss einer Runde „Wildlife Photographer“: blauer Guerra Poncho
- Login in Red Dead Online bis zum 1. Juni: schwarzes Rushword Shirt
- Abschluss einer Animal-Sighting-Mission: Chicken-Emote
- Jagd oder Probenentnahme bei legendären Tieren: brauner Clairborn Coat
3X Belohnungen auf Tierproben und Naturalist-Inhalte
Auch Verkäufe von Tierproben lohnen sich aktuell deutlich mehr als gewöhnlich. Rockstar gewährt im gesamten Event-Zeitraum:
- 3X RDO$
- 3X XP
- 3X Rollen-XP
auf sämtliche Sample Sales innerhalb der Naturalist-Rolle.
Damit eignet sich der Monat besonders gut, um die Rolle schneller aufzuleveln oder größere Geldbeträge in Red Dead Online zu verdienen.
Rennen bringen 4X Gold und XP
Neben Naturforscher-Inhalten profitieren auch Fans von Pferderennen massiv vom neuen Event. Sämtliche Rennen in Red Dead Online zahlen aktuell:
- 4X RDO$
- 4X Gold
- 4X XP
aus.
Wer es zusätzlich unter die Top 3 eines Rennens schafft, erhält außerdem die seltene Ruby Buckle aus dem früheren Outlaw Pass No. 2 zurück.
Triple-Boni in der Featured Series
Auch die wechselnde Featured Series bekommt im Mai erhöhte Belohnungen spendiert. Rockstar verteilt dort 3X RDO$ und XP auf verschiedene Showdown-Modi.
Der Zeitplan im Überblick:
5. bis 11. Mai
- Race Series
12. bis 18. Mai
- Open Target Races
- Overrun Series
19. bis 25. Mai
- Race Series 2
26. Mai bis 1. Juni
- Target Races
- Capture Mode Series
Wichtig: Rennen innerhalb der Featured Series behalten weiterhin ihre 4X-Boni auf RDO$, Gold und XP.
Kostenlose Community-Outfits und zurückkehrende Kleidung
Zusätzlich bringt Rockstar mehrere zeitlich begrenzte Kleidungsstücke zurück in den Wheeler, Rawson & Co. Catalogue.
Dazu gehören unter anderem:
- Benbow Jacket
- Carver Pants
- Morning Tail Coat
- Manteca Hat
- Salter Shoes
Außerdem gibt es ein kostenloses Community-Outfit, das vom Reddit-User „allieeeeeeeeeeeeeee“ aus der r/reddeadfashion-Community inspiriert wurde.
Folgende Kleidungsstücke könnt ihr gratis abholen:
- Western Homburg Hat
- Everyday Shirt oder Iniesta Shirtwaist
- Ribbon Tie
- Paisley Vest
- Padded Saddle Work Pants
- Sportsman’s Boots
Große Rabatte auf Pferde, Waffen und Ausrüstung
Passend zum Event reduziert Rockstar zahlreiche Inhalte in Red Dead Online. Besonders stark fallen die Rabatte auf Pferde und Naturalist-Ausrüstung aus.
Unter anderem günstiger erhältlich:
- Sample Kit: 10 Goldbarren Rabatt
- Sedative Ammo: kostenlos
- Naturalist-Outfits: 50 Prozent Rabatt
- Varmint Rifle: 50 Prozent Rabatt
- Bögen: 50 Prozent Rabatt
- Arabian- und Missouri-Fox-Trotter-Pferde: 40 Prozent Rabatt
- Sättel: 40 Prozent Rabatt
- Gus Garment Sets und Trinkets: 40 Prozent Rabatt
- Hüte, Chaps und Off-Hand-Holster: 40 Prozent Rabatt
Wöchentliche Zusatzbelohnungen im Mai
Zusätzlich verteilt Rockstar jede Woche weitere Boni:
5. bis 11. Mai
- Sieg in der Featured Series: 2 Goldbarren
12. bis 18. Mai
- Abschluss von 3 Daily Challenges: 50-Prozent-Rabatt auf ausgewählte Naturalist-Items
19. bis 25. Mai
- Sieg in der Featured Series: kostenloses Emote
26. Mai bis 1. Juni
- Verkauf von 3 Tierproben: schwarzer Morning Tail Coat
Mit den zahlreichen Boni dürfte sich der Mai besonders für Rückkehrer lohnen, die Red Dead Online noch einmal intensiver spielen möchten.