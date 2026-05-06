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Red Dead Online startet großes Naturforscher-Event mit 4X Boni und kostenlosen Belohnungen

Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg6. Mai 2026
0 2 Minuten gelesen
© Rockstar Games

Rockstar Games hat ein neues Monats-Event für Red Dead Online gestartet und stellt diesmal vor allem die Naturalist-Rolle in den Mittelpunkt. Spieler können sich ab sofort bis zum 1. Juni 2026 zahlreiche Bonusbelohnungen, kostenlose kosmetische Inhalte und hohe Multiplikatoren für verschiedene Aktivitäten sichern.

Für bestimmte Free-Roam-Events und Rennen gibt es aktuell bis zu 4X RDO$, Gold und XP. Zusätzlich verteilt Rockstar kostenlose Kleidung, zeitlich begrenzte Items und hohe Rabatte auf Pferde, Waffen sowie Ausrüstung.

Naturalist-Events bringen aktuell 4X RDO$ und XP

Im Fokus des neuen Updates stehen Harriet Davenport und die Naturalist-Rolle. Spieler sollen seltene Tiere aufspüren, klassifizieren und Proben sammeln, während Wildtierjäger Gus Macmillan weiterhin Profit aus Fellen und Trophäen schlagen möchte.

Wer bis zum 1. Juni an den Free-Roam-Events „Wildlife Photographer“ oder „Wild Animal Kills Challenge“ teilnimmt, erhält satte 4X RDO$ sowie 4X XP.

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Zusätzlich winken weitere Belohnungen:

  • Abschluss einer Runde „Wildlife Photographer“: blauer Guerra Poncho
  • Login in Red Dead Online bis zum 1. Juni: schwarzes Rushword Shirt
  • Abschluss einer Animal-Sighting-Mission: Chicken-Emote
  • Jagd oder Probenentnahme bei legendären Tieren: brauner Clairborn Coat
© Rockstar Games

3X Belohnungen auf Tierproben und Naturalist-Inhalte

Auch Verkäufe von Tierproben lohnen sich aktuell deutlich mehr als gewöhnlich. Rockstar gewährt im gesamten Event-Zeitraum:

  • 3X RDO$
  • 3X XP
  • 3X Rollen-XP

auf sämtliche Sample Sales innerhalb der Naturalist-Rolle.

Damit eignet sich der Monat besonders gut, um die Rolle schneller aufzuleveln oder größere Geldbeträge in Red Dead Online zu verdienen.

Rennen bringen 4X Gold und XP

Neben Naturforscher-Inhalten profitieren auch Fans von Pferderennen massiv vom neuen Event. Sämtliche Rennen in Red Dead Online zahlen aktuell:

  • 4X RDO$
  • 4X Gold
  • 4X XP

aus.

Wer es zusätzlich unter die Top 3 eines Rennens schafft, erhält außerdem die seltene Ruby Buckle aus dem früheren Outlaw Pass No. 2 zurück.

Triple-Boni in der Featured Series

Auch die wechselnde Featured Series bekommt im Mai erhöhte Belohnungen spendiert. Rockstar verteilt dort 3X RDO$ und XP auf verschiedene Showdown-Modi.

Der Zeitplan im Überblick:

5. bis 11. Mai

  • Race Series

12. bis 18. Mai

  • Open Target Races
  • Overrun Series

19. bis 25. Mai

  • Race Series 2

26. Mai bis 1. Juni

  • Target Races
  • Capture Mode Series

Wichtig: Rennen innerhalb der Featured Series behalten weiterhin ihre 4X-Boni auf RDO$, Gold und XP.

Kostenlose Community-Outfits und zurückkehrende Kleidung

Zusätzlich bringt Rockstar mehrere zeitlich begrenzte Kleidungsstücke zurück in den Wheeler, Rawson & Co. Catalogue.

Dazu gehören unter anderem:

  • Benbow Jacket
  • Carver Pants
  • Morning Tail Coat
  • Manteca Hat
  • Salter Shoes

Außerdem gibt es ein kostenloses Community-Outfit, das vom Reddit-User „allieeeeeeeeeeeeeee“ aus der r/reddeadfashion-Community inspiriert wurde.

Folgende Kleidungsstücke könnt ihr gratis abholen:

  • Western Homburg Hat
  • Everyday Shirt oder Iniesta Shirtwaist
  • Ribbon Tie
  • Paisley Vest
  • Padded Saddle Work Pants
  • Sportsman’s Boots

Große Rabatte auf Pferde, Waffen und Ausrüstung

Passend zum Event reduziert Rockstar zahlreiche Inhalte in Red Dead Online. Besonders stark fallen die Rabatte auf Pferde und Naturalist-Ausrüstung aus.

Unter anderem günstiger erhältlich:

  • Sample Kit: 10 Goldbarren Rabatt
  • Sedative Ammo: kostenlos
  • Naturalist-Outfits: 50 Prozent Rabatt
  • Varmint Rifle: 50 Prozent Rabatt
  • Bögen: 50 Prozent Rabatt
  • Arabian- und Missouri-Fox-Trotter-Pferde: 40 Prozent Rabatt
  • Sättel: 40 Prozent Rabatt
  • Gus Garment Sets und Trinkets: 40 Prozent Rabatt
  • Hüte, Chaps und Off-Hand-Holster: 40 Prozent Rabatt

Wöchentliche Zusatzbelohnungen im Mai

Zusätzlich verteilt Rockstar jede Woche weitere Boni:

5. bis 11. Mai

  • Sieg in der Featured Series: 2 Goldbarren

12. bis 18. Mai

  • Abschluss von 3 Daily Challenges: 50-Prozent-Rabatt auf ausgewählte Naturalist-Items

19. bis 25. Mai

  • Sieg in der Featured Series: kostenloses Emote

26. Mai bis 1. Juni

  • Verkauf von 3 Tierproben: schwarzer Morning Tail Coat

Mit den zahlreichen Boni dürfte sich der Mai besonders für Rückkehrer lohnen, die Red Dead Online noch einmal intensiver spielen möchten.

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Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg6. Mai 2026
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Bild von Patrik Hasberg

Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.
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