Red Dead Online startet großes Naturforscher-Event mit 4X Boni und kostenlosen Belohnungen

Rockstar Games hat ein neues Monats-Event für Red Dead Online gestartet und stellt diesmal vor allem die Naturalist-Rolle in den Mittelpunkt. Spieler können sich ab sofort bis zum 1. Juni 2026 zahlreiche Bonusbelohnungen, kostenlose kosmetische Inhalte und hohe Multiplikatoren für verschiedene Aktivitäten sichern.

Für bestimmte Free-Roam-Events und Rennen gibt es aktuell bis zu 4X RDO$, Gold und XP. Zusätzlich verteilt Rockstar kostenlose Kleidung, zeitlich begrenzte Items und hohe Rabatte auf Pferde, Waffen sowie Ausrüstung.

Naturalist-Events bringen aktuell 4X RDO$ und XP

Im Fokus des neuen Updates stehen Harriet Davenport und die Naturalist-Rolle. Spieler sollen seltene Tiere aufspüren, klassifizieren und Proben sammeln, während Wildtierjäger Gus Macmillan weiterhin Profit aus Fellen und Trophäen schlagen möchte.

Wer bis zum 1. Juni an den Free-Roam-Events „Wildlife Photographer“ oder „Wild Animal Kills Challenge“ teilnimmt, erhält satte 4X RDO$ sowie 4X XP.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zusätzlich winken weitere Belohnungen:

Abschluss einer Runde „Wildlife Photographer“: blauer Guerra Poncho

Login in Red Dead Online bis zum 1. Juni: schwarzes Rushword Shirt

Abschluss einer Animal-Sighting-Mission: Chicken-Emote

Jagd oder Probenentnahme bei legendären Tieren: brauner Clairborn Coat

© Rockstar Games

3X Belohnungen auf Tierproben und Naturalist-Inhalte

Auch Verkäufe von Tierproben lohnen sich aktuell deutlich mehr als gewöhnlich. Rockstar gewährt im gesamten Event-Zeitraum:

3X RDO$

3X XP

3X Rollen-XP

auf sämtliche Sample Sales innerhalb der Naturalist-Rolle.

Damit eignet sich der Monat besonders gut, um die Rolle schneller aufzuleveln oder größere Geldbeträge in Red Dead Online zu verdienen.

Rennen bringen 4X Gold und XP

Neben Naturforscher-Inhalten profitieren auch Fans von Pferderennen massiv vom neuen Event. Sämtliche Rennen in Red Dead Online zahlen aktuell:

4X RDO$

4X Gold

4X XP

aus.

Wer es zusätzlich unter die Top 3 eines Rennens schafft, erhält außerdem die seltene Ruby Buckle aus dem früheren Outlaw Pass No. 2 zurück.

Triple-Boni in der Featured Series

Auch die wechselnde Featured Series bekommt im Mai erhöhte Belohnungen spendiert. Rockstar verteilt dort 3X RDO$ und XP auf verschiedene Showdown-Modi.

Der Zeitplan im Überblick:

5. bis 11. Mai

Race Series

12. bis 18. Mai

Open Target Races

Overrun Series

19. bis 25. Mai

Race Series 2

26. Mai bis 1. Juni

Target Races

Capture Mode Series

Wichtig: Rennen innerhalb der Featured Series behalten weiterhin ihre 4X-Boni auf RDO$, Gold und XP.

Kostenlose Community-Outfits und zurückkehrende Kleidung

Zusätzlich bringt Rockstar mehrere zeitlich begrenzte Kleidungsstücke zurück in den Wheeler, Rawson & Co. Catalogue.

Dazu gehören unter anderem:

Benbow Jacket

Carver Pants

Morning Tail Coat

Manteca Hat

Salter Shoes

Außerdem gibt es ein kostenloses Community-Outfit, das vom Reddit-User „allieeeeeeeeeeeeeee“ aus der r/reddeadfashion-Community inspiriert wurde.

Folgende Kleidungsstücke könnt ihr gratis abholen:

Western Homburg Hat

Everyday Shirt oder Iniesta Shirtwaist

Ribbon Tie

Paisley Vest

Padded Saddle Work Pants

Sportsman’s Boots

Große Rabatte auf Pferde, Waffen und Ausrüstung

Passend zum Event reduziert Rockstar zahlreiche Inhalte in Red Dead Online. Besonders stark fallen die Rabatte auf Pferde und Naturalist-Ausrüstung aus.

Unter anderem günstiger erhältlich:

Sample Kit: 10 Goldbarren Rabatt

Sedative Ammo: kostenlos

Naturalist-Outfits: 50 Prozent Rabatt

Varmint Rifle: 50 Prozent Rabatt

Bögen: 50 Prozent Rabatt

Arabian- und Missouri-Fox-Trotter-Pferde: 40 Prozent Rabatt

Sättel: 40 Prozent Rabatt

Gus Garment Sets und Trinkets: 40 Prozent Rabatt

Hüte, Chaps und Off-Hand-Holster: 40 Prozent Rabatt

Wöchentliche Zusatzbelohnungen im Mai

Zusätzlich verteilt Rockstar jede Woche weitere Boni:

5. bis 11. Mai

Sieg in der Featured Series: 2 Goldbarren

12. bis 18. Mai

Abschluss von 3 Daily Challenges: 50-Prozent-Rabatt auf ausgewählte Naturalist-Items

19. bis 25. Mai

Sieg in der Featured Series: kostenloses Emote

26. Mai bis 1. Juni

Verkauf von 3 Tierproben: schwarzer Morning Tail Coat

Mit den zahlreichen Boni dürfte sich der Mai besonders für Rückkehrer lohnen, die Red Dead Online noch einmal intensiver spielen möchten.