Epic Games Store – Oddsparks wird am 30. April 2026 gratis verteilt

Der Epic Games Store hat sein letztes Gratis-Spiel für April 2026 offiziell bestätigt. Am 30. April 2026 dürfen sich Nutzer auf Oddsparks: An Automation Adventure freuen, das dann zusammen mit einem weiteren Freebie im Store auftaucht und den Abschluss der April-Aktionen bildet.

Damit ist Oddsparks bereits das siebte Spiel, das Epic im April 2026 kostenlos verteilt. Wer den Titel einmal seinem Account hinzugefügt hat, behält ihn dauerhaft, wie bei den wöchentlichen Epic-Giveaways üblich.

Oddsparks als Gratis-Spiel zum Monatsende

Wann ist Oddsparks kostenlos im Epic Games Store verfügbar? Oddsparks: An Automation Adventure lässt sich am 30. April 2026 ab 17:00 Uhr (CET) gratis claimen. Zeit dafür bleibt bis zum 7. Mai 2026, danach wechselt das Angebot.

Das Spiel stammt vom deutschen Studio Massive Miniteam und wurde von HandyGames veröffentlicht. Genre-technisch ist Oddsparks ein Hybrid aus Fantasy-Fabriksimulation und Echtzeitstrategie, inklusive eines Schusses Adventure: Ihr baut Produktionsketten auf, tüftelt an Wegen und Abläufen und schickt eure kleinen Helfer durch die Welt, um neue Ressourcen und Möglichkeiten freizuschalten.

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HandyGames beschreibt Oddsparks seit der Ankündigung als zugänglichen Einstieg für Automations-Neugierige, ohne dabei die typische Optimierungs-Tiefe für Genre-Fans komplett zu opfern. Erstmals vorgestellt wurde das Projekt im August 2023, der Release folgte im Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC.

Was Epic am 30. April 2026 zusätzlich verschenkt

Welche Extras gibt es neben dem Gratis-Spiel? Neben Oddsparks packt Epic am 30. April 2026 außerdem wieder ein Item-Bundle für Firestone: Online Idle RPG ins Gratis-Programm. Das Paket soll einen Gegenwert von über 100 Euro haben und besteht aus mehreren Premium-Währungen sowie kosmetischen Inhalten.

Enthalten sind laut Ankündigung verschiedene Ressourcen wie Truhen, Strange Dust, Schriftrollen, Edelsteine und Tokens. Bei den Cosmetics sind zwei Profil-Avatare sowie der Skin The Grove Guardian für die Heldin Luana dabei.

Ähnliche Firestone-Bundles gab es im Epic Games Store bereits in der Vergangenheit, unter anderem im April 2025 und im Mai 2024. Wer das Spiel aktiv zockt, kann damit also direkt zum Monatswechsel ordentlich Vorräte abstauben.

Aktuelle Gratis-Spiele und der Wert der April-Aktion

Welche Gratis-Angebote laufen gerade im Epic Games Store? Noch vor dem Oddsparks-Start könnt ihr aktuell Doomblade kostenlos mitnehmen. Das Metroidvania aus dem Jahr 2023 wurde von Muro Studios aus Finnland entwickelt und ist bis zum 30. April 2026 im Epic Games Store gratis verfügbar.

Für den April 2026 summiert sich der Gesamtwert der Epic-Freebies damit laut Ankündigung auf über 130 Euro. Bei Oddsparks ist, wie bei solchen Aktionen üblich, die Basis-Version enthalten. Passende DLC-Pakete sind parallel reduziert, die Rabatte laufen bis zum 7. Mai 2026, also bis zum Ende der Claim-Phase.

Gratis-Angebot Zeitraum Doomblade 23. April 2026 bis 30. April 2026 Oddsparks: An Automation Adventure 30. April 2026 bis 7. Mai 2026 Firestone: Online Idle RPG Bundle 30. April 2026 bis 7. Mai 2026

Werdet ihr euch Oddsparks direkt am 30. April 2026 sichern, oder habt ihr im April eher bei den anderen Gratis-Spielen zugeschlagen? Schreibt eure Meinung und eure Highlights gern in die Kommentare.