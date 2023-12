Alle Autos in GTA 6 – Diese Fahrzeuge sind bestätigt!

Rockstar Games veröffentlicht einen neuen Ableger von Grand Theft Auto. GTA 6 erscheint 2025 für die Xbox Series X|S und PS5. Seid ihr bereit?

Mit dabei sind wieder zahlreiche Vehikel, in die wir einsteigen und die wir selbst steuern können. Schnelle Autos, Flugzeuge, Boote, überteuerte Yachten und einige Überraschungen gibt es im nächsten GTA-Ableger.

Aber welche Fahrzeuge sind dabei? Welche kennen wir und welche sind neu? In dieser Übersicht erfährst du alles über Autos und weitere Vehikel, die bis jetzt bestätigt in GTA 6 dabei sind.

Welche Autos gibt es in GTA 6?

Schon im ersten Shot im sogenannten GTA 6 Trailer 1 sehen wir Autos, Flugzeuge und mehr Vehikel. Es gibt hier einige Autos, die wir noch aus GTA 5 oder den Vorgängern kennen. Schaut mal hier:

Baller Dominator Bobcat XL Wastelander Phantom Speedo

© Rockstar Games

In einem anderen Auszug sehen wir, wie Lucia eine wilde Fahrt durch die Nacht erlebt. Und in welchem Auto macht sie das? In einem schicken Zorrusso.

Zorrusso Furia

© Rockstar Games

Obendrein gibt es einen Shot, der das Nachtleben von Vice City zeigt. Hier kommt es zu äußerst spanenden Sichtungen, die vor allem Fans von schnellen Autos wirklich freuen dürfte. Wir sehen folgende Karren und ein paar Rätsel:

Fister Comet S2 Cheetah Classic Carbonizzare Dominator GTX Vor 12 sehen wir zudem ein Auto, das an den Lance Stalker XL erinnert?

erinnert? Daneben ein Auto, das an den Tailgater erinnert? Lampadati Neben dem Lampadati sehen wir den Gauntlet Hellfire

Davor steht ein Schafter V12

Und davor ein Jugular

© Rockstar Games

Es gibt viele wiederkehrende Autos: In GTA 6 kommen sehr viele Autos zurück, die wir schon aus dem GTA-Universum kennen. Schaut mal hier!

Schyster PMP 700 Buccaneer Custom Tulip M-100 Jubilee Primo Chino Granger 3600LX

© Rockstar Games

Doch das war noch längst nicht alles. Ein paar Überraschungen haben wir noch für euch! Schaut mal hier auf diesen Shot, der viele tolle Autos in der Dunkelheit versteckt. Diese Autos können wir ebenfalls schon jetzt bestätigen.

Youga Classic Bison Banshee Dominator ASP Sultan Buffalo Penumbra Elegy Retro Cypher Vamos

© Rockstar Games

© Rockstar Games

Neue Adaptionen und unbekannte Autos

An den Stränden von Vice City gibt es einen Lifeguard-Truck, der ins Auge sticht. Er erinnert an den Ford Ranger und den F-150. Dieses Fahrzeug gab es bislang noch nicht in GTA.

© Rockstar Games

Und schaut mal hier: Ihr kennt wahrscheinlich das bekannte Schaubild vor dem Ocean View aus GTA: Vice City? Dieses Auto, den sogenannten Oceanic, gibt es auch in GTA 6, es feiert ein Comeback!

© Rockstar Games

Außerdem gibt es noch einen Shot, der den Bison ganz gut zeigt und Überraschung: der Sandking XL kehrt auch zurück!

© Rockstar Games

Obendrein kommen Autofans des originalen Ruiner voll auf ihre Kosten. Ihr kennt ihn womöglich noch aus GTA 4? In GTA 5 ist er aber auch vertreten gewesen.

© Rockstar Games

Zudem gibt es noch einen weiteren Shot, der zwei Polizeiwagen zeigt. Hier sehen wir zu unserer linken Seite eine Update-Version des Stanier, gefolgt von einem neuem Wagen, der an den Ford Explorer erinnert.

© Rockstar Games

Das nächste Bild zeigt einen Hellion zu unserer Linken. Und hinter dem weißen Van steht zudem eine Auto, das an den VW Golf erinnert.

© Rockstar Games

Und auf dem nächsten Bild hier gibt es noch ein neues Fahrzeug, und zwar den Ford Taurus, der hier als Polizeifahrzeug verwendet wird. Und darunter steht ein Comet Retro Custom.

Außerdem sehen wir in der oberen, linken Ecke einen alten Futo, der ebenfalls ein Comeback feiert und dahinter ein neuer Truck, der an den Dodge RAM der 2. Generation erinnert.

© Rockstar Games

In dieser Szene versteckt sich eine Update-Version des Dubsta auf der linken Seite und auf der rechten Seite sehen wir ein SUV, der an einen Audi erinnert. Ganz rechts außen scheint es wohl noch ein neues Auto zu geben. Der Wagen hier erinnert an den einen Ford Pick-up aus den 70ern. Aber hier müssen wir noch abwarten, worum es ich jeweils genau handelt.

© Rockstar Games

Welche Flugzeuge sind in GTA 6 dabei?

Aber nicht nur Autos sind ein Thema. Es gibt obendrein Jetskis, Yachten und mehr. Obendrein wird es bekannte Flugvehikel geben, die wir aus vorangegangen Teilen kennen. Dazu zählen folgende Flugzeuge, Helikopter und Co.:

Maverick Dodo SuperVolito Sea Sparrow

© Rockstar Games

© Rockstar Games

Welche Boote steuern wir in GTA 6?

Obendrein gibt es ein paar Vehikel zu Wasser und welche das sind, erfahrt ihr hier. Es gibt Boote, Jetskis und mehr. Doch beim allerersten Shot in Trailer 1 gibt es eine etwas kleinere Yacht zu sehen, die es bislang noch nicht in GTA gab.

© Rockstar Games

Obendrein wird es in den fiktiven Everglades die Möglichkeit geben, mit einem Sumpfboot zu fahren. In der Realität können Besuchende Sumpfboote für Abenteuer mieten, um das subtropische Ökosystem zu erkunden. Das wird ein Spaß!

© Rockstar Games

An den Stränden von Vice City sehen wir ein paar Jetskis. Der linke erinnert stark an den Sea Shark aus GTA 5. Doch der rechte Jetski scheint ein neues Modell zu sein, das auf den Yamaha Wave Runner basiert.

© Rockstar Games

In einer weiteren Einstellung sehen wir weitere Wasservehikel. Da wären zum Beispiel der blaue Catamaran auf der rechten Seite, der direkt neben einem gigantischen Frachtschiff steht.

© Rockstar Games

In einem anderen Shot sehen wir obendrein, wie sich so ein Frachtschiff bewegt. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir sie womöglich steuern können in GTA 6. Doch das ist eher eine Annahme.

Alle Autos in der Liste

Wir haben hier nochmal eine tolle, übersichtliche Liste für euch, mit allen Autos aus GTA 6, die wir für euch bis bestätigen konnten. Diese Autos sind definitiv dabei und mit absoluter Sicherheit auch spielbar!

Baller

Bison

Banshee

Bobcat XL

Buccaneer Custom

Buffalo

Carbonizzare

Cheetah Classic

Chino

Comet Retro Custom

Cypher

Dominator

Dominator ASP

Dominator GTX

Dubsta

Elegy Retro

Furia

Futo

Fister Comet S2

Gauntlet Hellfire

Granger 3600LX

Hellion

Jubilee

Jugular

Lance Stalker XL

Lampadati

Nagasaki Outlaw

Oceanic

Penumbra

Phantom

Primo

Sandking XL

Schafter V12

Speedo

Sultan

Stanier

Tailgater

Tulip M-100

Vamos

Wastelander

Youga Classic

Zorrusso

Schyster PMP

Habt ihr noch mehr bekannte Vehikel im ersten Teasermaterial ausfindig machen können? Oder habt ihr noch andere Idee? Teilt es uns in den Kommentaren mit. Diese Liste wird ständig erweitert.