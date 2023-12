GTA 6 offizieller Trailer 1 ist da!

Meine Damen und Herren: Die Zeit ist reif für ein neues GTA. Rockstar Games hat uns einen Trailer versprochen und sie haben geliefert. Wir präsentieren euch heute den offiziellen Trailer – den allerersten Trailer 1 – zu GTA 6.

Rockstar ließ im Vorfeld verkünden, dass der erste Trailer am heutigen Dienstag, den 5. Dezember 2023 um 15 Uhr präsentiert wird. Und so geschah es schließlich auch. Der Trailer kann ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Kanal und auf weiteren Kanälen von Rockstar Games eingesehen werden.

Seht euch hier den offiziellen Trailer zu GTA 6 an. Wir haben ihn an dieser Stelle für euch eingebunden, der in einer 4K-Auflösung daherkommt.

Was für toller Trailer, gelinde gesagt. Er gibt einen groben Ersteindruck von dem, was uns im nächsten Epos von Rockstar Games erwartet.

GTA 6: Was zeigt Trailer 1?

Wie wir es bereits im Ankündigungsbild gesehen haben, spielt das palmenreiche und farbenfrohe Setting tatsächlich in den sonnigen USA – und zwar in einem fiktiven Miami, Florida.

GTA 6 ist so etwas wie der geistige Nachfolger von GTA: Vice City.

Vorgestellt werden unter anderem die Hauptfiguren. Es sind dieses Mal zwei Charaktere. Einmal die weibliche Person namens Lucia, die von einer männlichen Person durch dick und dünn begleitet wird: das ist Jason.

Das Spiel sieht aus wie ein wahr gewordener GTA-Traum. Strände, Hochhäuser und schnelle Autos – und das alles gepaart mit viel nackter Haut und einem ausufernden Nachtleben. Das ist Vice City. Das ist GTA 6.

Die ersten echten Bilder aus GTA 6. Holy f! © Rockstar Games

Und die Grafik erst! All diese spannenden Ersteindrücke kommen mit einer fantastischen Grafik daher, die definitiv einen draufsetzt im Vergleich zu GTA Online und sogar im Vergleich zu Red Dead Redemption 2.

Was für ein Anblick: das ist Vice City. © Rockstar Games

Vorsicht vor Alligatoren! In mehreren Szenen sehen wir, wie Alligatoren den Bewohnern von Vice City Ärger bereiten. Ihnen werden wir also auch begegnen und wer weiß, vielleicht können sie uns sogar fressen?

Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei mir ist das Hype-o-Meter gerader durch die Decke geschossen. Was sagt ihr? Findet ihr den ersten Trailer toll oder lässt er euch weitestgehend kalt? Schreibt es in die Kommentar und diskutiert mit uns. Wir würden uns freuen!

Der Release von GTA 6

Wann erscheint GTA 6? GTA 6 hat bislang noch keinen offiziellen Releasetermin erhalten. Doch wir wissen jetzt, dass GTA 6 voraussichtlich in 2025 erscheint. So viel steht schon mal fest. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

