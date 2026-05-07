Take-Two-Chef spielte GTA 6 – Zelnick nennt es amazing

Dass Grand Theft Auto 6 intern längst nicht mehr nur ein Konzept auf Papier ist, deutet ein Kommentar aus der Chefetage von Take-Two Interactive an. Konzernchef Strauss Zelnick soll das kommende Rockstar-Flaggschiff bereits gespielt haben und zeigt sich von dem, was er gesehen hat, extrem angetan. Für Fans ist das ein weiteres Signal, dass die Entwicklung in eine Phase übergeht, in der das Spiel nicht nur vorzeigbar, sondern auch praktisch erlebbar ist.

Gerade weil Rockstar Games traditionell sehr kontrolliert kommuniziert, sorgen solche Aussagen aus dem Umfeld des Publishers für Aufmerksamkeit. Wenn der CEO selbst Hand anlegt, geht es in der Regel nicht mehr um frühe Prototypen, sondern um Builds, die Kernsysteme, Missionen und den technischen Rahmen bereits greifbar vermitteln.

Ein starkes Signal aus der Take-Two-Spitze

Wer hat Grand Theft Auto 6 gespielt? Laut den Aussagen aus dem Take-Two-Umfeld war es Strauss Zelnick selbst, der einen spielbaren Stand von Grand Theft Auto 6 ausprobiert hat. Das ist insofern bemerkenswert, weil es zeigt, dass das Projekt auch auf Management-Ebene regelmäßig begutachtet wird und nicht nur innerhalb der Rockstar-Studios zirkuliert.

Solche internen Playtests auf Executive-Level dienen typischerweise nicht dazu, Details wie Waffen-Balancing oder Kleinigkeiten in Missionen abzunicken. Vielmehr geht es um die große Klammer: Funktioniert der Spielfluss, wirkt die Welt glaubwürdig, passt das Tempo, und erfüllt das Gesamtpaket die Erwartungen, die an ein Spiel dieser Größenordnung geknüpft sind.

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Welche Bedeutung hat das für die Entwicklung? Wenn ein CEO öffentlich erkennen lässt, dass er das Spiel bereits in der Hand hatte, ist das oft ein Hinweis darauf, dass wichtige Meilensteine erreicht wurden. Für ein Open-World-Projekt mit Rockstar-Anspruch bedeutet das meist: grundlegende Systeme stehen, zentrale Inhalte laufen in einer stabilen Form, und die Produktion bewegt sich weg von reinen Aufbauarbeiten hin zu Polishing, Performance-Optimierung und Feinschliff.

Das Wort Amazing und seine Wirkung

Was sagte der Take-Two-CEO über Grand Theft Auto 6? Zelnick bezeichnete das Spiel als Amazing. Diese Einordnung ist natürlich ein PR-starker Begriff, hat aber Gewicht, weil sie direkt aus der obersten Ebene des Publishers kommt und auf eigener Spielerfahrung beruhen soll.

Es ist erstaunlich.

Wie sollte man solche Aussagen einordnen? Ein CEO wird selten öffentlich Zweifel säen, vor allem nicht bei einer Marke, die zu den wichtigsten Umsatztreibern der Branche zählt. Trotzdem ist der Kontext interessant: Während viele Publisher sich bei großen Spielen auf vage Floskeln beschränken, wirkt die Aussage wie ein bewusst gesetztes Zeichen an Fans und Investoren, dass Rockstar Games etwas abliefert, das dem enormen Erwartungsdruck standhalten kann.

Dazu passt, dass Rockstar traditionell erst dann richtig aufdreht, wenn man intern sicher ist, den eigenen Qualitätsanspruch zu treffen. Genau deshalb werden einzelne Worte aus dem Umfeld des Projekts derzeit so stark interpretiert.

Was das für Fans in Deutschland jetzt heißt

Wann kommt Grand Theft Auto 6 und für welche Plattformen? Zu konkreten Terminen oder finalen Plattformdetails gab es in diesem Zusammenhang keine neuen, offiziell bestätigten Angaben. Für euch bedeutet das: Zelnicks Lob ersetzt keine Release-Ankündigung, ist aber ein weiteres Indiz dafür, dass das Spiel in einem fortgeschrittenen Stadium sein muss, wenn Top-Management es bereits spielen kann.

Was könnte als Nächstes passieren? In der Regel folgt auf solche Signale irgendwann eine Phase, in der Publisher und Studio wieder stärker in die Öffentlichkeit gehen, etwa mit zusätzlichen Trailern, detaillierteren Informationen oder einem klarer kommunizierten Veröffentlichungsfenster. Rockstar bleibt dabei erfahrungsgemäß sehr selektiv, wann und wie neue Details kommen.

Wie ordnest du Zelnicks Amazing-Aussage ein: reines Marketing oder ehrlicher Vorgeschmack auf einen echten Open-World-Meilenstein? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.