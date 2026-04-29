GTA 6-Preisdebatte – Take-Two-CEO betont Wert statt Preisrekord

Kaum ein Spiel wird gerade so heiß erwartet wie Grand Theft Auto VI und kaum ein Thema sorgt gleichzeitig für so viel Unruhe wie der mögliche Verkaufspreis. In sozialen Netzwerken und Foren tauchten zuletzt immer wieder Spekulationen auf, dass GTA 6 deutlich teurer werden könnte als aktuelle Vollpreis-Titel. Jetzt hat sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick zu den Sorgen rund um den Preis geäußert und dabei vor allem ein Signal gesendet: Der Publisher will den Wert des Produkts in den Vordergrund stellen, nicht das Gerücht um eine willkürliche Preisexplosion.

Für euch in Deutschland ist das besonders spannend, weil neue Releases auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S längst nicht mehr automatisch bei einem einheitlichen Standardpreis landen. Mal liegen Standard-Editionen im Handel bei rund 79,99 Euro, mal verlangt ein digitaler Store je nach Plattform 79,99 Euro, während Deluxe-Editionen schnell über 100 Euro hinausgehen. Entsprechend groß ist die Frage, wo GTA 6 am Ende einzuordnen ist.

Einordnung der Aussagen von Take-Two

Was hat Take-Two zum GTA-6-Preis gesagt? Zelnick hat die Diskussionen sinngemäß in Richtung Wertversprechen gelenkt: Entscheidend sei, dass Kundinnen und Kunden das Gefühl haben, für ihr Geld außergewöhnlich viel geboten zu bekommen. Statt eine konkrete Zahl zu nennen, betonte er damit vor allem das Prinzip, Preise über den wahrgenommenen Gegenwert zu rechtfertigen.

Zwischen den Zeilen bedeutet das: Take-Two weiß, dass GTA 6 ein Premium-Produkt ist, will aber gleichzeitig vermeiden, die Debatte durch eine frühe Preisansage anzuheizen. Gerade bei einem Spiel dieser Größenordnung würde ein zu früh kommunizierter Preis schnell die eigentlichen Themen überdecken, also Inhalte, Technik und Umfang.

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Dass es derzeit keine offizielle Euro-Preisansage gibt, passt auch dazu, wie Rockstar üblicherweise kommuniziert: Erst Release-Zeitraum und Plattformen, dann konkrete Editionen, Vorbestellungen und die endgültigen Preise. Bis dahin bleiben viele Behauptungen schlicht Spekulation.

Warum die Diskussion gerade jetzt so laut ist

Warum befürchten Fans einen höheren Preis? Der Kern ist einfach: AAA-Spiele sind in der Produktion teurer geworden, gleichzeitig gilt GTA als Maßstab für Umfang und Produktionswerte. Bei GTA 6 kommt hinzu, dass es sich um den nächsten großen Hauptteil nach Grand Theft Auto V aus dem Jahr 2013 handelt und die Erwartungen entsprechend astronomisch sind.

Hinzu kommt, dass das Spiel laut aktuellen Angaben für PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant ist und in der fiktiven US-Region Leonida spielt, inklusive Vice City. Allein dieses Setting, die Open World und die technische Messlatte führen bei vielen automatisch zu der Annahme, dass auch der Preis über dem liegt, was man heute für Neuerscheinungen zahlt.

Take-Two versucht mit Zelnicks Linie offenbar, die Debatte zu erden: Nicht Preisrekorde um ihrer selbst willen, sondern ein Preis, der zur gebotenen Leistung passt. Ob das am Ende für euch eher Richtung 79,99 Euro, höher oder in mehreren Editionen gestaffelt ausfällt, wird sich erst mit der offiziellen Ankündigung zeigen.

Was das für den Kauf in Deutschland praktisch bedeuten könnte

Welche Preismodelle sind bei GTA 6 realistisch? Am wahrscheinlichsten ist eine klassische Staffelung, wie sie bei großen Releases inzwischen Standard ist. Für euch relevant wäre vor allem, welche Edition welche Inhalte bündelt und ob Vorbesteller-Boni an bestimmte Versionen geknüpft werden.

Standard-Edition: voraussichtlich die Basisversion ohne Extras, typischerweise im Bereich aktueller Vollpreis-Titel auf Konsolen.

Deluxe- oder Special-Edition: häufig mit digitalen Boni, Ingame-Items oder Zusatzinhalten und entsprechend höherem Preis.

Collector-Edition: falls angeboten, meist deutlich teurer, dafür mit physischen Sammlerstücken, aber oft ohne spürbar mehr Spielinhalt.

Für die Kaufentscheidung wird am Ende entscheidend sein, wie transparent Rockstar und Take-Two die Inhalte der Editionen aufschlüsseln. Ein hoher Preis wirkt deutlich nachvollziehbarer, wenn klar ist, ob ihr tatsächlich mehr bekommt oder nur kosmetische Extras.

Unterm Strich nimmt Zelnick den Preisängsten etwas Druck, ohne euch falsche Hoffnungen zu machen. Die Botschaft lautet: Wenn GTA 6 teuer wird, soll es sich auch teuer anfühlen, im positiven Sinne, weil Umfang und Qualität den Preis tragen.

Wie viel würdet ihr persönlich maximal für GTA 6 in der Standard-Edition ausgeben, und würdet ihr zu einer Deluxe-Edition greifen, wenn die Extras passen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.