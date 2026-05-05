ARC Raiders Update 1.27.0 fixt Tick-Bug, Turbine verbessert, neue Shop-Skins

Embark Studios hat am 5. Mai 2026 das nächste Update für ARC Raiders veröffentlicht. Der Patch folgt nur knapp eine Woche nach dem großen Riven-Tides-Update vom 28. April 2026 und bringt vor allem Bugfixes, Verbesserungen am neuen ARC-Gegner Turbine sowie frische Cosmetics in den Ingame-Shop.

Update 1.27.0 steht ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zum Download bereit. Neben der technischen Fehlerbehebung adressiert Embark damit auch mehrere Probleme, die seit dem letzten Content-Drop besonders häufig gemeldet wurden.

Patch 1.27.0 bringt Bugfixes, Turbine-Feinschliff und Shop-Neuzugänge

Was steckt im neuen ARC-Raiders-Update vom 5. Mai 2026? Im Mittelpunkt stehen Korrekturen rund um die Turbine, also den großen, kegelförmigen ARC, der mit Riven Tides ins Spiel gekommen ist. Unter anderem wurden Angriffe, die aus großer Entfernung zuvor teils nicht sichtbar waren, behoben. Zusätzlich hat Embark die Sichtbarkeit der von der Turbine eingesetzten Annäherungsminen angepasst.

Auch das Landeverhalten der Turbine wurde überarbeitet. Laut Patch soll das die Qualität der Landungen verbessern und Situationen reduzieren, in denen sich der Gegner unglücklich positioniert, etwa auf Baumkronen. Dazu kommen mehrere Audio-Fixes, die vor allem das Sound-Mixing rund um die Turbine betreffen.

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Parallel dazu gibt es neue Inhalte für den Shop: Das Corsaro-Set und ein Mutton-Chops-Gesichtsbehaarungs-Bundle. Die Preise werden im Spiel in Raider Tokens angegeben.

Corsaro-Set: 1.600 Raider Tokens

Mutton-Chops-Gesichtsbehaarung: 500 Raider Tokens

Ein nerviger Tick-Bug ist endlich Geschichte

Welche Änderung dürfte im Alltag am meisten auffallen? Besonders wichtig ist ein Fix, der zuvor für zahlreiche frustrierende Tode gesorgt hat: Wer von Ticks angegriffen wurde, während man ein tragbares Objekt bei sich hatte, konnte sich in manchen Fällen weder effektiv wehren noch das Objekt fallen lassen. Das führte zu unangenehmen, kaum vermeidbaren Kettenreaktionen.

Mit Update 1.27.0 ist das laut Embark behoben. Tragbare Objekte können nun fallengelassen werden, wenn man währenddessen von Ticks attackiert wird, sodass man die Gegner wieder regulär abwehren kann.

Nebenbei wurden weitere Kleinigkeiten verbessert, etwa an Emotes und Outfit-Farben, aber auch an Quest-Tracking und Geometrie-Bugs auf der neuen Map.

Alle Patch Notes für ARC Raiders Update 1.27.0 im Überblick

Welche Änderungen listet Embark Studios offiziell? Hier sind die vollständigen Patch Notes für das Update vom 5. Mai 2026.

ARC Fixed Turbine attacks not being visible from far away. Players can now drop their carryable and fight off Ticks when they are attacked while carrying something. Adjusted visibility on proximity mines deployed from the Turbine. Improved the quality of Turbine landing behaviour to mitigate instances of poor landing zone selection, such as treetops.

Audio Fixed an issue that caused game sounds to be quieted by the Turbine’s sound effects. Increased the distance from which a Turbine can be heard. Fixed an issue where vegetation-heavy areas on Riven Tides lacked audio feedback when moving or shooting. Fixed audio and animation issues when trying to very quickly use items.

Cosmetics Updated Howdy emote so it’s available while sprinting. The Rachetta outfit’s colors are now more accurate.

Maps Riven Tides Fixed the “Field Depot” POI not counting for the “Off the Radar” quest. Fixed several floating and buried fruit baskets. Fixed a spot where players could fall through the floor. Stella Montis Fixed missing collision on wall that allowed ARC and players to shoot through it.

Utility Trigger ‘Nades Fixed a recently introduced bug that allowed players to trigger the grenades instantly when thrown. Progression Fixed the information in the Late Departure window so it accurately displays the Catch Up Rewards.



Roadmap-Fragezeichen nach Riven Tides und Hinweise auf Balance-Nachbesserungen

Wie geht es nach dem Ende der Escalation-Roadmap weiter? Riven Tides war als vierter und letzter Teil der Escalation-Roadmap angekündigt, entsprechend bleibt nach dem aktuellen Patch offen, wann die nächste größere Content-Welle startet. Gleichzeitig hat Embark bereits betont, ARC Raiders langfristig unterstützen zu wollen, was Fans zumindest auf weitere Roadmaps hoffen lässt.

Auch beim Thema Balancing ist Bewegung drin. Nach Riven Tides sorgten vor allem die Änderungen an der Waffenhaltbarkeit für Diskussionen, weil insbesondere häufig genutzte Standard-Waffen deutlich schneller an Haltbarkeit verlieren. Embark hat sich dazu in den aktuellen Notizen dahingehend geäußert, dass man Anpassungen prüft, um die mit Riven Tides eingeführten Änderungen weiter zu verbessern.

Was haltet ihr von Update 1.27.0, den Turbine-Korrekturen und der aktuellen Diskussion um die Waffenhaltbarkeit? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.