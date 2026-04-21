007 First Light Deluxe Edition – Vorabzugriff und Skins als Vorbestellerbonus

IO Interactive stimmt kurz vor dem Release von 007: First Light nach und legt mit einem neuen Trailer den Fokus auf die Deluxe Edition. Nachdem der Spionage Thriller zuletzt verschoben wurde, soll das Extra an Entwicklungszeit laut Studio dem finalen Feinschliff dienen. Nun ist klar: Ende Mai geht es los und wer früh zugreift, kann sich gleich mehrere Boni sichern.

Besonders interessant für Fans von kosmetischen Extras: Die Deluxe Edition bringt vier exklusive Skins beziehungsweise Outfits mit. Wer 007: First Light rechtzeitig vorbestellt, erhält diese Inhalte als kostenloses Upgrade und muss nicht zur teureren Version greifen, um an die Goodies zu kommen.

Deluxe Edition im Überblick

Welche Inhalte stecken in der Deluxe Edition von 007: First Light? Neben kosmetischen Items gibt es auch einen handfesten Vorteil für alle, die früher loslegen wollen: 24 Stunden Vorabzugriff. Dazu kommen Outfits, ein Waffen Skin und ein Paket mit Gadget Skins, die im Trailer kurz in Szene gesetzt werden.

Die zusätzlichen Inhalte der Deluxe Edition beziehungsweise des Vorbesteller Upgrades umfassen:

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24 Stunden Vorabzugriff

Vier Outfits: Tag der Toten Wüstenforscher Stummer Anker Gentleman Agent

Waffen Skin: Zeichen des Agenten

Glänzendes Paket, einschließlich 4 Gadget Skins: Glänzendes Feuerzeug Glänzende Kopfhörer Glänzende Pfeilpistole Glänzender Stift



Unterm Strich richtet sich das Paket vor allem an alle, die ihren Bond direkt zum Start optisch individualisieren wollen und zusätzlich Wert darauf legen, schon einen Tag vor dem eigentlichen Launch einzusteigen.

Neue Bond Origin Story und flexible Missionen

Worum geht es in 007: First Light? IO Interactive verspricht eine komplett neue Geschichte im Bond Universum. Im Mittelpunkt steht ein junger James Bond, der als Marineluftwaffensoldat das Angebot bekommt, dem wiederbelebten Doppelnull Programm beizutreten.

Die Handlung setzt Bond unter Druck, als es darum geht, die Pläne eines abtrünnigen Agenten zu durchkreuzen. Diese Mission scheitert jedoch auf tragische Weise, wodurch Bond gemeinsam mit seinem widerwilligen Mentor Greenway tiefer in eine Verschwörung gezogen wird. Am Ende steht ein drohender Putsch im Herzen der Nation, den es zu verhindern gilt.

Wie frei ist die Spielweise in den Missionen? Der neue Teil soll euch bei der Herangehensweise bewusst viele Optionen lassen, ganz in der Tradition moderner Stealth Sandbox Designs.

Ob laut oder leise, mit Fäusten oder Patronen, mit Gadgets ins feindliche Territorium eindringen oder Wachen hinters Licht führen: Die Herangehensweise bestimmst allein du.

Release Termin und Plattformen

Wann erscheint 007: First Light und für welche Systeme? Der Release ist für den 27. Mai 2026 angesetzt. Zum Start erscheint der Titel für PC, PS5 und Xbox Series.

Eine Version für Switch 2 ist ebenfalls geplant, sie soll im Laufe des Sommers 2026 folgen. Wenn ihr also auf Nintendos neuer Hardware unterwegs seid, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, bekommt das Bond Abenteuer aber ebenfalls in absehbarer Zeit.

Wie steht ihr zur Deluxe Edition mit ihren Skins und dem Vorabzugriff, und welche Spielweise reizt euch bei 007: First Light am meisten: Stealth, Action oder ein Mix aus beidem? Schreibt es gern in die Kommentare.