James Bond ist zurück – und die ersten Kritiken fallen überraschend stark aus. Kurz vor dem Release am 27. Mai erreicht 007 First Light auf Metacritic einen Metascore von 88 Punkten auf Basis von 27 internationalen Testberichten.

Damit gehört das neue Bond-Abenteuer schon jetzt zu den bestbewerteten Actionspielen des Jahres 2026 und dürfte die Hoffnungen vieler Fans erfüllen, die seit Jahren auf ein großes Comeback des berühmtesten Geheimagenten der Welt warten.

Das beste Bond-Spiel aller Zeiten?

Besonders auffällig ist die hohe Zustimmung der Fachpresse. Von den bislang 27 ausgewerteten Reviews fallen 26 positiv aus. Lediglich eine Wertung liegt im mittleren Bereich. Negative Bewertungen gibt es derzeit keine.

Mehrere Tester sprechen sogar vom bislang besten James-Bond-Spiel überhaupt.

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Das brasilianische Magazin MeuPlayStation vergab die Höchstwertung von 100 Punkten und bezeichnete das Spiel als ultimative 007-Erfahrung. Gelobt werden unter anderem die Verfolgungsjagden, die Schauplätze, die Gadgets, die Story und die authentische Umsetzung der Bond-Welt.

Auch Indigo GEEK zeigte sich mit 95 Punkten begeistert und sieht in 007 First Light einen ernsthaften Kandidaten für die Preisverleihungen zum Jahresende.

Hitman trifft Batman: Arkham?

Viele Reviews ziehen Vergleiche mit anderen erfolgreichen Reihen.

Besonders häufig fällt dabei natürlich der Name Hitman World of Assassination. Das überrascht kaum, schließlich stammt auch 007 First Light von IO Interactive.

Mehrere Tester beschreiben das Spiel als Mischung aus den offenen Missionsstrukturen von Hitman und den cineastischen Actionmomenten der Batman: Arkham Knight-Reihe.

Creative Bloq spricht sogar von einer „eleganten Mischung aus Hitman und Batman: Arkham“, die sich zu einer eigenständigen und überraschend erwachsenen Bond-Erfahrung entwickelt.

Was wird besonders gelobt?

Aus den bisherigen Reviews kristallisieren sich einige klare Stärken heraus:

Die Bond-Atmosphäre

Fast jede Kritik hebt hervor, wie authentisch sich das Spiel anfühlt. Von den Gadgets über die Schauplätze bis hin zu Verfolgungsjagden und Geheimmissionen soll die typische Bond-DNA perfekt eingefangen werden.

Die Inszenierung

Mehrere Tester loben die filmreife Präsentation. Besonders die Zwischensequenzen, die Charaktere und die visuelle Qualität werden immer wieder hervorgehoben.

Die Levelstruktur

Die offenen Missionen erinnern teilweise an Hitman und bieten offenbar mehrere Lösungswege. Spieler können häufig selbst entscheiden, ob sie eher auf Heimlichkeit oder direkte Action setzen.

Die Nahkämpfe

Vor allem Eurogamer hebt die Faustkämpfe positiv hervor. Diese sollen deutlich mehr Gewicht besitzen als klassische Schießereien und perfekt zum Agenten-Setting passen.

Wo gibt es Kritik?

Ganz ohne Schwächen kommt 007 First Light allerdings nicht davon.

Einige Tester bemängeln, dass die Kämpfe mit Schusswaffen nicht ganz das Niveau anderer Actionspiele erreichen. Außerdem wird mehrfach erwähnt, dass die Sandbox-Elemente nicht ganz so tiefgehend ausfallen wie in der Hitman-Reihe.

Der bislang niedrigste Wert stammt von Gamer.no mit 70 Punkten. Interessanterweise bezeichnet auch diese Kritik das Spiel als das beste Bond-Spiel aller Zeiten, kritisiert aber gleichzeitig, dass IO Interactive zu wenig Risiken eingegangen sei.

Ein wichtiger Erfolg für IO Interactive

Für IO Interactive sind die Wertungen besonders wichtig.

Das Studio arbeitet aktuell nicht nur an 007 First Light, sondern gleichzeitig an mehreren Großprojekten. Darunter befindet sich auch das neue Fantasy-RPG rund um die Marke Project Fantasy.

Ein erfolgreicher Start von 007 First Light könnte deshalb den Grundstein für eine langfristige Bond-Spielreihe legen.

Starker Start für eine neue Bond-Ära

Nach über zehn Jahren ohne großes James-Bond-Spiel scheint IO Interactive genau den Nerv vieler Fans getroffen zu haben.

Mit einem Metascore von 88 Punkten gehört 007 First Light aktuell zu den stärksten Neuveröffentlichungen des Jahres. Ob sich die Wertung nach weiteren Tests noch verändert, bleibt abzuwarten.

Die ersten Reaktionen zeigen jedoch bereits deutlich: James Bond ist zurück und offenbar besser als je zuvor in der Welt der Videospiele.