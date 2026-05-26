Der 26. Mai 2026 ist für viele GTA-Fans ein besonderes Datum. Denn genau heute hätte Grand Theft Auto VI ursprünglich erscheinen sollen.

Als Rockstar Games Anfang Mai die Verschiebung des Spiels bekannt gab, nannte das Studio erstmals den 26. Mai 2026 als geplanten Veröffentlichungstermin. Dieser Termin ist nun erreicht, doch statt durch Vice City zu fahren, wartet die Community weiterhin auf neue Informationen.

Vom Herbst 2025 auf Mai 2026 – und dann auf November

Die Release-Geschichte von GTA 6 war bisher von mehreren Verschiebungen geprägt.

Im ersten Trailer aus dem Jahr 2023 sprach Rockstar noch von einem Release im Jahr 2025. Lange Zeit hielten Fans an dieser Planung fest, auch wenn sich immer deutlicher abzeichnete, dass die Entwicklung mehr Zeit benötigen würde.

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Anfang Mai folgte schließlich die offizielle Bestätigung: GTA 6 wird nicht mehr im Frühjahr erscheinen und stattdessen auf den 19. November 2026 verschoben.

Laut Rockstar soll die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt werden, um die Qualitätsansprüche des Studios zu erfüllen. Eine Begründung, die Fans von früheren Rockstar-Spielen bereits kennen.

Ein seltsamer Tag für die Community

In einer alternativen Zeitlinie würden heute vermutlich Millionen Spieler ihre ersten Stunden mit Jason und Lucia verbringen.

Stattdessen ist der 26. Mai vor allem ein Tag der Erinnerungen daran, wie lange Fans inzwischen auf das Spiel warten. Zwischen dem ersten Trailer und dem tatsächlichen Release werden am Ende fast drei Jahre liegen – ein ungewöhnlich langer Zeitraum selbst für Rockstar-Verhältnisse.

Besonders bemerkenswert: Obwohl GTA 6 zu den meistdiskutierten Spielen der Welt gehört, hat Rockstar seit dem zweiten Trailer Anfang Mai praktisch keine neuen Informationen veröffentlicht.

Das große Schweigen von Rockstar

Während sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick zuletzt regelmäßig in Interviews zu GTA 6 äußerte, hält sich Rockstar Games weiterhin auffällig zurück.

Weder gibt es bislang Details zu Vorbestellungen noch Informationen zu Editionen, Preisen oder einem möglichen Multiplayer-Ableger. Selbst Trailer 3 lässt weiter auf sich warten.

Gerade deshalb wächst die Ungeduld innerhalb der Community. Fast täglich entstehen neue Theorien rund um mögliche Ankündigungstermine, Marketingaktionen oder kommende Trailer.

Wann startet das Marketing wirklich?

Take-Two hat im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichts bestätigt, dass die große Marketingkampagne für GTA 6 im Sommer beginnen soll.

Doch was genau damit gemeint ist, bleibt offen.

Möglich wäre, dass Rockstar zunächst Vorbestellungen freischaltet und einen dritten Trailer veröffentlicht. Ebenso denkbar sind erste TV-Spots, Social-Media-Kampagnen oder Partnerschaften mit Sony und Microsoft.

Viele Beobachter hatten zuletzt auf eine größere Präsentation im Umfeld der Sommer-Events gehofft. Bislang gibt es dafür jedoch keine Bestätigung.

Der wichtigste Spiele-Release des Jahrzehnts?

Trotz der Verschiebung scheint das Interesse an GTA 6 ungebrochen.

Analysten rechnen mit einem der erfolgreichsten Unterhaltungsprodukte aller Zeiten. Bereits jetzt erwarten viele Experten, dass das Spiel Rekorde bei Vorbestellungen, Verkaufszahlen und Spielerzahlen brechen wird.

Genau deshalb wirkt der heutige Tag für viele Fans fast surreal: Eigentlich sollte die Wartezeit vorbei sein. Stattdessen beginnt nun der Endspurt zu einem neuen Termin.

Wenn alles nach Plan läuft, bleiben noch knapp sechs Monate bis zum Release von Grand Theft Auto VI. Und vielleicht liefert Rockstar schon bald die nächsten Antworten auf die Frage, die Fans seit Wochen beschäftigt: Wann kommt endlich Trailer 3?