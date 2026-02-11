GTA VI – Diskussion um Map-Größe, Dichte und Inhalte der Open World

Je näher Grand Theft Auto VI rückt, desto höher schraubt die Community die Erwartungen. Aktuell dreht sich viel Diskussion um eine einfache, aber entscheidende Frage: Wird die Open World groß genug sein, um für Jahre zu fesseln, oder reicht ein schöner neuer Anstrich nicht mehr aus?

Dass Rockstar Games mit dem nächsten Teil der Reihe praktisch schon vor Release einen Rekord-Kandidaten in der Hand hat, gilt als gesetzt. Gleichzeitig ist genau das der Punkt, an dem die Messlatte gefährlich hoch liegt: Manche Fans behandeln schon alles unter einer Wertung von neun von zehn als Enttäuschung. Diese Stimmung färbt auch auf das Thema Map-Größe ab, denn viele wollen nicht nur eine neue Stadt, sondern ein neues Lebensgefühl im Spiel.

Erwartungen an die neue Open World

Wie groß soll die Karte von GTA VI werden? Offiziell ist bisher nur sicher, dass Vice City zurückkehrt. Alles darüber hinaus wird in der Community gerade heiß diskutiert, inklusive kursierender Konzeptkarten und Größenvergleiche. Besonders eine Behauptung sorgt für Gesprächsstoff: Die Karte soll angeblich 3,5-mal größer sein als die Welt aus Grand Theft Auto V.

Auf Reddit wurde genau dazu eine Konzeptkarte geteilt, verbunden mit der provokanten Kernfrage, ob das denn überhaupt genug sei. Und selbst wenn die Zahl am Ende nicht exakt so stimmt, zeigt die Reaktion ziemlich klar, wie sehr sich viele nach einem echten Sprung nach vorn sehnen, statt nur nach einem weiteren hübschen Sandkasten.

Was Fans wirklich von Vice City erwarten

Welche Wünsche stehen bei GTA-Fans gerade im Vordergrund? In den Antworten geht es auffallend oft nicht nur um reine Quadratkilometer, sondern um das Gefühl von Dichte, Abwechslung und Tempo. Ein häufig genannter Wunsch: eine größere, glaubwürdigere Metropole als Los Santos, weil sich Los Santos nach über zehn Jahren für viele einfach komplett „abgelaufen“ anfühlt.

Ich hoffe, es hat eine größere Stadt als Los Santos. Los Angeles fühlt sich für mich winzig an.

Andere denken direkt größer und träumen von einem Spiel, das man praktisch dauerhaft spielen kann, weil es nicht nach der Story „durch“ ist, sondern immer weiter Futter liefert.

Ich hoffe, es ist wirklich so groß, und ich hoffe, es gibt Hunderte Stunden an Inhalten: Hauptmissionen, Nebenmissionen, Zufallsereignisse und Aktivitäten. Damit wir dieses Spiel für den Rest unseres Lebens spielen können.

Größe ist nicht alles, wenn die Welt leer wirkt

Warum reicht eine größere Map alleine vielen nicht aus? Ein spannender Punkt aus der Diskussion: Manche Fans kritisieren rückblickend nicht die Ausmaße von Grand Theft Auto V, sondern die Nutzung der Fläche. Gemeint ist, dass es zwar große Bereiche gibt, die sich aber spielerisch nicht immer lohnen oder zu wenig echte Anreize bieten, sie regelmäßig zu besuchen.

Es ging nie um die Größe, sondern darum, wie gut die Fläche genutzt wird. GTA V war Platzverschwendung. Vielleicht begrenzen sie diesmal nicht die Geschwindigkeit, um die Karte künstlich groß wirken zu lassen.

Zwischen den Zeilen steckt darin ein sehr konkreter Wunschkatalog: dichteres Missionsdesign, mehr dynamische Ereignisse, bessere Belohnungen fürs Erkunden und ein Spielfluss, der nicht das Gefühl vermittelt, dass Technik oder Designregeln die Welt kleinhalten müssen.

Unterm Strich geht es also weniger um Gier, sondern um eine Erwartungshaltung, die Rockstar selbst mit jedem Serienteil weiter gefüttert hat: Wenn Vice City zurückkommt, dann bitte nicht als Nostalgie-Postkarte, sondern als Bühne, die sich jeden Tag anders anfühlt.

Release und Plattformen

Wann erscheint GTA VI und für welche Konsolen ist es angekündigt? Grand Theft Auto VI soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 sowie Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen. Neue Infos zur Welt, ihren Regionen und dem tatsächlichen Umfang dürften in den kommenden Monaten entscheidend werden, denn genau daran knüpfen sich aktuell die größten Hoffnungen und die lautesten Debatten.

Wie wichtig ist dir bei GTA VI die reine Map-Größe im Vergleich zu Dichte, Aktivitäten und zufälligen Events? Schreib mir deine Meinung dazu in die Kommentare.