Crimson Desert – Fenster-Trick lässt Spieler in verschlossene Häuser klettern

Kaum ist Crimson Desert seit dem 19. März 2026 draußen, wird das riesige Open-World-Rollenspiel schon bis an seine Grenzen ausgereizt. In der Community macht gerade ein besonders simpler Trick die Runde, mit dem ihr in verschlossene Gebäude kommt, ohne erst den passenden Schlüssel oder Questfortschritt zu brauchen.

Der Clou dabei: Statt an der Tür zu scheitern, nutzt ihr die vertikale Erkundung und steigt einfach über ein Fenster ein. Das passt ziemlich gut zu einem Spiel, das seine Welt nicht nur über Kämpfe, sondern auch über Neugier, Nebenaktivitäten und freies Erkunden verkauft.

Der Fenster-Trick für verschlossene Häuser

Wie funktioniert der Trick, um in verschlossene Gebäude zu gelangen? In einem Video, das auf dem offiziellen Subreddit von Crimson Desert geteilt wurde, ist zu sehen, wie eine Figur an der Außenwand eines Hauses hochklettert, ein Fenster öffnet und anschließend durch den Fenstereinstieg ins Innere gelangt. Die Tür bleibt dabei weiterhin verschlossen, der Zugang erfolgt komplett über die Klettermechanik.

Der Clip ist mit einem augenzwinkernden Kommentar versehen, dass der Einstieg durchs Fenster auch im echten Leben klappen würde, aber natürlich niemandem empfohlen wird. Ingame sorgt das Ganze vor allem für Staunen, weil es zeigt, wie flexibel das Interaktionssystem an vielen Stellen tatsächlich ist.

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Spannend ist außerdem, was der Trick indirekt offenlegt: Offensichtlich sind nicht alle Gebäudezugänge gleich streng abgesichert. Wenn Fenster als interaktive Objekte funktionieren und Innenräume geladen werden, reicht manchmal ein alternativer Einstieg, um die Türlogik zu umgehen.

Was die Community über Keys, Diebstahl und NPC-Reaktionen diskutiert

Welche alternativen Wege gibt es neben dem Fenster-Einstieg? In den Kommentaren zum Fund haben einige Fans darauf hingewiesen, dass sich viele verschlossene Türen auch ganz klassisch öffnen lassen, solange sie nicht eindeutig als besonders gesichert erkennbar sind oder direkt zu einem Questziel gehören. Dafür werden generische Schlüssel genutzt, die ihr entweder durch Kämpfe erbeuten oder bei Händlern kaufen könnt.

Zusätzlich ist in der Diskussion aufgefallen, dass die Figur im Video keine Maske trägt, die das Herangehen an Objekte mit dem Hinweis Stehlen ermöglicht. Das heißt: Reinkommen ist eine Sache, unbemerkt plündern eine andere. Wer also per Fenster einsteigt, sollte trotzdem aufpassen, wenn im Inneren diebstahlrelevante Interaktionen warten.

Warum wirkt das Verhalten der NPCs teils inkonsequent? Einige Beiträge kritisieren, dass beim Stehlen Vorsicht nötig ist, während das Betreten fremder Häuser offenbar nicht immer nennenswerte Reaktionen auslöst. Als Vergleich wird ein System wie in Kingdom Come: Deliverance genannt, in dem Hausfriedensbruch und verdächtiges Verhalten stärker vom Umfeld geahndet werden. Gerade in einer so immersiven Welt wünschen sich viele hier nachvollziehbarere Konsequenzen.

Crimson Desert bleibt ein Magnet für Experimente

Warum entstehen solche Entdeckungen schon kurz nach Release? Crimson Desert ist seit Jahren ein heißes Thema, spätestens seit der großen Trailer-Präsentation bei den The Game Awards 2020. Nach dem Launch am 19. März 2026 ging es dann extrem schnell: Das Spiel soll innerhalb der ersten 24 Stunden über zwei Millionen Mal verkauft worden sein und wird insgesamt überwiegend positiv aufgenommen.

Dazu kommt, dass Pearl Abyss von Beginn an betont, wie stark die Welt zum Erkunden einladen soll. Neben dem kampflastigen Kern mit Bossen, Reitgefechten und Nahkampf gibt es auch klassische Open-World-Aktivitäten wie Angeln, Crafting, Kochen und Jagen. Wenn ein Spiel so viele Systeme anbietet und zugleich ein riesiges Areal verspricht, ist es fast unvermeidlich, dass die Community sofort nach Abkürzungen, Tricks und ungeplanten Interaktionen sucht.

Parallel sammeln sich aber auch erste Kritikpunkte, unter anderem rund um die Steuerung, die von manchen als unnötig kompliziert beschrieben wird. Die Entwickler haben bereits angekündigt, nach dem starken Launch schnell mit Support nachzulegen, besonders bei Performance und Balance.

Was meint ihr: Ist der Fenster-Trick ein cleverer Entdecker-Moment, der zur Freiheit der Open World passt, oder sollte Pearl Abyss solche Zugänge zeitnah patchen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.