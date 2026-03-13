Little Nightmares VR: Altered Echoes angekündigt – Horror-Reihe bekommt erstmals ein VR-Spiel

Die düstere Puzzle-Horror-Reihe Little Nightmares wagt den Schritt in die Virtual Reality. Mit Little Nightmares VR: Altered Echoes wurde nun ein eigenständiges VR-Abenteuer angekündigt, das Spieler erstmals direkt aus der Ego-Perspektive in die verstörende Welt der Reihe versetzt. Der Titel erscheint bereits am 24. April 2026 für mehrere VR-Plattformen.

Während die bisherigen Spiele aus der Seitenperspektive gespielt wurden, setzt der neue Ableger vollständig auf Immersion in Virtual Reality. Dadurch sollen Spieler die beklemmende Atmosphäre der Reihe noch intensiver erleben.

Erstmals mitten im Albtraum statt nur Zuschauer

In den bisherigen Teilen führten Spieler ihre Figur wie eine kleine Besucherin durch ein makabres Puppenhaus voller grotesker Kreaturen. Man blieb stets ein wenig auf Distanz zum Geschehen.

Mit Altered Echoes ändert sich dieses Gefühl grundlegend: Statt die Schrecken nur zu beobachten, befinden sich Spieler nun selbst mitten im Albtraum.

Die VR-Perspektive lässt Spieler durch gigantische, fremdartige Umgebungen schleichen, Rätsel lösen und vor den monströsen Bewohnern der Welt fliehen. Dabei müssen sie selbst klettern, sich verstecken oder Gegenstände manipulieren – alles direkt mit VR-Interaktionen.

Ihr spielt als Dark Six

Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine neue spielbare Figur: Dark Six. Dabei handelt es sich um ein zersplittertes Wesen, das offenbar ein Teil der Persönlichkeit von Six ist, der Protagonistin aus den bisherigen Spielen.

Nach der Entführung durch den Thin Man (Dünner Mann) bleibt dieser Teil von Six zurück. Als Dark Six begeben sich Spieler auf die Suche nach ihrem verlorenen Gegenstück.

Die Reise führt durch Umgebungen, die Fans bereits kennen könnten – allerdings aus einer völlig neuen Perspektive. Unter anderem kehrt ihr in die Fahle Stadt (Pale City) zurück.

Alte und neue Bedrohungen

Während der Reise begegnen Spieler sowohl bekannten Figuren als auch neuen Kreaturen aus dem Little-Nightmares-Universum.

Zu den Gefahren gehören unter anderem:

die greifenden Hände des Thin Man

die berüchtigte Lehrerin

ein mysteriöser Schaffner , dem ihr entkommen müsst

, dem ihr entkommen müsst weitere groteske Bewohner der Welt

Neben Stealth-Elementen spielt auch das Lösen von Rätseln eine große Rolle. Viele Situationen erfordern schnelles Klettern, Verstecken oder das geschickte Nutzen der Umgebung.

Ein wiederkehrendes Element der Geschichte ist außerdem eine mysteriöse Spieluhr, deren Melodie euch durch die Dunkelheit führen soll.

Eigenständige Story – aber mit vielen Verbindungen

Obwohl Little Nightmares VR: Altered Echoes eng mit der Lore der Reihe verknüpft ist, handelt es sich um ein eigenständiges Abenteuer. Laut den Entwicklern ist es nicht notwendig, die ersten beiden Teile gespielt zu haben.

Fans der Serie sollen dennoch zahlreiche Verbindungen und Anspielungen entdecken können.

Gameplay speziell für VR entwickelt

Der Titel wurde von Grund auf für Virtual Reality entwickelt. Hinter dem Projekt steht das französische Studio Iconik, das sich auf VR-Erlebnisse spezialisiert hat.

Jedes Kapitel konzentriert sich dabei auf unterschiedliche Gameplay-Mechaniken, etwa:

Klettern durch riesige Umgebungen

Ducken und Verstecken vor Gegnern

physische Interaktionen mit Objekten

Puzzle-Mechaniken speziell für VR

Damit soll eine deutlich stärkere Immersion entstehen als in den klassischen Spielen.

Plattformen und Systemanforderungen

Little Nightmares VR erscheint für mehrere VR-Systeme.

Unterstützt werden unter anderem:

Konsolen

PlayStation 5 mit PlayStation VR2

Standalone-VR

Meta Quest 2

Meta Quest 3

Meta Quest 3S

PC-VR (SteamVR)

Valve Index

HTC Vive

Pico 4

Oculus Rift / Rift S

weitere kompatible VR-Headsets

Für die PC-Version werden folgende empfohlenen Systemanforderungen genannt:

Windows 11

Intel Core i7-10700K oder Ryzen 5 3600

16 GB RAM

GeForce RTX 2060 SUPER oder Radeon RX 6600 XT

Das Spiel soll auf PC mit mindestens 72 FPS laufen, um ein komfortables VR-Erlebnis zu gewährleisten.

Release bereits im April

Lange warten müssen Fans nicht: Little Nightmares VR: Altered Echoes erscheint am 24. April 2026 für PlayStation VR2, Meta Quest und PC über SteamVR.

Mit dem VR-Ableger wagt die Horror-Reihe damit einen spannenden Schritt und lässt Spieler erstmals direkt in die beklemmende Welt von Little Nightmares eintauchen.