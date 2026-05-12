Dying Light 3 offenbar in Japan? Neue Leaks deuten völlig neues Setting an

Nach dem Release von Dying Light: The Beast verdichten sich jetzt die Hinweise auf den nächsten großen Serienteil. Laut neuen Leaks könnte Dying Light 3 erstmals in Japan spielen.

Auslöser dafür sind offenbar versehentlich veröffentlichte Assets in einem aktuellen Update von Dying Light 2 Stay Human, die auffällig stark an moderne japanische Straßen und Stadtviertel erinnern.

Neue Assets zeigen offenbar japanisches Stadtgebiet

Die entdeckten Dateien stammen aus einem neuen Dying-Light-2-Update und tragen laut Leak den Namen „Asian Street“. Obwohl bei einigen Assets noch Texturen fehlen, erkennen Fans bereits typische Elemente moderner japanischer Städte.

Zu sehen sind unter anderem:

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kleine dicht gebaute Häuser mit japanisch wirkenden Dächern

enge Straßen und Seitengassen

größere Hochhäuser im Hintergrund

urbane Gebiete mit vertikalem Aufbau

Gerade letzterer Punkt würde perfekt zum Parkour-Gameplay der Reihe passen. Viele Fans spekulieren deshalb bereits darüber, wie sich die Kombination aus japanischer Großstadt und Dying Lights Bewegungsfreiheit spielen könnte.

Alter Story-Leak wird plötzlich wieder relevant

Besonders spannend: Die neuen Assets passen überraschend gut zu einem älteren Story-Leak rund um Dying Light: The Beast.

Damals kursierte ein geleaktes Skript aus einer früheren Entwicklungsphase, als The Beast angeblich noch als DLC für Dying Light 2 geplant gewesen sein soll. Darin erklärte Kyle Crane wohl, dass sich das Hauptquartier der GRE an der Küste Japans befindet.

Die GRE gilt seit Jahren als zentrale Organisation innerhalb der Reihe und wurde zuletzt erneut als möglicher Hauptgegner aufgebaut.

Das Ende von The Beast deutete bereits an, dass Crane künftig direkt gegen die GRE vorgehen könnte. Sollte der Leak stimmen, könnte Dying Light 3 genau diesen Konflikt zum Mittelpunkt machen.

Kyle Crane könnte erneut im Fokus stehen

Laut den bisherigen Gerüchten soll Kyle Crane erneut eine wichtige Rolle spielen.

Das geleakte Skript beschrieb angeblich, wie Crane einen Angriff auf die GRE vorbereitet, während Aiden Caldwell überlegt, Villedor hinter sich zu lassen.

Ob Aiden tatsächlich zurückkehrt, bleibt allerdings unklar. Viele der aktuellen Informationen basieren weiterhin auf älteren Leaks und nicht auf offiziellen Aussagen von Techland.

Japan würde perfekt zur Reihe passen

Ein japanisches Setting könnte der Serie spielerisch völlig neue Möglichkeiten eröffnen.

Die Mischung aus extrem dichter Großstadtbebauung, Neon-Beleuchtung, engen Dächern und vertikalen Straßenzügen würde hervorragend zum schnellen Parkour-System passen. Gleichzeitig könnten ländlichere Gebiete außerhalb der Stadt ebenfalls Teil der Spielwelt sein.

Bereits im Leak ist von einer Mischung aus urbanen und eher ruhigen Regionen die Rede. Dadurch könnte Techland deutlich abwechslungsreichere Umgebungen erschaffen als noch in Villedor aus Dying Light 2.

Techland plant offenbar langfristig weiter

Frühere Interviews deuteten bereits an, dass Techland die Zukunft der Marke langfristig geplant hat. Die aktuelle GRE-Storyline könnte mit Dying Light 3 zwar ihren Höhepunkt erreichen, das Franchise selbst dürfte danach aber offenbar weitergehen.

Gerüchten zufolge denkt das Studio bereits über neue Hauptfiguren und komplett neue Handlungsstränge nach.

Offiziell angekündigt wurde Dying Light 3 bislang allerdings noch nicht. Die aktuellen Leaks liefern Fans aber erstmals konkretere Hinweise darauf, wohin die Reise als Nächstes gehen könnte.