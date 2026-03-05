GTA V und Red Dead Redemption 2 – warum Rockstar 2026 noch dominiert

Während viele Releases für 2026 noch mit Fragezeichen versehen sind, wirken zwei Dauerbrenner so präsent wie eh und je: GTA V und Red Dead Redemption 2. Beide Games sind längst nicht mehr nur Klassiker aus der PS4– und Xbox-One-Ära, sondern werden 2026 weiter aktiv gespielt, gestreamt und diskutiert, als wären sie gerade erst erschienen.

Der Effekt ist spürbar: Kaum ein anderes Singleplayer-Spiel schafft es, über Jahre hinweg konstant in den Trendlisten, in Social-Media-Clips und in den Kaufcharts aufzutauchen. Und genau deshalb fühlt es sich so an, als hätten sich GTA V und Red Dead Redemption 2 2026 bereits früh unter den Nagel gerissen.

Der Dauer-Erfolg von GTA V im Jahr 2026

Warum ist GTA V auch 2026 noch so dominierend? Ein entscheidender Grund ist die schiere Bandbreite dessen, was GTA V heute für unterschiedliche Spielertypen bietet: Story-Kampagne, GTA Online, Roleplay-Server auf dem PC und eine Creator-Szene, die aus Missionen, Stunts und Clips täglich neues Futter macht.

Dazu kommt, dass GTA Online weiterhin als soziale Plattform funktioniert. Wer 2026 mit Freunden ein Spiel sucht, das sowohl Chaos als auch langfristige Progression liefern kann, landet schnell wieder in Los Santos, egal ob für Heists, Rennen oder einfach nur zum Herumalbern in einer privaten Lobby.

Auch der zeitliche Kontext spielt Rockstar zusätzlich in die Karten. Grand Theft Auto VI ist inzwischen offiziell terminiert und soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 sowie Xbox Series X und S erscheinen. Das sorgt schon jetzt dafür, dass viele wieder bei GTA V einsteigen, um sich warm zu spielen, Memes zu verstehen oder sich in die typische Rockstar-Spielweise einzunorden.

Red Dead Redemption 2 als Streaming- und Immersions-König

Welche Rolle spielt Red Dead Redemption 2 im Spielejahr 2026? Red Dead Redemption 2 ist für viele das Gegenstück zu GTA V: weniger Krawall, mehr Atmosphäre. Gerade 2026, wo sich viele Open-World-Spiele stark an Checklisten-Design orientieren, wirkt die Welt von Red Dead Redemption 2 für viele immer noch ungewöhnlich glaubwürdig und detailverliebt.

Das zeigt sich besonders auf Streaming-Plattformen und in Kurzvideo-Formaten. Red Dead Redemption 2 liefert ständig diese kleinen Momente, die man teilen will: dynamische Begegnungen, zufällige Dialoge, witzige Physik oder einfach nur Sonnenuntergänge, die eher nach Prestige-Serie als nach Videospiel aussehen.

Und obwohl Red Dead Online nicht mehr mit der gleichen Wucht wie früher im Rampenlicht steht, bleibt das Gesamtpaket als Western-Sandbox attraktiv. Viele kehren 2026 nicht wegen neuer Inhalte zurück, sondern weil das Spiel als Erlebnis kaum gealtert ist und für Entschleunigung sorgt, wenn der Rest des Release-Kalenders wieder auf Tempo setzt.

Was die Dominanz für 2026 bedeutet

Woran merkt man, dass diese beiden Spiele 2026 bereits prägen? Vor allem daran, wie stark sie andere Themen überlagern. In Diskussionen über Open Worlds fallen GTA V und Red Dead Redemption 2 ständig als Vergleichsmaßstab, egal ob es um KI-Routinen, Nebenmissionen, Physikdetails oder um das Gefühl geht, wirklich in einer Welt zu leben.

Für den deutschen Markt kommt ein weiterer praktischer Aspekt dazu: Beide Titel sind auf den gängigen Plattformen jederzeit verfügbar und werden regelmäßig im Preis reduziert. Das hält die Einstiegsbarriere niedrig, gerade für alle, die 2026 eine große Open World nachholen wollen, ohne direkt zum Vollpreis ins Risiko zu gehen.

Unterm Strich ist das eine seltene Kombination: GTA V bleibt das Multiplayer- und Chaos-Powerhouse, Red Dead Redemption 2 der Immersions-Dauerbrenner. Zusammen sorgen sie dafür, dass sich 2026 schon jetzt nach Rockstar anfühlt, noch bevor Grand Theft Auto VI überhaupt erschienen ist.

Wie ist euer Eindruck: Zocken oder schaut ihr 2026 noch regelmäßig GTA V oder Red Dead Redemption 2, oder seid ihr inzwischen komplett weitergezogen? Schreibt es gern in die Kommentare.