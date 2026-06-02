Steam verschenkt Tell Me Why bis 1. Juli 2026 – dauerhaft behalten

Steam legt zum Start in den Juni wieder ein Gratis-Paket nach: Im Rahmen der Free-to-Keep-Promotion könnt ihr euch ein preisgekröntes Spiel aus dem Jahr 2017 kostenlos sichern und dauerhaft behalten. Wer narrative Abenteuer mag, sollte jetzt besonders aufmerksam sein, denn das Angebot läuft nicht ewig.

Konkret geht es um Tell Me Why, ein episodisches Story-Adventure, das in Richtung Life is Strange zielt und damit klar auf Atmosphäre, Figuren und Entscheidungen setzt. Einmal zur Bibliothek hinzugefügt, bleibt es dauerhaft in eurem Account.

So lange gilt das Gratis-Angebot auf Steam

Bis wann könnt ihr Tell Me Why kostenlos claimen? Das Spiel ist laut Promotion bis zum 1. Juli 2026 verfügbar, mit Ablaufzeit 16:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin müsst ihr es einmal auf Steam beanspruchen, um es permanent zu behalten.

Tell Me Why ist dabei kein neues Giveaway: Rund um den Pride Month wird der Titel immer wieder zeitlich begrenzt kostenlos angeboten. Falls ihr also schon in den Vorjahren zugeschlagen habt, lohnt sich trotzdem ein kurzer Blick in eure Bibliothek, bevor ihr doppelt sucht.

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Wer das Spiel zum ersten Mal mitnimmt, bekommt ein vollständiges Narrative-Paket mit Fokus auf Entscheidungen und Konsequenzen. Gerade wenn ihr gern dialoglastige Games spielt, die euch ihre Story in ruhigem Tempo erzählen, ist das eine starke Gelegenheit.

Darum ist Tell Me Why mehrfach ausgezeichnet

Welche Awards hat Tell Me Why gewonnen? Der Titel wurde über die Jahre mit mehreren Preisen ausgezeichnet und hat sich dadurch einen festen Platz unter den modernen Narrative-Adventures gesichert. Zu den bekannten Auszeichnungen zählen:

Game for Impact bei The Game Awards

Beyond the Video Game bei den Pegases Awards

Best Narrative Design bei den Pegases Awards

Outstanding Video Game bei den GLAAD Media Awards

Inhaltlich dreht sich alles um die wiedervereinten Zwillinge Tyler und Alyson Ronan, die in einer Kleinstadt in Alaska ihrer Vergangenheit nachgehen. Eine übernatürliche Verbindung hilft ihnen dabei, Erinnerungen an die Kindheit zu durchleben und Stück für Stück zu verstehen, welche Entscheidungen ihr Leben geprägt haben.

Das Spiel setzt dabei stark auf glaubwürdige Figuren und Themen, die näher an der Realität bleiben, als man es aus vielen Mystery-Geschichten kennt. Eure Entscheidungen beeinflussen nicht nur den Verlauf einzelner Szenen, sondern auch die Beziehung der beiden und das, was am Ende aus ihnen wird.

Weitere Free-to-Keep-Spiele im aktuellen Steam-Zeitraum

Welche anderen Gratis-Spiele könnt ihr gerade noch behalten? Parallel zu Tell Me Why laufen weitere Free-to-Keep-Angebote, die spielerisch in komplett andere Richtungen gehen. Aktuell könnt ihr euch diese Titel sichern:

Drift86 kostenlos verfügbar bis 3. Juni 2026 , Ablaufzeit 03:00 Uhr deutscher Zeit

kostenlos verfügbar bis , Ablaufzeit deutscher Zeit Gravity Circuit kostenlos verfügbar bis 13. Juni 2026, Ablaufzeit 16:00 Uhr deutscher Zeit

Drift86 ist ein bewusst simples Racing-Game, bei dem es fast nur um Drifts und Punktejagd geht. Der Titel wirkt auf den ersten Blick minimalistisch, kommt aber in der Community auffällig gut an und sammelt viele positive Wertungen.

Gravity Circuit wiederum bedient Fans klassischer Action-Plattformer und orientiert sich klar am Mega-Man-Gefühl, inklusive Tempo, Boss-Vibes und Retro-Ästhetik. Die Aktion ist zudem an die Ankündigung eines Nachfolgers gekoppelt, der als Gravity Circuit 2 vorgestellt wurde.

Habt ihr Tell Me Why schon in eurer Steam-Bibliothek oder nehmt ihr es jetzt zum ersten Mal mit, und welche Art von Free-to-Keep-Angeboten wünscht ihr euch häufiger? Schreibt es gern in die Kommentare.