Kiln kommt am 23. April 2026 – Day One im Xbox Game Pass

Xbox Game Pass bekommt schon bald Nachschub mit Day-One-Start: Double Fine hat bestätigt, dass der Multiplayer-Brawler Kiln am 23. April 2026 erscheint und direkt zum Release im Xbox Game Pass landet. Damit setzt das Studio seine inzwischen feste Tradition fort, neue Projekte zum Launch im Abo zu platzieren.

Kiln wurde erstmals beim Xbox Developer Direct im Januar 2026 gezeigt und fiel sofort aus dem üblichen Rahmen des Studios. Statt surrealer Solo-Abenteuer steht diesmal ein kompetitiver Team-Mehrspielermodus im Mittelpunkt, der Keramik, Kreativität und Prügelei in ein überraschend stimmiges Gesamtpaket packen will.

Release, Plattformen und Game-Pass-Start

Wann erscheint Kiln und auf welchen Plattformen könnt ihr loslegen? Der Release ist für den 23. April 2026 angesetzt. Zum Start erscheint Kiln auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 und PC. Auf Xbox könnt ihr dank Day-One-Launch direkt über den Xbox Game Pass einsteigen, ohne den Titel separat kaufen zu müssen.

Vor dem Launch sind außerdem mehrere geschlossene Playtests geplant. Zusätzlich soll es eine offene Beta im Zeitraum vom 9. bis 11. April 2026 geben. Diese Vorabtests werden voraussichtlich auf PC via Steam stattfinden, während der offizielle Release dann zeitgleich auf allen genannten Plattformen folgt.

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Termin Event Details 9. bis 11. April 2026 Offene Beta Vorabtest im Lead-up zum Launch 23. April 2026 Release Day-One im Xbox Game Pass, Launch auf Xbox Series X|S, PS5 und PC

So spielt sich der Keramik-Brawler von Double Fine

Was ist Kiln überhaupt für ein Spiel? Kiln kombiniert Töpfern mit einem actionlastigen PvP-Brawler. Ihr gestaltet eure eigene Keramikfigur, hier Vessel genannt, an einer Töpferscheibe. Die Form eures Gefäßes ist dabei nicht nur Kosmetik, sondern soll direkt eure Werte, Vorteile und euren Spielstil beeinflussen.

Anschließend tretet ihr in Teams mit bis zu vier Leuten gegeneinander an. Im Modus Quench geht es darum, Wasser zu transportieren und damit den gegnerischen Brennofen zu löschen. Der Knackpunkt: Unterwegs kommt es zu physikbasierten Kämpfen, bei denen ihr gegnerische Gefäße beschädigen könnt, um sie am Wassertragen zu hindern oder sie schlicht aus dem Weg zu räumen.

Vessel bauen: Form bestimmt Attribute und Fähigkeiten

Team-Modus Quench: Wasser zum gegnerischen Brennofen bringen

Siegbedingung: Feuer im gegnerischen Ofen löschen

Kämpfe: Physikbasierte Prügeleien, bei denen Keramik auch zu Bruch geht

Zentraler Hub: Ruhiger Bereich zum Üben, Dekorieren und Austauschen

Spannend ist auch der Ursprung: Kiln entstand laut Studio-Kontext aus einem internen Game Jam im Jahr 2017 und hat sich über die Jahre stark verändert. Aus einer düsteren, geisterhaften Grundidee wurde eine deutlich farbenfrohere, verspielte Pottery-Variante, die trotz Prügel-Action erstaunlich cozy wirken soll.

Ein weiterer Game-Pass-Release in der Double-Fine-Linie

Welche Rolle spielt der Xbox Game Pass für Double Fine? Dass Kiln direkt im Xbox Game Pass startet, passt zur jüngeren Historie des Studios. Seit der Übernahme durch Microsoft im Jahr 2019 tauchen neue Double-Fine-Projekte immer wieder pünktlich zum Release im Abo auf.

Zuletzt erschien im Oktober 2025 das surreale Adventure Keeper am Launch-Tag im Game Pass, in dem ihr einen laufenden Leuchtturm gesteuert habt. Davor landete auch Psychonauts 2 bereits 2021 zum Release im Abo und wurde für Leveldesign und Writing breit gefeiert. Kiln schlägt zwar spielerisch eine andere Richtung ein, soll aber denselben Hang zu ungewöhnlichen Ideen weitertragen.

Werdet ihr Kiln im Game Pass direkt antesten, oder ist euch das Konzept aus Töpfern und Brawler zu schräg? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.