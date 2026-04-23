Echo Generation 2 startet am 27. Mai 2026 im Xbox Game Pass Day one

Xbox Game Pass bekommt Ende Mai 2026 Sci-Fi-Nachschub: Echo Generation 2 erscheint am 27. Mai 2026 und ist direkt zum Launch im Abo spielbar. Der Indie-Nachfolger setzt erneut auf eine auffällige Voxel-Optik, kombiniert Retro-Futurismus mit Dimensionen-Reise und packt das Ganze in ein Rollenspiel mit Deckbuilding-Kämpfen.

Der Termin wurde im Rahmen des April-Showcases von ID@Xbox genannt, inklusive neuem Trailer, der mehrere Umgebungen und einen Teil der spielbaren Figuren zeigt. Neben Xbox-Konsolen ist Echo Generation 2 auch für den PC via Steam angekündigt.

Release, Plattformen und Einordnung im Game Pass

Wann erscheint Echo Generation 2 im Xbox Game Pass? Der Release ist für den 27. Mai 2026 angesetzt, und ihr könnt am selben Tag ohne Zusatzkauf über Xbox Game Pass einsteigen. Damit reiht sich der Titel in die nächsten Game-Pass-Neuzugänge ein, die Microsoft für den kommenden Monat bestätigt hat.

Welche Plattformen werden bedient? Offiziell geplant ist der Launch für Xbox Series X|S sowie PC. Zusätzlich wird Echo Generation 2 auf Steam erscheinen, wo der Titel bereits auf die Wunschliste gesetzt werden kann. Es bleibt also nicht bei einer reinen Abo-Veröffentlichung, sondern ihr habt auch die klassische Kaufoption auf PC.

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Spannend ist das Timing auch mit Blick auf die jüngsten Anpassungen rund um Xbox Game Pass: Zuletzt wurde eine Senkung des monatlichen Preises für die Ultimate-Stufe kommuniziert. Gleichzeitig sorgt die künftige Ausrichtung der Day-one-Releases im Abo weiter für Diskussionen, weil nicht jedes große Franchise automatisch in diesem Modell bleiben muss.

Story, Figuren und das Sci-Fi-Setting

Worum geht es in Echo Generation 2? Im Zentrum steht Jack, ein ehemaliger Spec-Ops-Agent, der in einer alternativen Dimension strandet und einen Weg nach Hause finden muss. Dabei bleibt es nicht bei einer einzigen Perspektive: Die Geschichte wird kapitelweise auch aus Sicht weiterer Charaktere erzählt, um das Setting und die Ereignisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten.

Bestätigt sind unter anderem die Kopfgeldjäger Noliva und Strix sowie eine Mutter namens Annata Z, die nach ihrem verschwundenen Kind sucht. Eine bereits verfügbare Demo legt den Fokus zudem auf Sister M, eine junge Hellseherin, wodurch früh klar wird, dass Echo Generation 2 stärker mit Perspektivwechseln und Figurenkontrasten arbeiten will.

Stilistisch setzt das Spiel weiterhin auf einen nostalgischen Retro-Futurismus, der an Sci-Fi-Vibes der 80er- und 90er-Jahre erinnert, diesmal aber größer und fremdartiger gedacht wirkt: Statt Kleinstadt-Mystery geht es deutlicher in Richtung kosmische Bedrohungen und Realitätsbrüche, ohne den markanten Voxel-Look aufzugeben.

Kampf, Deckbuilding und die wichtigsten Features

Wie funktioniert das Kampfsystem in Echo Generation 2? Die Kämpfe laufen rundenbasiert und werden über ein dynamisches Deckbuilding-System gesteuert. Laut den aktuellen Infos stehen dabei über 150 Karten zur Verfügung, mit denen ihr Angriffe, Fähigkeiten, Elemente und sogar Beschwörungen in eure Strategie integriert.

Im Trailer sind unterschiedliche Aktionen zu sehen, die je nach Figur variieren, darunter Blitz-Angriffe, Telekinese und waffenbasierte Manöver. Der Ansatz wirkt wie eine Mischung aus klassischem JRPG-Gefühl und moderner Karten-Strategie, bei der ihr nicht nur Werte optimiert, sondern auch Kombos und Synergien baut.

Rundenbasierte Kämpfe mit Deckbuilding-Fokus

Über 150 Karten für Elemente, Skills, Summons und Kombos

Mehrere spielbare Figuren mit eigenen Movesets

Voxel-Grafik mit deutlich retro-futuristischem Stil

Release am 27. Mai 2026 mit Day-one-Start im Xbox Game Pass

Wie klingt Echo Generation 2 für euch: Day-one-Download im Game Pass oder wartet ihr lieber auf Eindrücke nach dem Launch? Schreibt es in die Kommentare.