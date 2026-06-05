Kurz vor dem Xbox Games Showcase 2026 sprach Xbox-Chefin Asha Sharma in einem Interview mit Bloomberg Tech über die Zukunft der Marke. Auf die Frage, wo sie Xbox im Jahr 2030 sehen möchte, antwortete sie: Microsoft solle bis dahin die führende Gaming- und Entertainment-Firma der Welt sein.

Das ist eine bemerkenswert große Ansage – vor allem angesichts der aktuellen Lage.

Xbox liegt bei Konsolen deutlich zurück

Im klassischen Konsolengeschäft ist Microsoft derzeit weit von der Spitzenposition entfernt. Die PS5 verkauft sich deutlich besser als die Xbox Series X|S, während Nintendo mit der Switch und dem Nachfolger weiterhin eine eigene starke Position im Markt besitzt.

Auch in der Wahrnehmung vieler Spieler steht Xbox unter Druck. Multiplattform-Strategie, Preiserhöhungen, Entlassungen und die Frage nach exklusiven Spielen haben in den vergangenen Monaten immer wieder für Diskussionen gesorgt.

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Sharmas Ziel wirkt deshalb extrem ambitioniert. Bis 2030 bleiben nur noch wenige Jahre, in denen Microsoft nicht nur verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, sondern auch deutlich an Sony und Nintendo heranrücken müsste.

Microsoft denkt größer als nur Konsole

Allerdings dürfte Sharma Xbox nicht nur als klassische Konsolenmarke betrachten. Microsoft setzt längst auf ein breiteres Ökosystem aus Game Pass, PC, Cloud-Gaming, Mobile, Activision Blizzard, Bethesda und Xbox Game Studios.

Genau darin liegt auch die mögliche Logik hinter der Aussage. Wenn Microsoft nicht nur Konsolenverkäufe zählt, sondern Reichweite, Abo-Dienste, Live-Service-Spiele, PC-Umsätze und Marken wie „Call of Duty“, „Minecraft“, „World of Warcraft“, „Diablo“, „Fallout“ oder „The Elder Scrolls“ einbezieht, wirkt der Anspruch zumindest nachvollziehbarer.

Trotzdem bleibt der Weg schwierig. Xbox muss nicht nur wirtschaftlich stark sein, sondern auch wieder stärker als Marke überzeugen.

Showcase wird zum ersten großen Stimmungstest

Der Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026 dürfte deshalb besonders genau beobachtet werden. Microsoft muss zeigen, dass die eigene Spielepipeline wirklich trägt und dass kommende Titel wie „Fable“, „Gears of War: E-Day“, „State of Decay 3“ oder „Clockwork Revolution“ mehr sind als entfernte Versprechen.

Wenn Xbox bis 2030 tatsächlich an die Spitze will, braucht es nicht nur große Worte, sondern sichtbare Ergebnisse: starke Spiele, klare Strategie, bessere Kommunikation und Gründe, warum Spieler im Xbox-Ökosystem bleiben sollten.

Sharmas Aussage ist also weniger eine konkrete Prognose als eine Kampfansage. Ob sie realistisch ist, dürfte sich in den nächsten Jahren zeigen – angefangen mit dem Showcase am Sonntag.