PS5 und PS4 – Sony schaltet Online-Multiplayer 72 Stunden gratis frei

Sony schaltet Online-Multiplayer auf PS5 und PS4 für kurze Zeit kostenlos frei. Wer normalerweise kein PlayStation-Plus-Abo hat, kann an diesem Wochenende trotzdem in Online-Modi einsteigen und das ohne zusätzliche Kosten. Die Aktion ist allerdings extrem knapp bemessen und läuft nur über 72 Stunden.

Konkret gilt das Gratisfenster von 3. Juli 2026 bis 5. Juli 2026. In diesem Zeitraum sollen sämtliche Online-Multiplayer-Funktionen in Spielen nutzbar sein, auch wenn kein aktives PS-Plus-Abo vorhanden ist. Voraussetzung ist laut Sony lediglich ein PlayStation-Account.

Alle Details zum kostenlosen Multiplayer-Wochenende

Wann ist PS Plus Multiplayer gratis? Sony nennt den Zeitraum vom 3. Juli 2026 bis zum 5. Juli 2026. Damit habt ihr ein 72-Stunden-Zeitfenster, um Online-Partien, Koop-Sessions und kompetitive Matches zu starten, ohne zuvor PlayStation Plus zu abonnieren.

Wichtig: Es geht dabei wirklich um den Multiplayer-Zugang. Die Aktion ist kein vollständiger Probezugang für das gesamte Abo-Paket. Wer das Wochenende mitnimmt, kann also online spielen, aber nicht automatisch alle weiteren Vorteile von PlayStation Plus abgreifen.

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Ein weiterer Punkt, der für viele praktisch sein dürfte: Solche Gratis-Wochenenden laufen in der Regel ohne Hinterlegung von Zahlungsdaten. Entsprechend ist normalerweise auch kein Kündigen nötig, sobald der Testzeitraum vorbei ist.

Was kostenlos ist und was nicht

Welche PS-Plus-Vorteile sind enthalten? Im Mittelpunkt steht ausschließlich Online-Multiplayer für Games, die ihr bereits besitzt. Die Freebie-Aktion schaltet also nicht plötzlich ein komplettes PlayStation-Plus-Abo frei, sondern entfernt für kurze Zeit nur die Paywall fürs Online-Spielen.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Die monatlichen PlayStation-Plus-Spiele lassen sich in diesem Zeitraum nicht einfach so einsammeln, wenn ihr nicht regulär abonniert habt. Auch andere Abo-Bestandteile werden durch das Gratis-Wochenende nicht automatisch freigeschaltet.

Kostenlos für 72 Stunden: Online-Multiplayer in euren vorhandenen Spielen auf PS5 und PS4

Nicht Teil der Aktion: monatliche PS-Plus-Games zum Claim

Voraussetzung: PlayStation-Account

Einordnung und Anlass der Aktion

Warum verschenkt Sony den Multiplayer-Zugang? Laut offizieller Ankündigung soll das Gratis-Wochenende den Startschuss für den Esports World Cup 2026 begleiten. Das Event findet in Paris statt und läuft vom 6. Juli 2026 bis zum 23. August 2026.

Wir bringen euch ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende vom 3. bis 5. Juli zur Feier des Esports World Cup. Genießt Koop-Abenteuer oder kompetitive Duelle ohne Zusatzkosten und ganz ohne PlayStation Plus. Schaltet außerdem beim Esports World Cup 2026 vom 6. Juli bis 23. August in Paris ein.

Das Timing wird in der Community dennoch diskutiert, weil Sony am 1. Juli 2026 außerdem angekündigt hat, dass PlayStation-Spiele ab 2028 keine physischen Disc-Veröffentlichungen mehr erhalten sollen. Entsprechend fällt die Reaktion auf die Multiplayer-Aktion gemischt aus: Während einige die Gratis-Tage als netten Bonus sehen, kritisieren andere grundsätzlich, dass Online-Multiplayer auf Konsole überhaupt hinter einem Abo steckt, gerade im Vergleich zu PC-Plattformen.

Wie steht ihr zu dem Gratis-Multiplayer-Wochenende: sinnvolle Promo rund um den Esports World Cup oder nur ein kurzer Trostpreis? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.