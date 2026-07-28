Pokemon Pokopia – Bubbly Basin DLC erscheint am 5. August 2026 mit Tauchen

Die Erweiterung für Pokemon Pokopia hat endlich einen festen Termin: Der Bubbly Basin DLC erscheint am 5. August 2026 und markiert gleichzeitig den Startschuss für die erste Welle des Expansion Pass. Wer in Europa spielt, dürfte je nach Freischaltzeit und Zeitzonen-Umrechnung voraussichtlich schon am Abend des 4. August 2026 loslegen können.

Mit Bubbly Basin zieht nicht nur ein komplett neues Dorf in die Lebenssimulation ein, sondern auch ein Feature, das das Erkunden spürbar erweitert. Besonders Fans von Wasser-Routen und Küstenorten bekommen damit einen neuen Schauplatz, der klar auf einen ikonischen Klassiker der Reihe anspielt.

Release-Termin und Inhalte der ersten Erweiterungswelle

Wann erscheint der Bubbly Basin DLC? Der neue Zusatzinhalt wird in Japan am 5. August 2026 veröffentlicht. Für Amerika ist aufgrund der Zeitverschiebung ein Release am Abend des 4. August 2026 im Gespräch, was für Deutschland und andere Teile Europas ebenfalls auf ein spätes Release-Fenster rund um diesen Zeitraum hindeutet.

Wichtig ist dabei: Bubbly Basin ist nicht irgendein einzelner Drop, sondern die erste Welle des Expansion Pass. Weitere Inhalte sind bereits angekündigt, sollen aber erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

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Die wichtigsten bestätigten Inhalte des DLCs lassen sich aktuell so zusammenfassen:

Neues Dorf: Bubbly Basin als aquatischer neuer Ort

Bubbly Basin als aquatischer neuer Ort Neue Fähigkeit: Tauchen, um unter Wasser zu erkunden, ohne zu ertrinken

Tauchen, um unter Wasser zu erkunden, ohne zu ertrinken Optische und thematische Inspiration: Anlehnung an Azuria City aus Kanto, inklusive möglicher wiedererkennbarer Landmarken

Bubbly Basin als Wasser-Hub mit Tauchen-Feature

Was bringt die neue Tauch-Fähigkeit? Mit Tauchen bekommt Pokemon Pokopia eine Erweiterung, die nicht nur das Traversal verändert, sondern auch die Art, wie ihr Gebiete entdeckt. Unterwasser-Erkundung klingt zunächst nach Komfort-Feature, dürfte aber vor allem neue Sammel- und Interaktionsmöglichkeiten mit sich bringen, weil plötzlich Bereiche zugänglich werden, die bisher schlicht außerhalb der Reichweite lagen.

Bubbly Basin selbst wird als aquatisches Dorf beschrieben und wirkt wie Pokopias eigener Take auf Azuria City. Wer den Kanto-Klassiker im Kopf hat, kann also mit einem Ort rechnen, der sich in Stimmung, Architektur oder markanten Punkten daran orientiert, ohne ihn eins zu eins zu kopieren.

Gerade für alle, die Pokopia eher als Cozy-Game spielen, könnte das Update außerdem eine willkommene Abwechslung sein: Statt nur neue Deko oder Routine-Aufgaben zu liefern, erweitert der DLC mit Tauchen das Spielgefühl direkt in der offenen Erkundung.

So ordnet sich der DLC in den Expansion Pass ein

Wie geht es nach Bubbly Basin weiter? Offiziell ist Bubbly Basin der Auftakt des Expansion Pass, weitere Inhalte sind bereits in Aussicht gestellt und sollen später nachgeliefert werden. Damit setzt Pokemon Pokopia auf ein Modell, bei dem größere Inhalte in Wellen erscheinen, statt alles auf einmal zu veröffentlichen.

Für euch bedeutet das vor allem: Wer direkt zum Start einsteigt, bekommt am 5. August 2026 einen klar umrissenen Content-Drop mit neuem Dorf und neuer Fortbewegungsmechanik. Gleichzeitig bleibt der Blick nach vorne spannend, weil der Expansion Pass noch weitere Updates in der Pipeline hat.

Freut ihr euch auf Bubbly Basin und das Tauchen, oder hättet ihr lieber ein anderes Kanto-inspiriertes Gebiet zuerst gesehen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.