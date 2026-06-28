Pokémon Pokopia DLC Bubbly Basin – Demo auf PokémonXP und WM 2026 spielbar

Wer im August 2026 in San Francisco bei den großen Pokémon-Events vor Ort ist, kann einen ersten Blick auf den kostenpflichtigen Erweiterungsinhalt von Pokémon Pokopia werfen, ohne das Add-on direkt kaufen zu müssen. Nintendo und The Pokémon Company haben bestätigt, dass Besucher der PokémonXP sowie der Pokémon-Weltmeisterschaften die Möglichkeit bekommen, eine Demo von Teil 1 des Expansion Pass zu spielen: Bubbly Basin.

Damit wird ausgerechnet die erste große DLC-Episode, die offiziell als bezahlter Startpunkt der Erweiterung geplant ist, für einen Teil der Community praktisch gratis anspielbar. Kostenlos ist die Demo allerdings nur in dem Sinne, dass vor Ort kein zusätzlicher Kauf des DLC nötig ist.

Gratis-Demo auf der PokémonXP

Wer bekommt Bubbly Basin gratis zu spielen? Alle, die ein Ticket für die PokémonXP besitzen und am Nintendo-Stand vorbeischauen, dürfen die Demo zu Bubbly Basin ausprobieren. Die PokémonXP findet als neues Fan-Event parallel zur Pokémon-Weltmeisterschaft 2026 statt und läuft vom 28. bis 30. August 2026 in San Francisco, Kalifornien.

Nintendo hat für das Event einen eigenen Bereich angekündigt, in dem neben Pokémon Pokopia auch weitere Pokémon-Titel auf der Nintendo Switch 2 spielbar sein sollen. Für Pokopia-Fans dürfte der spannendste Punkt aber klar die Anspielstation zur kommenden DLC-Region sein.

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Was erwartet euch in der Demo? Auch wenn Nintendo bislang keine komplette Feature-Liste für die Vorabversion veröffentlicht hat, dürft ihr euch sehr wahrscheinlich auf erste Eindrücke der neuen Unterwasser- und Ozean-Optik, neue Dekorationen sowie neue Outfits und Möbel freuen. Außerdem ist davon auszugehen, dass ihr bereits einige der neuen Pokémon in Aktion seht, die mit Bubbly Basin ins Spiel kommen.

Das steckt im Expansion Pass

Was ist Bubbly Basin überhaupt? Bubbly Basin ist Teil 1 des ersten kostenpflichtigen DLC-Pakets für Pokémon Pokopia und bringt eine neue, ozeanisch geprägte Stadt mit Unterwasser-Flair ins Spiel. Der Release ist für August 2026 geplant, ein konkretes Datum steht allerdings noch aus.

Der Expansion Pass ist in drei Teile aufgeteilt: Teil 1 startet mit Bubbly Basin, Teil 2 soll später im Jahr 2026 folgen und Teil 3 ist für 2027 angesetzt, inklusive einer weiteren neuen Stadt.

Inhalt Zeitraum Expansion Pass Teil 1: Bubbly Basin August 2026 Expansion Pass Teil 2: neue Features Ende 2026 Expansion Pass Teil 3: weitere neue Stadt 2027

Welche Pokémon sind neu bestätigt? Für Bubbly Basin gelten bereits einige Neuzugänge als sicher. Dazu zählen vor allem drei Wasser-Starter und ein Klassiker aus der Hoenn-Ära:

Plinfa

Krebscorps

Hydropi

Außerdem deutete ein kurzer Trailer-Moment an, dass Manaphy als Mysteriöses Pokémon seinen Einstand in Pokémon Pokopia geben könnte.

Update im August und laufendes Event

Was bekommen alle ohne DLC? Parallel zum DLC soll im August 2026 auch ein kostenloses Update erscheinen, das die Tauch-Fähigkeit ins Spiel bringt. Damit könnt ihr Unterwasser-Bereiche bauen und tiefer im Meer mit Pokémon interagieren. Das ist unabhängig vom Expansion Pass geplant und richtet sich an die gesamte Community.

Was läuft aktuell im Spiel? Bis zum 8. Juli 2026 ist außerdem ein zeitlich begrenztes Jirachi-Event aktiv. Wer mindestens ein nahegelegenes Pokémon-Center wiederhergestellt hat, kann das Mysteriöse Pokémon anfreunden und ein passendes Habitat bauen. Dazu gibt es einen temporären Ingame-Shop mit limitierten Jirachi-Items.

Was haltet ihr davon, dass Bubbly Basin vor Release auf einem Event anspielbar ist, und freut ihr euch eher auf die neue Stadt oder auf die Tauch-Fähigkeit im Gratis-Update? Schreibt es gerne in die Kommentare.