Pokémon Pokopia Update 2.0.0 bringt Taucher, Unterwasserbau und Fixes

Für Pokémon Pokopia steht ab sofort ein umfangreicher Gratis-Download bereit. Das Update auf Version 2.0.0 erweitert die Lebenssimulation für Nintendo Switch 2 um neue Funktionen, Komfortverbesserungen und zahlreiche Fehlerkorrekturen.

Die wichtigste Neuerung ist die Attacke Taucher, mit der Ditto frei unter Wasser unterwegs sein kann. Passend dazu dürfen Fans nun Häuser und ganze Siedlungen auf dem Meeresgrund errichten.

Unterwasserwelten für alle Besitzer

Wie wird Taucher in Pokémon Pokopia freigeschaltet? Ditto muss zunächst springen können und die Attacke Surfer beherrschen. Anschließend gilt es, den Umgebungslevel von Trübküstia auf Stufe 5 zu erhöhen und mit Manaphy zu sprechen.

Taucher ist für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos verfügbar. Das gilt auch für die Möglichkeit, Unterwasserhäuser zu bauen, weshalb sich der nutzbare Bauplatz in den vorhandenen Gebieten deutlich vergrößert.

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Version 2.0.0 bringt folgende neue Inhalte und Funktionen mit:

Die Attacke Taucher ermöglicht freie Bewegung unter Wasser.

Mit der Bauen-Spezialisierung lassen sich Häuser unter Wasser errichten.

Neue Items wie die Portal-Kapsel und der Safe wurden hinzugefügt. Die zugehörigen Anleitungen können nach einer Steigerung des Umgebungslevels von Palettstadt gekauft werden.

Das neue Ditto-Getümmel-Muster ist nach Erhalt des Diploms bei Meister Farbeagle erhältlich.

Die neuen Emotes Hinlegen und Auf die Plätze, fertig, los sind in Trübküstia und auf Trauminseln erhältlich.

Orange, Hellrosa, Gelbgrün, Blaugrün und Braun stehen als neue Haarfarben zur Auswahl.

Mehrere Items können gleichzeitig zwischen Aufbewahrungsbox und Tasche verschoben werden.

In Objekten wie Mülleimern platzierte Items lassen sich löschen.

Die Tiefe von Fenstern, Türen und ähnlichen Objekten kann beim Platzieren genauer eingestellt werden.

Eine neue Option blendet die Bestätigung beim Abbruch von Magnetflug aus.

Eine weitere Einstellung erlaubt Bewegung bei geöffnetem Attackenrad.

Für die Kamera stehen Optionen zur Reduzierung von Reisekrankheit bereit.

Stilvoller Hocker, Handlauf, Metallkette, Werkbank, Verkaufsautomat, Fahrrad, Bücherregal, Pokémon-Center-Tresen, Pfeilschild und Seil können bemalt werden.

Komfortverbesserungen in Version 2.0.0

Welche Verbesserungen bietet das kostenlose Pokémon Pokopia Update? Nintendo überarbeitet zahlreiche Abläufe rund um das Bauen, Herstellen, Reisen und Zusammenleben mit Pokémon. Viele zuvor umständliche Aktionen benötigen dadurch weniger einzelne Eingaben.

Auch Bewegungsattacken wurden angepasst. Begleitende Pokémon können Ditto nun bei mehreren Fortbewegungsarten folgen, während Surfer, Kaskade und Walzer zuverlässiger oder vielseitiger funktionieren.

Zerstörte Pokémon-Habitate werden erneut bezogen, wenn dasselbe Habitat in einem bestimmten Umkreis wiederaufgebaut wird.

Pokémon erkennen schneller, wenn zuvor entfernte Möbel wieder aufgestellt wurden.

Pokémon reagieren mit demselben Emote, das sie Ditto beigebracht haben.

Befindet sich ein im Pokédex gesuchtes Pokémon in einer anderen Stadt, kann Ditto per Heimkehr dorthin reisen.

Gewöhnliche Gesprächssymbole wurden reduziert, damit besondere Unterhaltungen und Wünsche besser auffallen.

Bis zu zehn verlorene Relikte können gleichzeitig bewertet werden.

Malen, Honig sammeln und Einsammeln lassen sich während derselben Interaktion mehrfach ausführen.

Beim Herstellen werden zunächst Materialien aus einer Aufbewahrungsbox neben der Werkbank verbraucht.

Das Platzierungslimit für Stromgeneratoren außerhalb von Öfen steigt von 64 auf 128.

Pro Stadt können statt zehn nun 40 unterschiedliche Fotos ausgestellt werden.

Ditto kann Flüssigkeiten durch kurzes Drücken der Attackentaste im Mund behalten, ohne sie aus der Umgebung zu entfernen.

Freigesetztes Wasser passt seine Höhe automatisch an angrenzende Wasserflächen an.

Meister Farbeagle kann Muster aus Fotos in den Referenzen lernen.

Beim Malen mit Farbkugeln ist das anvisierte Objekt deutlicher sichtbar.

Auf Trauminseln lassen sich mit dem Itemradar mehr Schätze entdecken.

Begleitende Pokémon folgen Ditto nun bei Surfer, Gleiten, Walzer und Magnetflug.

Während Walzer können Items eingesaugt und die Tasche geöffnet werden.

Walzer zerstört bestimmte natürliche Hindernisse wie große Felsen.

Surfer kann an Land aktiviert werden, indem die entsprechende Taste bei gedrückter Fokustaste betätigt wird.

Die Aktivierungsbedingungen für Surfer und Kaskade wurden verbessert.

Blattwerk verwandelt Ackerboden wieder in einen normalen Bodenblock.

Stärke kann unter Wasser eingesetzt werden.

Pokédex und Habitat-Dex erhalten jeweils einen Reiter für alle Einträge.

Das Spiel verdeutlicht besser, dass Gebäude trotz Objekten an Dächern oder Wänden umgebaut werden können.

Pokémon ohne zugewiesene Bauen-Rolle können während eines Bauprojekts beim Kochen helfen.

Schätze in den Funkelnden Himmelslanden erscheinen nicht mehr an Stellen, an denen sie durch zerstörbares Gelände herunterfallen würden.

Beim Kopieren mit dem 3D-Drucker werden fehlende Materialien verständlicher angezeigt.

Items können auf quadratischen Pflanzen platziert werden.

Verstecken und Anschleichen kann vorzeitig abgebrochen werden.

Hinweise zu laufenden Ereignissen erscheinen beim Spielstart nur noch in ausgewählten Zeiträumen.

Bestimmte Dachobjekte halten Wasser ab.

Beim Herstellen gebogener Dachkanten entstehen nun zehn Exemplare.

Gezeitenglocke und Klarglocke lassen sich mit Lasersensoren und Schaltern aktivieren.

Die Soundeffekte von Campingstuhl und Schlafsack wurden angepasst.

Bestimmte Darstellungsprozesse wurden optimiert, um die Leistung zu verbessern.

Umfangreiche Fehlerkorrekturen

Welche Probleme behebt Patch 2.0.0? Die Aktualisierung kümmert sich um Fehler bei Pokémon-Habitaten, Bauprojekten, Mehrspielerpartien und Trauminseln. Zudem wurden Darstellungsprobleme, falsche Reaktionen und blockierte Aufträge korrigiert.

Besonders Mehrspielerfans dürften von den Änderungen profitieren. Bauprojekte sollten nach der Installation seltener hängen bleiben und wichtige Gegenstände lassen sich nicht mehr so leicht dauerhaft verlieren.

Bei Pokémon, die einem Bauprojekt zugeteilt sind, erscheinen Gesprächsoptionen wie die Aufforderung zum Folgen wieder zuverlässig.

Suicune und Monetigo können sich wieder korrekt über Wasserflächen bewegen.

Pokémon fallen beim Erscheinen aus Habitaten nicht mehr so häufig ins Meer oder von Klippen.

Pokémon kehren nach dem Einsatz von Honig wieder zuverlässiger in ihre Habitate zurück.

Magnetflug führt nicht mehr versehentlich dazu, dass Pokémon Ditto ermahnen.

Pokémon mit einer Abneigung gegen Wasser können sich korrekt über Wasserlinsen und blühende Wasserlinsen bewegen.

Pokémon verlangen nicht mehr versehentlich Items, die sie selbst nicht mögen.

Beim Verarbeiten von Beeren in der Gemeinschaftsbox wird Farbe korrekt produziert.

Der Einsatzzeitpunkt des hohen C auf der Musikmatte wurde korrigiert.

Möbel können nicht mehr an Bereichen bemalt werden, deren Farbe eigentlich unveränderbar ist.

Das Bemalen bestimmter Items verbraucht nicht mehr zu viel Farbe.

Die Lichtfarbe bemalter Oberflächenleuchten wird korrekt übernommen.

In einer Stadt kann nicht mehr unter bestimmten Bedingungen mehr als ein Party-Kochtopf platziert werden.

Unnatürliche Darstellungen bestimmter Items aus großer Entfernung wurden behoben.

Effekte verschwinden nicht mehr bei der Betrachtung durch Glas.

Bauarbeiten im Mehrspielermodus können wieder abgeschlossen oder abgebrochen werden.

Hinweise erklären deutlicher, weshalb Bauen oder Versetzen in bestimmten Situationen nicht möglich ist.

Auf Wolkeninseln dürfen nur noch berechtigte Personen ein Versetzungsset platzieren.

Bausets gehen beim Umbau eines Hauses nicht mehr dauerhaft verloren.

Bemalte Bereiche des Sandhauses werden nicht mehr unerwartet zurückgesetzt.

Zertrümmerer verschiebt Dittos Position oder Höhe beim Einsatz im Fallen nicht mehr stark.

Flegmon bleibt während des Auftrags zum Freiräumen eines Weges im Verdorrten Ödland nicht mehr stecken.

Bestimmte Aktionen verhindern nicht mehr den Fortschritt beim Folgeauftrag in den Funkelnden Himmelslanden.

Die Pokédex-Suche führt bei einem Tourauftrag zum aktuellen Aufenthaltsort der gesuchten Figur und nicht mehr zu deren Habitat.

Der Ladebildschirm bleibt bei der Rückkehr von einer Trauminsel nicht mehr hängen.

Die Rückkehr von einer Trauminsel führt nicht mehr irrtümlich nach Palettstadt.

Nach dem Ende einer Online-Session wird Ditto nicht mehr unter bestimmten Bedingungen auf eine Trauminsel versetzt.

Auf dem Ladebildschirm der Wolkeninseln werden Geschlechtspronomen in den betroffenen Sprachen korrekt angezeigt.

Weitere kleinere Anpassungen und Fehlerkorrekturen verbessern das allgemeine Spielerlebnis.

Blubbmeeria startet parallel als DLC

Welche Inhalte gehören zum kostenpflichtigen Erweiterungspass? Parallel zum Gratis-Update ist der erste Teil des dreiteiligen Erweiterungspasses erschienen. Blubbmeeria führt in eine zusätzliche Unterwasserstadt mit weiteren Pokémon, Möbeln und Outfits für Ditto.

Der Erweiterungspass kostet in Deutschland 34,99 Euro und setzt das Hauptspiel auf Nintendo Switch 2 voraus. Die einzelnen Teile können nicht separat erworben werden.

Teil 2 soll Ende 2026 zusätzliche Funktionen ergänzen, allerdings keine weitere Stadt enthalten. Teil 3 folgt 2027 und umfasst eine neue Stadt, die von Ditto und seinen Freunden wiederaufgebaut werden kann.

Habt ihr das kostenlose Update bereits heruntergeladen und plant ihr eine eigene Unterwasserstadt? Schreibt uns eure Meinung zu Taucher und Blubbmeeria in die Kommentare.