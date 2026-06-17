ARC Raiders greift härter durch bei Item-Duplikation und rollt Denuvo aus

In ARC Raiders geht Embark Studios erneut gegen einen der größten Stimmungskiller in Extraction-Shootern vor: Item-Duplikation. Mit Update 1.33.0 vom 16. Juni 2026 hat das Studio angekündigt, dass es bei Versuchen, Waffen, Munition und andere Gegenstände zu vervielfältigen, strenger durchgreift. Gleichzeitig soll Denuvo Anti-Cheat eine größere Rolle spielen und auf mehr Accounts ausgeweitet werden.

Der Hintergrund ist bekannt: Bereits früh nach Release machten Exploits die Runde, mit denen sich Ausrüstung duplizieren ließ. Das hatte spürbare Folgen fürs Balancing, besonders im PvP, das zeitweise für Teile der Community kaum noch fair spielbar war.

Embark Studios macht jetzt klar, dass das Thema nicht nur als Bug betrachtet wird, sondern als unfaire Spielweise, die Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Strengere Maßnahmen gegen Duplikations-Exploits

Welche Konsequenzen drohen bei Item-Duplikation in ARC Raiders? In den Patchnotes zu Update 1.33.0 betont Embark Studios, man arbeite gezielt daran, Item-Duplikation zu unterbinden und gehe mit strikten Maßnahmen gegen Personen vor, die daran beteiligt sind.

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Wir konzentrieren uns darauf, Item-Duplikation zu beheben und strikte Maßnahmen gegen Beteiligte zu ergreifen.

Konkrete Details, wie diese Maßnahmen im Einzelfall aussehen, nennt das Team nicht. Ein Blick in die Regeln des Spiels zeigt aber, dass das Ausnutzen von Bugs und Glitches für einen unfairen Vorteil als Fehlverhalten gewertet wird und Sanktionen nach sich ziehen kann, bis hin zu temporären oder dauerhaften Sperren.

Interessant ist dabei auch der Tonfall der neuen Ankündigung: Embark Studios beschreibt die Arbeit als gründlich und methodisch, was darauf hindeutet, dass nicht einfach pauschal verteilt wird, sondern Fälle überprüft werden sollen.

Das ist detaillierte, methodische Arbeit und wir danken euch für eure Geduld, während wir das konsequent zu Ende bringen.

Denuvo Anti-Cheat wird weiter ausgerollt

Wie will Embark Studios unfairen Spielstil künftig schneller erkennen? Parallel zu den härteren Ansagen gegen Duplikationsversuche wird Denuvo Anti-Cheat weiter ausgeweitet. Laut Embark Studios soll das System künftig bei mehr Nutzern aktiv sein, um den Multiplayer besser zu überwachen und unfairen Spielstil früher zu erkennen.

Der Schritt kommt in einer Phase, in der ARC Raiders nicht nur mit Duplikations-Glitches, sondern auch mit anderen Problemfeldern zu kämpfen hatte. Neben klassischen Cheat-Vorwürfen kursieren weiterhin Berichte über diverse Exploits, die das Match-Erlebnis beeinträchtigen können.

Ob ein langsamerer, dafür sorgfältigerer Enforcement-Prozess am Ende die gewünschte Abschreckung bringt, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen, gerade weil ähnliche Tricks nach früheren Wellen an Maßnahmen weiterhin aufgetaucht sind.

Mehr Transparenz bei Reports und Loot-Kompensation

Was passiert, wenn du Cheater in ARC Raiders meldest? Neu ist außerdem ein In-Game-Hinweis, der dich informieren soll, wenn dein Report tatsächlich Konsequenzen hatte. Embark Studios will dafür eine Action Notice ausspielen, sobald das Enforcement-Team auf eine Meldung reagiert, etwa mit einer Sperre.

Zusätzlich bleiben Loot-Kompensationsnachrichten Teil des Systems. Sie informieren darüber, wenn verlorene Gegenstände nachträglich wieder gutgeschrieben werden, weil der Verlust mit einem bestätigten Cheating-Fall zusammenhing.

Beim weiteren Fahrplan setzt Embark Studios derweil auf mehr Abstand zwischen großen Content-Updates. Die nächste größere Welle an Änderungen wird derzeit für Oktober 2026 erwartet, während bis dahin vor allem Bugfix-Patches und Hotfixes erscheinen sollen.

Wie stehst du zu härteren Strafen bei Glitch- und Duplikations-Exploits in ARC Raiders, und hast du dir schon mal durch PvP-Partien mit offensichtlich duplizierter Ausrüstung den Spaß verderben lassen? Schreib es gern in die Kommentare.