ARC Raiders – Mann bricht Befragung ab und geht lieber zurück an den PC

Ein Vorfall aus Pennsylvania sorgt gerade für Kopfschütteln in der Gaming-Community: Ein Mann soll die Polizei ignoriert haben, um schnell wieder zurück an den PC zu kommen und weiter ARC Raiders zu spielen. Brisant ist dabei, dass ausgerechnet seine angebliche Fixierung auf den Extraction-Shooter eine zentrale Rolle dabei gespielt haben soll, warum die Beamten überhaupt gerufen wurden.

Passiert sein soll das Ganze am 20. Juni 2026, als die Polizei wegen einer gemeldeten Auseinandersetzung anrückte. Vor Ort schilderte eine 49-jährige Frau, dass es im Zuge eines Streits zu einem körperlichen Übergriff gekommen sei.

Der Vorfall in Pennsylvania

Was ist laut Polizeibericht passiert? Nach Angaben der Frau soll ein 39-Jähriger sie während der Auseinandersetzung geschlagen haben. Als Hintergrund nannte sie zwei Punkte: Zum einen habe er sie betrogen, zum anderen sei er süchtig nach ARC Raiders, was die Situation zusätzlich eskalieren ließ.

Nachdem die Polizei ihre Aussage aufgenommen hatte, wollten die Beamten dem Mann Gelegenheit geben, seine Version zu schildern. Genau an diesem Punkt nimmt die Geschichte ihre kuriose Wendung.

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Mitten im Versuch, den 39-Jährigen zu befragen, soll er das Gespräch einfach abgebrochen haben. Statt weiter mit den Polizisten zu sprechen, ging er laut Bericht weg, um zurück zu ARC Raiders zu wechseln.

ARC Raiders zwischen Hype und Alltag

Wie groß war ARC Raiders zum Release? Dass jemand so kompromisslos an einem Spiel hängt, wirkt noch absurder, wenn man sich die Größenordnung anschaut: ARC Raiders war zum Start ein echter Dauerbrenner. Auf Steam lag der gleichzeitige Höchststand bei knapp 482.000 aktiven Leuten, außerdem soll das Spiel bis Anfang 2026 die Marke von 12 Millionen Verkäufen überschritten haben.

Seitdem hat sich die Lage allerdings spürbar beruhigt, die aktiven Zahlen sollen über die letzten Monate hinweg kontinuierlich gesunken sein. Viele zocken mittlerweile nur noch nebenbei oder teilen ihre Zeit mit anderen Games.

Umso mehr sticht dieser Fall heraus, weil er ein Extrem abbildet: Die behauptete Abhängigkeit war nicht nur Teil der Anschuldigungen, sie wurde durch das Verhalten vor Ort zumindest indirekt untermauert. In einem Moment, in dem es um eine mögliche Straftat und eine Aussage gegenüber der Polizei geht, wieder ins Match zu verschwinden, wirkt wie ein Worst-Case-Signal an alle Beteiligten.

Konsequenzen und ähnliche Fälle

Welche Folgen drohen dem Mann? Laut aktuellem Stand ist der 39-Jährige wegen Belästigung angeklagt worden. Weitere Details sind bislang nicht bekannt, und vieles dürfte erst rund um einen möglichen Gerichtstermin öffentlich werden.

Der Fall reiht sich außerdem in eine längere Liste von Einsätzen ein, bei denen Games eine Rolle spielen, auch wenn die Umstände sonst oft anders gelagert sind. Zu den bekanntesten Beispielen zählen Fälle von Swatting bei Streamern, bei denen Einsatzkräfte durch falsche Notrufe alarmiert werden.

Auch rund um ARC Raiders gab es bereits Polizeieinsätze ohne häusliche Gewalt: In einem anderen Fall soll ein Motel-Nachbar die Polizei gerufen haben, weil er aus dem Zimmer nebenan Schreie hörte, jemand sei angeschossen worden. Am Ende stellte sich heraus, dass es nur um Ingame-Schüsse ging.

Und es gab noch einen weiteren skurrilen Vorfall aus der Gaming-Welt: Eine 91-Jährige ignorierte laut Bericht einen Anruf und das Klopfen an der Tür, als die Polizei zu einem Wohlbefinden-Check vor der Tür stand. Der Grund war simpel: Sie war vertieft ins Zocken und wollte nicht unterbrechen.

Wie seht ihr das: Ist das hier ein Einzelfall, der vor allem durch die Umstände eskaliert ist, oder zeigt der Vorfall, wie schnell exzessives Zocken in echten Stress umschlagen kann? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.