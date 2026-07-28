The Elder Scrolls 6: Bethesda reagiert auf Sorgen nach den großen Xbox-Entlassungen

Die umfangreichen Stellenstreichungen bei Microsoft haben zahlreiche Xbox-Studios getroffen. Auch bei Bethesda und ZeniMax mussten Beschäftigte das Unternehmen verlassen. Seitdem fragen sich viele Fans, welche Folgen der Verlust erfahrener Entwickler für kommende Spiele wie The Elder Scrolls 6 haben könnte.

Bethesda versucht nun, zumindest in Bezug auf das lang erwartete Rollenspiel Entwarnung zu geben. Gegenüber dem YouTuber MrMattyPlays erklärte das Unternehmen, dass sich die Entlassungen bislang nicht auf den internen Fahrplan von The Elder Scrolls 6 ausgewirkt hätten.

Eine ausführliche Einschätzung zum Entwicklungsstand oder einen möglichen Veröffentlichungstermin lieferte Bethesda allerdings nicht.

Bethesda: Fahrplan von The Elder Scrolls 6 bleibt unverändert

MrMattyPlays hatte Bethesda mehrere Fragen zur Zukunft des Studios gestellt. Dabei wollte er unter anderem wissen, ob die jüngsten Umstrukturierungen und Stellenstreichungen zu einer Verzögerung von The Elder Scrolls 6 führen könnten.

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Die Antwort des Unternehmens fiel denkbar knapp aus:

„Nein, der Fahrplan ist nicht betroffen.“

Damit widerspricht Bethesda zumindest offiziell den Befürchtungen, dass die Entwicklung nach den Entlassungen verlangsamt oder der intern vorgesehene Veröffentlichungstermin verschoben werden könnte. Dieselbe Auskunft erhielt der YouTuber offenbar auch zum weiteren Fahrplan von Fallout 76.

Was genau der erwähnte Fahrplan beinhaltet, bleibt jedoch offen. Bethesda hat bislang weder ein Release-Jahr noch ein Zeitfenster für eine ausführliche Präsentation von The Elder Scrolls 6 öffentlich angekündigt. Die Aussage bedeutet daher nicht, dass bereits ein konkreter Erscheinungstermin feststeht.

Entwickler warnten zuvor vor Verzögerungen und Überstunden

Die neue Stellungnahme steht im Kontrast zu Berichten aus dem Umfeld des Studios. Aktuelle und ehemalige Bethesda-Beschäftigte sollen zuvor vor weitreichenden Folgen für die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 gewarnt haben.

Demnach könnte der Verlust langjähriger Mitarbeiter zu Verzögerungen, einer höheren Belastung der verbliebenen Teams und einer stärkeren Abhängigkeit von externen Kräften führen. Unter den entlassenen Bethesda-Mitarbeitern befinden sich auch erfahrene Entwickler, die über viele Jahre an Reihen wie The Elder Scrolls und Fallout gearbeitet haben.

Bethesdas Aussage schließt solche Auswirkungen auf den Arbeitsalltag nicht ausdrücklich aus. Sie besagt lediglich, dass der interne Entwicklungsfahrplan derzeit unverändert sei. Ob dieser langfristig eingehalten werden kann, dürfte sich erst in den kommenden Jahren zeigen.

Im Zuge des sogenannten Xbox-Resets sollen insgesamt rund 3.200 Stellen wegfallen. Etwa die Hälfte der Kürzungen wurde bereits umgesetzt, weitere Stellen sollen im Laufe des kommenden Geschäftsjahres gestrichen werden.

Erscheint The Elder Scrolls 6 im Jahr 2028?

Ein Release von The Elder Scrolls 6 im Jahr 2028 wurde von Bethesda nicht bestätigt. MrMattyPlays hält eine Veröffentlichung 2028 oder 2029 jedoch wieder für denkbar, sofern der interne Fahrplan tatsächlich unverändert geblieben ist.

In diesem Fall könnte Bethesda das Rollenspiel möglicherweise 2027 erneut präsentieren. Auch dabei handelt es sich allerdings ausschließlich um eine Einschätzung des YouTubers und nicht um eine offizielle Ankündigung.

Eine solche Enthüllung wäre dennoch plausibel: Seit dem ersten Teaser sind mittlerweile mehr als acht Jahre vergangen. Bethesda hatte The Elder Scrolls 6 bereits auf der E3 2018 angekündigt. Das Projekt befand sich damals noch in der Vorproduktion und wurde lediglich mit einer kurzen Kamerafahrt über eine Landschaft vorgestellt.

Bis heute wurden weder der Schauplatz noch die Plattformen oder der endgültige Titel offiziell vorgestellt. Auch einen konkreten Erscheinungstermin gibt es weiterhin nicht.

Bethesdas aktuelle Aussage dürfte Fans daher zunächst beruhigen. Sie ist aber noch kein Hinweis darauf, dass eine Präsentation oder gar die Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht.

Was erwartet ihr von The Elder Scrolls 6? Glaubt ihr, dass Bethesda seinen bisherigen Zeitplan trotz der Entlassungen einhalten kann? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.