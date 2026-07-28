Ubisoft arbeitet seit geraumer Zeit daran, Far Cry für die Zukunft neu aufzustellen. Neben dem nächsten Hauptteil befand sich deshalb auch ein eigenständiger Multiplayer-Ableger in Entwicklung, der die Reihe mit einem Extraction-Shooter verbinden sollte.

Aus diesem Experiment wird offenbar nichts mehr. Wie der gut vernetzte Insider Tom Henderson berichtet, hat Ubisoft das unangekündigte Projekt mit dem Codenamen Maverick inzwischen vollständig eingestellt.

Die bisher geschaffenen technischen Grundlagen sollen allerdings nicht einfach aufgegeben werden. Stattdessen entsteht daraus unter dem Codenamen Kodiak ein neues Open-World-Spiel im Far-Cry-Universum.

Far Cry Maverick sollte Spieler nach Alaska schicken

Project Maverick war ursprünglich als Multiplayer-Komponente des nächsten Far Cry geplant. Anfang 2023 entwickelte sich das Konzept jedoch zu einem eigenständigen Ableger.

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Das Spiel sollte in der Wildnis Alaskas angesiedelt sein und Elemente aus PvE, PvP und Survival miteinander verbinden. Spieler hätten Ressourcen und Ausrüstung sammeln, gegen menschliche Gegner sowie KI-Soldaten kämpfen und anschließend einen Extraktionspunkt erreichen müssen.

Auch wilde Tiere und die schwierigen Umweltbedingungen sollten eine wichtige Rolle spielen. Frühere Berichte nannten unter anderem folgende Bestandteile:

eine offene Spielwelt in Alaska

Kämpfe gegen andere Spieler und KI-Gegner

ein Beute- und Rucksacksystem

Verträge und unterschiedliche Missionen

Wildtiere und wechselnde Wetterbedingungen

permanente Verluste nach dem Tod

Nach internen Problemen wurde Maverick bereits 2025 grundlegend überarbeitet. Teile des Entwicklungsteams wechselten damals zum nächsten Hauptteil der Reihe. Obwohl frühe Testversionen laut Henderson spielerisch durchaus überzeugend gewesen sein sollen, konnte das überarbeitete Konzept Ubisoft offenbar nicht dauerhaft überzeugen.

Eine offizielle Ankündigung des Spiels hatte es nie gegeben.

Project Kodiak entsteht aus den Überresten des Shooters

An die Stelle von Maverick tritt dem Bericht zufolge Project Kodiak. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Far-Cry-Spiel, das allerdings nicht länger als Extraction-Shooter konzipiert ist.

Kodiak soll ein Open-World-Ego-Shooter werden, bei dem die Interaktionen der Spieler und daraus entstehende persönliche Geschichten im Mittelpunkt stehen. Hendersons Quellen beschreiben das Projekt als „wirklich ambitioniert“.

Was genau mit diesem spielerzentrierten Ansatz gemeint ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Denkbar wären dynamische Systeme, kooperative Elemente oder eine Spielwelt, die stärker als bisher auf die Entscheidungen und Handlungen der Spieler reagiert. Dabei handelt es sich momentan jedoch lediglich um mögliche Interpretationen der knappen Beschreibung.

Das Projekt hat seine Konzeptphase erst im Juli 2026 abgeschlossen und befindet sich damit noch am Anfang der eigentlichen Entwicklung. Mit einer Veröffentlichung ist voraussichtlich erst in einigen Jahren zu rechnen.

Die Entwicklung findet bei Vantage Studios statt. Unter diesem Dach bündelt Ubisoft gemeinsam mit Tencent seine wichtigsten Marken Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six.

Was bedeutet das für Far Cry 7?

Kodiak ersetzt nicht den kommenden Hauptteil der Reihe. Ubisoft arbeitet parallel weiterhin an Project Blackbird, hinter dem sich das bislang unangekündigte Far Cry 7 verbergen soll.

Auch dessen Entwicklung verlief laut früheren Berichten schwierig. Das Projekt soll intern mehrfach verschoben und inhaltlich überarbeitet worden sein. Mittlerweile scheint sich die Situation jedoch verbessert zu haben.

Henderson zufolge befindet sich Blackbird inzwischen auf einem aussichtsreicheren Weg. In einem internen Gespräch soll Vantage-Studios-Chef Charlie Guillemot den aktuellen Stand sogar als „ehrlich beeindruckend“ bezeichnet haben.

Darüber hinaus sprach Guillemot angeblich von „Akt Eins“. Dies könnte darauf hindeuten, dass Ubisoft Blackbird als Grundlage für weitere Far-Cry-Spiele mit vergleichbaren Systemen betrachtet. Ob daraus tatsächlich mehrere zusammenhängende Teile entstehen, dürfte jedoch maßgeblich vom Erfolg des ersten Spiels abhängen.

Der nächste Hauptteil soll außerdem eine Multiplayer-Komponente besitzen, über die mehrere Spieler die offene Welt gemeinsam erleben können. Ubisoft hat weder Blackbird noch Kodiak offiziell vorgestellt, weshalb sämtliche Angaben weiterhin als unbestätigt behandelt werden müssen.

Ubisoft verabschiedet sich vorerst vom Extraction-Shooter

Mit der Einstellung von Maverick lässt Ubisoft den Versuch, Far Cry in einen Extraction-Shooter zu verwandeln, zumindest vorläufig hinter sich. Ganz verworfen wird die bisherige Arbeit allerdings nicht: Kodiak soll auf technischen und konzeptionellen Grundlagen des eingestellten Projekts aufbauen.

Damit befinden sich derzeit offenbar zwei unterschiedliche Far-Cry-Spiele in Arbeit:

Projekt Aktueller Stand Maverick Eingestellter Extraction-Shooter Kodiak Neues, spielerzentriertes Open-World-Spiel in früher Entwicklung Blackbird Kommender Hauptteil, vermutlich Far Cry 7

Ubisoft selbst hat den Bericht bislang nicht kommentiert. Da alle drei Projekte unangekündigt waren beziehungsweise sind, gibt es auch keine offiziellen Informationen zu Plattformen oder Erscheinungsterminen.

Hättet ihr dem Far-Cry-Extraction-Shooter eine Chance gegeben oder passt ein klassisches Open-World-Spiel besser zur Reihe? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.