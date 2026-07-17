Assassins Creed Black Flag Resynced knackt 3 Millionen Verkäufe in einer Woche

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist erst seit dem 9. Juli 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich, doch Ubisoft kann schon den nächsten dicken Erfolg vermelden. Nach einem starken Start hat das Piraten-Abenteuer um Edward Kenway nun die Marke von 3 Millionen verkauften Exemplaren geknackt und legt damit ein Tempo hin, das selbst für die traditionsreiche Reihe bemerkenswert ist.

Der Zeitpunkt wirkt dabei fast wie ein kleiner Trendbruch: Ein Juli-Release galt lange als eher untypisch für große Blockbuster, doch Resynced scheint das völlig egal zu sein. Die Community ist seit dem Launch sichtbar aktiv, teilt Clips, Erlebnisse und Fundstücke aus der Karibik und sorgt damit für zusätzlichen Rückenwind.

Schon kurz nach Veröffentlichung hatte Ubisoft außerdem gemeldet, dass Resynced innerhalb von 24 Stunden über 2 Millionen Verkäufe geschafft hat. Auf Steam setzte das Spiel ebenfalls ein Ausrufezeichen und wurde zum meistgespielten Assassin’s-Creed-Titel auf der Plattform, inklusive eines neuen Serienrekords mit 99.451 gleichzeitigen Nutzern.

Ein neuer Meilenstein für Edward Kenway

Wie erfolgreich ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced bisher? Mit über 3 Millionen Verkäufen nach rund einer Woche unterstreicht Ubisoft, dass sich die Neuauflage von Black Flag nicht nur an Nostalgiker richtet, sondern auch ein modernes Publikum erreicht. Resynced galt zwar bereits vor der Ankündigung als offenes Geheimnis, doch die Nachfrage scheint die Erwartungen vieler Beobachter trotzdem zu übertreffen.

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Ubisoft bedankt sich zum Meilenstein vor allem für die anhaltende Aktivität der Fans, die das Spiel nicht nur konsumieren, sondern auch weitertragen. Gerade bei einem Titel, den viele bereits aus dem Original kennen, ist das ein wichtiges Signal: Es geht offensichtlich nicht nur um eine hübschere Version, sondern um ein Paket, das genügend Anreiz liefert, um erneut in See zu stechen.

Die wichtigsten bislang bekannten Kennzahlen lassen sich dabei schnell zusammenfassen:

Release: 9. Juli 2026 ( PS5 , Xbox Series X|S , PC)

, , PC) Verkäufe nach 24 Stunden: über 2 Millionen

Verkäufe nach rund einer Woche: über 3 Millionen

Steam-Rekord der Reihe: 99.451 gleichzeitige Nutzer

New Game Plus ist offiziell in Arbeit

Welche neue Funktion bekommt Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Ubisoft hat angekündigt, dass New Game Plus für Resynced entwickelt wird. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, die Funktion soll später per Update nachgereicht werden. Für viele dürfte das die wichtigste Nachricht rund um den Meilenstein sein, denn ein NG+ ist genau die Art von Feature, die sich bei einem Story-getriebenen Action-Adventure als langfristiger Motivator bewährt.

Auch wenn Ubisoft Resynced aktuell als inhaltlich komplett beschreibt, deutet die Ankündigung auf einen klaren Kurs hin: weniger große Erweiterungsversprechen, dafür gezielte Updates und Komfortfunktionen, die das Spiel über die ersten Wochen hinaus frisch halten. Für alle, die bereits alles freigeschaltet haben oder Builds und Ausrüstung optimieren wollen, kann ein NG+ die perfekte Ausrede sein, um den nächsten Durchlauf zu starten.

Parallel läuft das Spiel bei Ubisoft auch über Community-Aktionen weiter. So wurden bereits Schatzsuche-Events in der Community angestoßen, auch wenn ein für den 17. Juli 2026 geplantes Event unfreiwillig vorab Aufmerksamkeit bekam: Ein Nutzer soll versehentlich das begehrte Explorer-Outfit für Edward Kenway entdeckt haben, das eigentlich als großer Preis der kommenden Schatzsuche gedacht war.

Mikrotransaktionen bleiben ein Reizthema

Warum gibt es Kritik an Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Trotz des starken Starts gab es Gegenwind wegen der Menge an Mikrotransaktionen. Zum Launch waren laut Berichten Zusatzkäufe im Umfang von umgerechnet rund 85 Euro verfügbar. Ubisoft stellte dazu klar, dass es sich um optionale Extras handelt und die Standardversion das vollständige Erlebnis bietet.

Unabhängig von der Kritik zeigt ein weiterer Wert, wie relevant solche Angebote wirtschaftlich sind: Ein Analytics-Bericht beziffert den Zusatzumsatz der Steam-Version durch Day-One-DLC allein auf rund 1 Million Euro. Das erklärt zwar nicht jede Designentscheidung, macht aber deutlich, warum das Thema die Diskussion rund um große Releases weiterhin prägt.

Was meint ihr: Freut ihr euch auf New Game Plus in Assassin’s Creed Black Flag Resynced, oder wäre euch weniger Store-Kram im Spiel wichtiger? Schreibt es gern in die Kommentare.