The Last of Us Part II – Fan-Mod bringt Multiplayer auf den PC zurück

The Last of Us Part II bekommt doch noch Multiplayer, nur eben nicht offiziell: Ein Fan-Modder arbeitet an einem Mehrspieler-Modus für die PC-Version, der sich klar am ursprünglichen Factions orientiert. Während Naughty Dog sein eigenes Standalone-Projekt nach jahrelanger Entwicklung eingestellt hat, entsteht jetzt eine Community-Alternative, die vor allem eins liefern will: das überarbeitete, deutlich modernere Gameplay von Part II im kompetitiven Online-Format.

Grundlage ist die PC-Portierung von The Last of Us Part II, auf der die Mod aufsetzt. Der Ansatz ist dabei bewusst pragmatisch: Keine aufwendigen Story-Elemente, kein Live-Service-Überbau, sondern Matches, die sich auf direkte Gefechte konzentrieren und das Kerngefühl des Kampf-Systems in den Multiplayer übertragen.

Ein Modder schließt die Multiplayer-Lücke

Wer entwickelt den Multiplayer für The Last of Us Part II? Hinter dem Projekt steht ein einzelner Modder, der sich seit Januar 2026 an die Arbeit gemacht hat, um eine spielbare Online-Variante auf die Beine zu stellen. Das Ergebnis wirkt in den bislang gezeigten Szenen zwar noch unfertig, aber die Richtung ist eindeutig: Es soll ein klassischer PvP-Modus werden, der sich eher wie Factions anfühlt als wie ein neuer erzählerischer Ableger.

Was steckt in der Fan-Version bereits drin? Aktuell werden Charaktermodelle aus dem Hauptspiel genutzt und auf Maps losgelassen, die auf Schauplätzen aus der Kampagne basieren. Der Fokus liegt auf knallharten Gefechten, bei denen Teams oder Einzelkämpfer einander ausschalten, statt auf Missionen mit Zwischensequenzen oder Meta-Fortschritt.

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Die Entwicklung läuft erst seit wenigen Monaten, entsprechend sieht das Ganze an manchen Stellen noch rau aus. Trotzdem klingt der Zeitplan ambitioniert: Die Mod soll laut aktuellem Stand bis September 2026 fertig werden.

So spielt sich die Fan-Variante im Vergleich zu Factions

Worin unterscheidet sich die Mod vom eingestellten Naughty-Dog-Projekt? Während das offizielle Multiplayer-Spiel offenbar als großes Live-Service-Erlebnis gedacht war, zielt die Mod auf eine deutlich bodenständigere Umsetzung ab. Wer gehofft hat, dass das Part-II-Kampfsystem einfach nur in ein kompetitives Online-Regelwerk übersetzt wird, dürfte hier eher das bekommen, was viele sich ursprünglich gewünscht haben.

Welche Erwartungen sollten Fans an Inhalte und Umfang haben? Die Mod setzt auf Wiederverwertung aus dem Hauptspiel: bekannte Charaktere, bekannte Orte, bekannte Waffen und das typische The-Last-of-Us-Feeling mit schnellen, brutalen Entscheidungen. Große narrative Experimente sind nicht zu erwarten, dafür eine direktere Multiplayer-Schleife, die an den Spirit des ursprünglichen Factions erinnert.

klassischer kompetitiver Multiplayer statt Story-Fokus

Charaktermodelle aus dem Hauptspiel

Karten auf Basis von Kampagnen-Locations

früher Entwicklungsstand seit Januar 2026, Ziel: September 2026

Plattform-Frage: Auf PS5 bleibt es offiziell still

Auf welchen Plattformen ist der Multiplayer spielbar? Wichtig ist die Einschränkung: Das Projekt ist an die PC-Version gebunden. Auf der PS5 wird diese Mod nicht spielbar sein, ihr braucht also eine PC-Kopie von The Last of Us Part II, wenn ihr das ausprobieren wollt.

Was bedeutet das für die Zukunft der Reihe? Die Mod ist vor allem eine Erinnerung daran, wie gut das Kampfsystem von Part II in einem Online-Kontext funktionieren könnte. Gleichzeitig bleibt das Gefühl, dass hier eine große Chance liegengelassen wurde: Viele hätten vermutlich schon mit einer schlankeren, polierteren Factions-ähnlichen Lösung auf Basis von Part II zufrieden sein können.

Wie seht ihr das: Reicht euch eine Community-Lösung am PC, oder hättet ihr lieber ein offizielles Multiplayer-Comeback auf PS5 gewollt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.