Saros überzeugt bei Metacritic: Starke Wertungen machen PS5-Exklusivtitel zum GOTY-Kandidaten

Der PS5-Exklusivtitel Saros legt einen richtig starken Start hin. Kurz vor Release sammelt das neue Spiel von Housemarque bereits hervorragende Kritiken und sichert sich bei Metacritic einen Metascore von 88 Punkten.

Damit gehört der Sci-Fi-Actiontitel schon jetzt zu den bestbewerteten Spielen des Jahres 2026 und wird von vielen Stimmen sogar als möglicher Kandidat für das Spiel des Jahres gehandelt.

Starker Metascore und fast nur positive Stimmen

Aktuell basiert der Metascore von Saros auf über 100 Kritiken. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Metascore: 88 Punkte

96 Prozent positive Reviews

4 Prozent gemischte Bewertungen

Keine negativen Kritiken

Besonders auffällig ist dabei die hohe Konsistenz der Wertungen. Während einige Spiele bei Metacritic stark schwanken, bewegt sich Saros fast durchgehend im sehr guten bis exzellenten Bereich.

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Ein User Score liegt aktuell noch nicht vor, da das Spiel erst am 30. April 2026 erscheint.

Kritiker loben Gameplay, Atmosphäre und Weiterentwicklung

Viele Reviews heben hervor, dass Saros die Stärken von Housemarques vorherigem Titel Returnal weiter ausbaut und gezielt verbessert.

So bezeichnet GamingTrend das Spiel als das bisher beste Werk des Studios und sieht darin eine konsequente Weiterentwicklung der bekannten Formel. Auch andere Stimmen loben vor allem die Mischung aus forderndem Gameplay, dichter Atmosphäre und motivierendem Fortschrittssystem.

Die britische Daily Star hebt besonders die technische Präsentation hervor und spricht von einem eindrucksvollen Showcase für die PS5.

GameStar beschreibt Saros sogar als nahezu fehlerfreies Actionspiel, das gleichermaßen fordert und belohnt.

Kritik bleibt die Ausnahme

Ganz ohne kritische Stimmen kommt Saros zwar nicht aus, doch diese bleiben die klare Minderheit.

Einige Reviews merken an, dass das Spiel weniger überraschend wirkt als noch Returnal und stellenweise bekannte Mechaniken erneut aufgreift. Auch die erzählerische Umsetzung wird vereinzelt als nicht durchgehend überzeugend beschrieben.

Den Gesamteindruck trübt das jedoch kaum. Selbst kritischere Bewertungen sprechen weiterhin von einem empfehlenswerten Titel, insbesondere für Fans von Roguelikes und Bullet-Hell-Action.

Saros setzt sich im starken Spielejahr durch

Gerade im aktuell sehr dicht besetzten Spielemonat April fällt Saros positiv auf. Trotz starker Konkurrenz gelingt es dem Titel, sich mit konstant hohen Wertungen klar zu positionieren.

Ob sich Saros langfristig auch im Rennen um die wichtigsten Awards behaupten kann, bleibt abzuwarten. Die Ausgangslage könnte aber kaum besser sein.

Einer der stärksten PS5-Titel des Jahres

Mit einem Metascore von 88 und einer überwältigenden Mehrheit positiver Reviews gelingt Saros ein beeindruckender Einstand.

Housemarque scheint es erneut geschafft zu haben, intensive Action mit cleverem Progressionsdesign zu verbinden und gleichzeitig die eigene Formel sinnvoll weiterzuentwickeln.

Für PS5-Spieler könnte Saros damit eines der Highlights des Jahres werden.