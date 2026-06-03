Game of Thrones Dragonfire ist da – Mobile-Strategie mit Drachenzucht

Fans von Game of Thrones bekommen Nachschub für unterwegs: Seit dem 2. Juni 2026 ist Game of Thrones: Dragonfire offiziell verfügbar und kann als Free-to-play-Titel auf iOS und Android heruntergeladen werden. Der neue Ableger setzt nicht nur auf Strategie, sondern vor allem auf ein Feature, das in vielen bisherigen Umsetzungen eher zu kurz kam: Drachen stehen im Mittelpunkt, inklusive Aufziehen, Trainieren und Reiten.

Inhaltlich orientiert sich Dragonfire an House of the Dragon und greift damit den aktuellsten Serien-Spin-off-Fokus auf. Entwickelt und veröffentlicht wurde das Mobile-Game von Warner Bros. Games Boston. Eure Rolle: ein valyrischer Nachfahre, der sich in Westeros behaupten und am Ende die Sieben Königslande dominieren will.

Ein Mobile-Strategiespiel mit Drachenfokus

Worum geht es in Game of Thrones: Dragonfire? Dragonfire ist ein Strategie- und Kreaturen-Aufzuchtspiel, das sich stark um den Ausbau eurer Macht dreht. Statt nur Armeen zu verschieben und Gebäude hochzuziehen, kreist der Kernloop um Drachen: Eier ausbrüten, die Tiere aufziehen, sie stärker machen und schließlich als entscheidende Waffe im Kampf um Territorien einsetzen.

Das Ziel ist klar auf Expansion ausgelegt: Ihr erweitert euer Gebiet, verbessert euer Königreich und stellt euch mit wachsender Drachenstärke gegen benachbarte Gegner. Dabei soll der Fortschritt nicht nur über Upgrades laufen, sondern auch über Aktivitäten abseits der klassischen Karte.

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Welche Rolle spielt House of the Dragon? Das Spiel lässt euch laut Beschreibung mit bekannten Gesichtern aus der House of the Dragon-Welt interagieren, wobei ihr sie unterstützen oder euch gegen sie stellen könnt. Damit versucht Dragonfire, den politischen Konflikt und die Fraktionsdynamik der Vorlage in spielerische Entscheidungen zu übersetzen, auch wenn der Fokus klar auf dem Drachenaufbau liegt.

Features im Überblick

Welche Gameplay-Features sind bereits bestätigt? Zum Start nennt Dragonfire eine ganze Reihe konkreter Inhalte, die den Mix aus Strategie, Sammlung und Aufzucht definieren:

Dracheneier ausbrüten und Drachen großziehen

Bekannten Figuren aus House of the Dragon dienen oder sich ihnen widersetzen

Berühmte Drachen sammeln, darunter Caraxes und Syrax

Feinde mit Drachen angreifen und Westeros erobern

Ein Drachenreit-Minispiel spielen, um zusätzliche Ressourcen und Punkte zu erhalten

Allianzen bilden und Fraktionen mit anderen Mitspielern beitreten

Territorium erweitern und das eigene Königreich aufwerten

Gerade die Kombination aus Sammelfokus und strategischer Eroberung klingt nach einem klaren Langzeitspiel, bei dem ihr euch über stärkere Drachen und stetige Upgrades nach oben arbeitet. Zusätzlich sind Minispiele und saisonale Inhalte vorgesehen, die dafür sorgen sollen, dass die Routine nicht zu schnell eintönig wird.

Release, Download und Einstieg

Wann ist Game of Thrones: Dragonfire erschienen und wo könnt ihr es spielen? Der offizielle Release war am 2. Juni 2026. Dragonfire ist als Free-to-play-Spiel angelegt und steht auf mobilen Plattformen bereit, konkret im App Store sowie im Google Play Store.

Wenn ihr Lust auf ein Game of Thrones-Spiel habt, das Drachen nicht nur als Deko, sondern als zentrales System behandelt, dürfte Dragonfire genau in diese Kerbe schlagen. Interessant wird vor allem sein, wie gut sich das Aufziehen und Aufrüsten der Drachen mit dem Strategiepart verzahnt und wie motivierend die saisonalen Inhalte langfristig ausfallen.

Werdet ihr Game of Thrones: Dragonfire ausprobieren, und reizt euch eher das Drachenzüchten oder der Kampf um Westeros? Schreibt es gern in die Kommentare.