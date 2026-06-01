Wer sich Call of Duty: Modern Warfare 4 lieber ins Regal stellen möchte, kann jetzt zur ersten physischen Sonderedition greifen. MediaMarkt hat die Steelbook Edition für die PlayStation 5 ins Sortiment aufgenommen und nimmt ab sofort Vorbestellungen entgegen.

Der Preis liegt bei 79,99 Euro. Neben dem Spiel selbst erhalten Käufer ein exklusives Steelbook sowie Zugang zu den üblichen Vorbesteller-Boni von Activision.

Steelbook Edition kostet genauso viel wie die Standardversion

Interessant: Die Steelbook Edition wird aktuell für 79,99 Euro angeboten und kostet damit nicht mehr als die digitale Standard Edition.

Laut Produktbeschreibung enthält die Version:

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Call of Duty: Modern Warfare 4

Exklusives Steelbook

Vorabzugang zur Open Beta

Weitere digitale Inhalte wie die Operator-Pakete oder BlackCell sind weiterhin der deutlich teureren Vault Edition vorbehalten.

Produktseite verrät neue Details zur Kampagne

Neben der Vorbestellung liefert die MediaMarkt-Seite auch weitere Hinweise auf die Kampagne.

Demnach führt Modern Warfare 4 Spieler unter anderem in:

die Schützengräben Koreas

Häuserkämpfe in New York

Verfolgungsjagden durch Paris

nächtliche SAS-Einsätze in Mumbai

groß angelegte Rückeroberungsoperationen in besetzten Städten

Die Handlung dreht sich um einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel, nachdem Nordkorea eine groß angelegte Invasion startet und damit einen internationalen Konflikt auslöst.

Auch DMZ kehrt zurück

Darüber hinaus bestätigt die Produktbeschreibung erneut die Rückkehr von DMZ.

Der Extraction-Modus setzt Spieler hinter feindlichen Linien ab. Dort müssen Missionen abgeschlossen, Ausrüstung gesichert und rechtzeitig Evakuierungspunkte erreicht werden.

Infinity Ward verspricht dabei mehr Entscheidungsfreiheit und taktische Möglichkeiten als in früheren Versionen des Modus.

Release im Oktober 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC

Nintendo Switch 2

PS4 und Xbox One werden erstmals nicht mehr unterstützt.

Wer sich eine physische Version sichern möchte, kann die Steelbook Edition bereits jetzt vorbestellen. Laut MediaMarkt erfolgt die Auslieferung pünktlich zum Release am 23. Oktober 2026. Die Produktbeschreibung nennt außerdem den Vorabzugang zur Open Beta als Bestandteil der Vorbestellung.