Steam-Freebie eWorlds nur bis 16. April 2026 gratis, danach 3,99 Dollar

Auf Steam läuft gerade ein kleines Freebie-Fenster, das sich vor allem für Fans von Koop-Games lohnt: Das Sci-Fi-Abenteuer eWorlds kann bis zum 16. April 2026 kostenlos zur Bibliothek hinzugefügt werden. Wer es bis dahin claimt, behält es dauerhaft, auch wenn der Preis später wieder hochgeht.

Interessant ist dabei vor allem der Zeitpunkt: Anders als bei vielen Aktionen, bei denen ein Spiel vorübergehend kostenlos ist, wird eWorlds danach nicht einfach wieder zum Normalpreis zurückkehren, sondern überhaupt erst in ein klassisches Bezahlmodell wechseln.

Gratis-Aktion mit Deadline

Bis wann ist eWorlds kostenlos auf Steam? Die Aktion läuft bis zum 16. April 2026. Danach kostet eWorlds laut Ankündigung 3,99 US-Dollar und wird damit nicht mehr gratis verfügbar sein, wenn du es nicht vorher deiner Bibliothek hinzugefügt hast.

Der Grund für den Modellwechsel ist ebenfalls bereits genannt: Das Studio GGTech will damit die laufenden Kosten für die Multiplayer-Server mitfinanzieren. Da eWorlds Koop unterstützt, sind Server für viele Spielmodi ein zentraler Bestandteil.

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Wer generell gerne Steam-Freebies einsammelt, kennt das Problem: Die Aktionen sind im Gegensatz zu anderen Plattformen nicht streng getaktet, sondern tauchen eher spontan auf. Umso mehr lohnt es sich, die Deadline im Blick zu behalten.

Das steckt in eWorlds

Was für ein Spiel ist eWorlds? eWorlds ist ein 3D-Plattformer im Sci-Fi-Setting mit einem eher cartoonigen Look und Koop-Fokus. Wenn du auf Sprünge, Plattform-Passagen und gemeinsames Erkunden stehst, ist das hier klar die Zielrichtung.

Bei den Bewertungen macht das Spiel einen solide positiven Eindruck: Insgesamt steht eWorlds auf Steam bei Sehr positiv, die jüngsten Reviews liegen bei Größtenteils positiv. Das deutet zumindest darauf hin, dass du dir mit dem Claim eher keinen offensichtlichen Totalausfall in die Bibliothek holst.

Eine wiederkehrende Kritik aus der Community betrifft aber den Umfang. Mehrere Rezensionen sprechen davon, dass ein kompletter 100-Prozent-Durchlauf in etwa fünf Stunden machbar ist. Als Gratis-Game ist das ein fairer Deal, als Kaufspiel könnte es für manche dagegen etwas knapp ausfallen.

So holst du dir das Spiel dauerhaft

Wie behältst du eWorlds für immer? Entscheidend ist, dass du eWorlds bis zum 16. April 2026 auf Steam deiner Bibliothek hinzufügst. Danach bleibt es dort dauerhaft verfügbar, auch wenn der Titel anschließend kostenpflichtig wird.

Falls du das Zeitfenster verpasst, ist eWorlds zwar voraussichtlich kein Vollpreis-Brocken, aber gratis ist eben gratis. Und gerade bei einem Koop-Game ist es praktisch, wenn auch Freunde es rechtzeitig einsammeln können.

Wirst du dir eWorlds noch schnell sichern, und mit wem würdest du es im Koop spielen? Schreib es gerne in die Kommentare.