Steam – Puzzle-Spiel Ellingboy House ist ab sofort dauerhaft kostenlos

Wer gerade Lust auf ein neues Knobelspiel hat, bekommt auf Steam unerwartet Nachschub für die Gratis-Bibliothek: Das realistische First-Person-Puzzle-Game Ellingboy House aus dem Jahr 2025 ist ab sofort dauerhaft kostenlos. Zuvor lag der Preis lange bei umgerechnet rund 5 Euro, jetzt lässt sich der Titel ohne zeitliche Einschränkung einfach hinzufügen und behalten.

Wichtig: Es handelt sich nicht um eine klassische Free-to-Keep-Aktion mit begrenztem Zeitraum, sondern um eine permanente Umstellung. Damit ist Ellingboy House sofort eine Option, wenn ihr bis zum nächsten großen Steam-Gratis-Event etwas Neues ausprobieren wollt.

Preiswechsel und Motivation des Studios

Warum ist Ellingboy House jetzt kostenlos? Das Studio Jepfore Games hat am 20. Juni 2026 angekündigt, den Titel von einem Paid-Game auf ein dauerhaft kostenloses Modell umzustellen. Als Grund nennt der Entwickler vor allem Reichweite: Mehr Leute sollen das Spiel ausprobieren und im Idealfall eine Bewertung dalassen.

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Laut den veröffentlichten Preisverläufen startete Ellingboy House ursprünglich mit einem höheren Einstiegspreis, wurde später auf rund 5 Euro reduziert und ist nun komplett gratis. Für euch heißt das: Kein Zeitdruck, kein Ablaufdatum, keine Haken, sondern ein Freebie, das bleibt.

So spielt sich das Puzzle-Abenteuer

Was für ein Spiel ist Ellingboy House? Im Kern ist es ein First-Person-Point-and-Click-Puzzler mit realistischer 3D-Optik und vielen interaktiven Objekten. Statt klassischer WASD-Steuerung bewegt ihr euch, indem ihr auf eine Stelle in der Umgebung klickt, zu der die Figur gehen soll. Auch Interaktionen und Puzzle-Lösungen laufen über dieses Prinzip.

Der Titel setzt dabei bewusst auf wenig Hilfestellung. Das Tempo hängt also stark davon ab, wie schnell ihr die Logik der Mechaniken verinnerlicht und die richtigen Zusammenhänge entdeckt. Wer gerne selbst tüftelt, bekommt hier eher ein entschleunigtes Rätsel-Erlebnis statt eine geführte Rätsel-Tour.

Diese Features stehen bei Ellingboy House besonders im Vordergrund:

First-Person-Point-and-Click-Puzzler

Viele interaktive Objekte

Realistische 3D-Grafik

Britische Schauplätze mit Real-Life-Anleihen

Environmental Storytelling

Detaillierte Story, eng mit den Rätseln verknüpft

Story, Bewertungen und weitere Gratis-Entwicklungen auf Steam

Worum geht es in Ellingboy House? Erzählt wird ein tragischer Tag, an dem Menschen mit einer Art Ransomware-Plage aufwachen. Gleichzeitig greift das Spiel Themen wie Finanzkrise und Unternehmenskorruption auf und verankert das Ganze in einem britischen Setting, das viel über Umgebung und Details erzählt.

Bei den Steam-Bewertungen steht Ellingboy House aktuell bei 92 Prozent positiven Reviews, allerdings bei weniger als 100 Wertungen. Auffällig ist, dass viele Stimmen den Umfang loben und den Gegenwert bereits bei rund 5 Euro als stark empfanden. Entsprechend dürfte die Gratis-Umstellung dem Spiel noch einmal einen ordentlichen Schub geben, sobald sich die Nachricht herumspricht.

Ellingboy House ist außerdem nicht der einzige Titel, der im Juli 2026 auf dauerhaft kostenlos umgestellt wurde: Auch der 2025er-2D-Plattformer Greenhouse: Schism wurde von einem Solo-Entwickler permanent gratis gemacht. Parallel dazu stehen mindestens zwei Steam-Spiele kurz vor der Entfernung aus dem Store, die ihr euch vor dem Delisting noch dauerhaft sichern könnt: das First-Person-Horrorspiel Glitched Out sowie der 2D-Retro-Plattformer The Lonely Helmet.

Habt ihr Ellingboy House schon auf eurem Steam-Account eingesammelt, und wie steht ihr generell zu dauerhaft kostenlosen Games, die früher einmal bezahlt waren? Schreibt es in die Kommentare.