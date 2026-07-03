Steam Free-to-Keep Juli und August 2026 – diese 4 Gratis-Kandidaten sind gelistet

Steam bereitet für Juli und August 2026 wieder mehrere Free-to-Keep-Aktionen vor, bei denen sonst kostenpflichtige Inhalte für kurze Zeit kostenlos zur Bibliothek hinzugefügt werden können. Das Besondere: Wer während des Aktionsfensters zugreift, behält die Titel dauerhaft im Account.

Schon jetzt sind im Backend konkrete Einträge sichtbar, die auf insgesamt vier kommende Gratis-Highlights hindeuten. Ein wichtiger Punkt dabei: Die Aktion startet in der Regel ohne große Ankündigung, weshalb man die jeweiligen Store-Seiten im Blick behalten sollte, wenn man nichts verpassen will.

So funktioniert Free-to-Keep auf Steam

Was bedeutet Free-to-Keep bei Steam? Bei Free-to-Keep werden Spiele oder Inhalte für einen begrenzten Zeitraum auf 100 Prozent rabattiert. Statt sie nur temporär zu testen, könnt ihr sie nach dem Claim dauerhaft behalten, solange ihr sie rechtzeitig vor Ablauf der Aktion eurem Konto hinzufügt.

Der Haken für Schnäppchenjäger: Der genaue Startzeitpunkt ist oft nicht klar ersichtlich, selbst wenn ein Titel bereits als kommender Kandidat geführt wird. Dadurch sind diese Giveaways deutlich leichter zu übersehen als große Sale-Highlights auf der Startseite.

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Parallel dazu laufen im Sommer traditionell starke Rabatte, wodurch ihr bei einigen Titeln die Wahl habt: entweder sofort vergünstigt kaufen oder abwarten und auf das kostenlose Zeitfenster hoffen. Der Steam Summer Sale endet am 9. Juli 2026.

Die bestätigten Free-to-Keep-Kandidaten für Juli 2026

Welche Spiele sind im Juli 2026 kostenlos geplant? Für Juli 2026 sind derzeit zwei vollständige Spiele sowie ein zusätzlicher Gratis-Inhaltseintrag gelistet. Letzterer ist kein komplettes Spiel, dürfte aber rund um den Release eines neuen Titels freigeschaltet werden.

Monat Free-to-Keep-Inhalt Art Bekanntes Datum Juli 2026 The Life and Suffering of Sir Brante Vollspiel Kein konkreter Zeitpunkt genannt Juli 2026 Yet Another Zombie Defense HD Vollspiel Kein konkreter Zeitpunkt genannt Juli 2026 The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers Swords Pack Content-Pack Rund um den Release am 15. Juli 2026 erwartet August 2026 Moonlighter Vollspiel Kein konkreter Zeitpunkt genannt

Im Folgenden findet ihr alle Juli-Einträge noch einmal übersichtlich als Liste, damit wirklich nichts untergeht:

The Life and Suffering of Sir Brante

Yet Another Zombie Defense HD

The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers Swords Pack (kostenloses Content-Pack, kein Vollspiel)

Was euch bei den Juli-Titeln erwartet

Für wen lohnt sich The Life and Suffering of Sir Brante? Das narrative Rollenspiel setzt stark auf Entscheidungen, die einen gesamten Lebensweg prägen: von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter in einem streng klassenbasierten Imperium. Wer Story, Konsequenzen und mehrere Pfade mag, bekommt hier genau das richtige Futter für lange Abende.

Was ist Yet Another Zombie Defense HD für ein Spiel? Hier geht es schnörkellos zur Sache: Top-down-Survival gegen Wellen von Untoten, Geld zwischen den Runden, bessere Knarren kaufen, Barrikaden bauen, Stellung halten. Gerade im Koop kann dieser Arcade-Loop enorm zünden, wenn ihr einfach nur schnell Action wollt.

Was steckt hinter dem Lost Explorers Swords Pack? Wichtig: Der kostenlose Juli-Eintrag ist diesmal kein komplettes Spiel, sondern ein Content-Pack für The Mound: Omen of Cthulhu. Der First-Person-Koop-Horror startet am 15. Juli 2026 und schickt euch in eine verfluchte Dschungel-Expedition mit Lovecraft-Vibes, psychologischem Horror und Teamwork-Fokus. Alles deutet darauf hin, dass das Gratis-Pack rund um dieses Release-Zeitfenster verfügbar wird.

Gratis-Vorschau auf August 2026 mit Moonlighter

Warum ist Moonlighter ein spannender Free-to-Keep-Catch? Moonlighter kombiniert Roguelike-Dungeons mit Ladenmanagement: Nachts geht es in gefährliche Gebiete, tagsüber verkauft ihr die Beute im eigenen Shop, investiert in Upgrades und entwickelt euer Dorf Schritt für Schritt weiter. Der Mix fühlt sich angenehm klassisch an, bleibt aber durch Progression und Risk-Reward angenehm motivierend.

Für August 2026 ist Moonlighter aktuell als erster bestätigter Kandidat gelistet, allerdings ebenfalls ohne klar kommunizierten Startzeitpunkt. Wer es kostenlos abgreifen will, sollte den Monat entsprechend im Auge behalten.

Welche der kommenden Free-to-Keep-Aktionen wollt ihr euch sichern, und hofft ihr eher auf Story wie bei Sir Brante oder auf schnelle Runden Zombie-Action? Schreibt es mir in die Kommentare.