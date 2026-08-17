Alien Apocalypse startet im Early Access – Survival wie Project Zomboid mit Aliens

Mit Alien Apocalypse steht ein neues Open-World-Survival-Spiel auf Steam kurz vor dem Start in den Early Access. Das Projekt von Umbu Games erinnert mit seinen detaillierten Überlebenssystemen an Project Zomboid, ersetzt die allgegenwärtigen Untoten allerdings durch intelligente Außerirdische und deren fremdartige Technologie.

Die Erde ist in Alien Apocalypse bereits gefallen. Statt die Zivilisation zu retten, müssen die letzten Überlebenden Nahrung und Wasser beschaffen, sichere Unterkünfte errichten und irgendwie einen weiteren Tag in einer feindlichen Welt überstehen. Der Early-Access-Release ist für den 21. August 2026 auf Steam geplant.

Überleben nach der außerirdischen Invasion

Wie funktioniert das Survival-Gameplay von Alien Apocalypse? Im Zentrum stehen klassische Elemente wie Erkundung, Crafting, Ressourcenverwaltung und Basisbau. Hunger, Durst und Erschöpfung sollen ebenso gefährlich werden wie die außerirdischen Kreaturen, die durch verfallene Stadtviertel und verlassene Landschaften streifen.

Jedes Gebäude kann dabei wertvolle Vorräte, einen geeigneten Unterschlupf oder eine tödliche Falle enthalten. Die offene Spielwelt dient deshalb nicht nur als Kulisse, sondern ist eng mit dem täglichen Überlebenskampf verbunden. Bewegungsoptionen wie Klettern, Springen und das Überwinden von Hindernissen sollen zusätzliche Fluchtwege und versteckte Zugänge eröffnen.

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Die Nähe zu Project Zomboid zeigt sich vor allem in der Bedeutung vermeintlich kleiner Entscheidungen. Wer seine Vorräte schlecht einteilt, ohne Vorbereitung zu weit auf Erkundungstour geht oder die eigene Basis nicht ausreichend absichert, könnte schnell alles verlieren. Alien Apocalypse setzt jedoch einen eigenen Schwerpunkt, indem menschliche Ausrüstung mit erbeuteter Alien-Technologie kombiniert werden kann.

Alien-Technologie und gemeinsamer Basisbau

Welche Besonderheiten bietet Alien Apocalypse? Überlebende können fremde Geräte sammeln, untersuchen und durch Reverse Engineering für ihre eigenen Zwecke nutzbar machen. Auf diese Weise lassen sich die Waffen der Invasoren gegen ihre ursprünglichen Besitzer richten oder hybride Werkzeuge erschaffen, die menschliche und außerirdische Technik miteinander verbinden.

Die Aliens sollen zudem nicht wie einfache, gedankenlose Gegner auftreten. Laut der Spielbeschreibung können die Kreaturen denken, lernen und sich verändern. Begegnungen sollen dadurch unberechenbarer werden, während die Welt mit zunehmender Überlebensdauer immer feindseliger reagiert.

Neben einem Einzelspieler-Modus bietet Alien Apocalypse einen Online-Koop. Freunde dürfen Vorräte teilen, gemeinsam Befestigungen errichten und ihre Basis gegen außerirdische Angriffe verteidigen. Gerade diese Mischung aus anspruchsvollem Ressourcenmanagement, offenem Sandbox-Aufbau und koordinierten Verteidigungskämpfen könnte den Titel für Fans von Project Zomboid interessant machen.

Early Access als langfristiges Projekt

Wann erscheint Alien Apocalypse auf Steam? Umbu Games möchte das Survival-Spiel am 21. August 2026 zunächst als Early-Access-Version veröffentlichen. Die grundlegende Spielschleife soll bereits vollständig spielbar sein, während zusätzliche Waffen, Gegenstände, Gegner, Systeme und Komfortverbesserungen im weiteren Verlauf ergänzt werden.

Einen festen Zeitraum bis zur fertigen Version 1.0 nennt das Studio bislang nicht. Während der Early-Access-Phase soll das Feedback der Community in Balancing, neue Inhalte und technische Verbesserungen einfließen. Eine kostenlose Demo ist bereits auf Steam verfügbar und bietet einen begrenzten Kartenausschnitt sowie eine reduzierte Auswahl an Gegnern und Ausrüstung.

Alien Apocalypse erscheint zunächst für den PC und unterstützt aktuell ausschließlich Englisch bei Benutzeroberfläche und Untertiteln. Ein Preis für die Early-Access-Version wurde noch nicht genannt.

Wie gefällt euch die Idee eines Project Zomboid ähnlichen Survival-Spiels mit Aliens und Koop-Modus? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.