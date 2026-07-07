PS Plus Essential im Juli 2026 – diese 3 Spiele sind jetzt verfügbar

Die neuen Essential-Spiele von PlayStation Plus für Juli 2026 sind ab sofort verfügbar und können von Abonnenten aller Stufen ohne Aufpreis zur Bibliothek hinzugefügt werden. Sony setzt in diesem Monat auf eine Mischung aus Rollenspiel, Koop-Taktik und großem Shooter, sodass sowohl Solo-Fans als auch Gruppenabende bedient werden.

Zum Line-up gehören CrossCode, Call of Duty: Modern Warfare 3 und For the King 2. Wer die Titel sichern will, sollte wie üblich daran denken, sie aktiv zu beanspruchen, damit sie dauerhaft mit dem aktiven Abo spielbar bleiben.

Diese drei Essential-Spiele sind im Juli 2026 neu dabei

Welche Spiele sind in PlayStation Plus Essential im Juli 2026 enthalten? Sony schaltet im Juli 2026 drei Neuzugänge frei, die auf PS5 und PS4 spielbar sind. Besonders auffällig ist die Spannweite der Genres: Von einem gefeierten Indie-RPG über einen aktuellen Blockbuster-Shooter bis hin zu einem taktischen Koop-Abenteuer ist alles vertreten.

Damit ihr die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick habt, findet ihr hier die Übersicht mit Release-Zeiträumen, Wertungen und den aktuellen Preisen im PlayStation Store.

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Spiel Plattform Release Metascore User-Score CrossCode PS5, PS4 Juli 2020 82 80 Call of Duty: Modern Warfare 3 PS5, PS4 November 2023 56 2,5 For the King 2 PS5, PS4 Dezember 2024 76 7,5

CrossCode, Modern Warfare 3 und For the King 2 im schnellen Check

Was steckt in den Juli-2026-Spielen von PS Plus Essential? CrossCode gilt als das Indie-Highlight des Monats: ein actionreiches Rollenspiel mit starkem Fokus auf flotte Kämpfe, Rätsel und eine dichte Spielwelt. Der Metascore von 82 Punkten und die sehr hohe PS-Store-Wertung von 4,58 zeigen, dass der Titel sowohl bei Kritikern als auch in der Community gut ankommt.

Mit Call of Duty: Modern Warfare 3 landet außerdem ein besonders großer Name im Paket. Der Shooter bringt klassisches, schnelles Call-of-Duty-Gameplay mit und dürfte vor allem für alle interessant sein, die Multiplayer-Runden suchen oder den Titel bisher ausgelassen haben. Bei den Wertungen fällt das Spiel im Vergleich zum Rest des Line-ups zwar ab, als Content-Paket für Action-Fans ist es im Essential-Monat aber trotzdem ein echter Hingucker.

For the King 2 rundet das Trio als taktisches Abenteuer ab, das sich vor allem im Koop entfaltet. Wer Lust auf rundenbasierte Entscheidungen, gefährliche Reisen und eine Portion Glück und Risiko hat, bekommt hier einen passenden Gegenpol zum Shooter und eine gute Option für gemeinsame Sessions.

Ausblick auf die nächsten PS-Plus-Termine im Sommer 2026

Wann werden die neuen Extra- und Premium-Spiele im Juli 2026 enthüllt? Laut Plan steht als Nächstes die Enthüllung der neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium an. Die offizielle Ankündigung wird für Mittwoch, den 15. Juli 2026, erwartet, voraussichtlich gegen 17:30 Uhr.

Wann werden die Extra- und Premium-Neuzugänge im Juli 2026 freigeschaltet? Die Freischaltung erfolgt traditionell am Dienstag nach der Ankündigung. In diesem Fall wäre das der 21. Juli 2026. Parallel dazu verlassen erneut ausgewählte Titel die Spiele- und Klassikerkataloge, darunter unter anderem Tropico 6 und Risk of Rain 2.

Was ist bereits zu PS Plus Essential im August 2026 bekannt? Schon Anfang Juni 2026 wurde ein erster Titel für das Essential-Line-up im August 2026 bestätigt: Big Walk erscheint am 4. August 2026 und soll vom ersten Tag an über PlayStation Plus verfügbar sein.

Welches der Essential-Spiele im Juli 2026 ist euer Highlight und holt ihr euch CrossCode, Modern Warfare 3 oder For the King 2 zuerst in die Bibliothek? Schreibt es gern in die Kommentare.