GTA 6 und der Preis – Take Two CEO erklärt, warum Wert wichtiger ist

Seit Monaten kursiert rund um GTA 6 ein besonders hartnäckiges Gerücht: Rockstar Games könnte mit dem Open-World-Titel eine neue Phase steigender Spielepreise einläuten. Analysten und Entwickler verweisen dabei immer wieder darauf, dass der gewaltige Umfang des Spiels einen höheren Verkaufspreis durchaus rechtfertigen könnte.

Take-Two Interactive hatte zuletzt mehrfach betont, dass man weiterhin mit einer Veröffentlichung im November 2026 plane und aktuell von keiner weiteren Verschiebung ausgehe. Konkrete Angaben zum Preis blieben bislang jedoch aus.

Auf einer Konferenz wurde Take-Two-CEO Strauß Zelnick nun erneut auf das Thema angesprochen. Einen konkreten Euro-Preis nannte er zwar weiterhin nicht, erklärte aber, warum die Debatte intern offenbar deutlich weniger Gewicht hat, als viele erwarten.

Der Blick auf den Gegenwert statt auf die Zahl auf dem Preisschild

Warum spielt der Preis für Take-Two bei GTA 6 nur eine Nebenrolle? Zelnick macht deutlich, dass der entscheidende Punkt aus Sicht des Publishers nicht ist, ob ein Spiel am Ende etwas teurer oder günstiger ausfällt. Im Mittelpunkt stehe, dass das Produkt für die Community so viel Wert liefert, dass sich der Kauf unabhängig von der exakten Zahl richtig anfühlt.

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Dabei formulierte der Take-Two-CEO die interne Leitidee recht klar: Die Aufgabe sei es, deutlich weniger zu verlangen, als man an Wert ausliefert. Am Ende entstehe die Wahrnehmung eines Kaufs aus dem Zusammenspiel von Qualität und Preis, und genau diese Schnittmenge müsse stimmen.

Verbraucher bezahlen für den Wert, den man ihnen bringt. Unsere Aufgabe ist es, weit weniger als den gelieferten Wert zu verlangen. Die Leute sollen das Gefühl haben, dass das Produkt fantastisch ist und der verlangte Preis fair für das ist, was sie bekommen.

Inflation, Standardpreise und die Perspektive des Publishers

Was sagt Take-Two zur allgemeinen Preisentwicklung bei Videospielen? Zelnick ergänzte, dass Games über die Jahre faktisch sogar günstiger geworden seien. Seine Begründung: Große Blockbuster bewegten sich seit über einem Jahrzehnt oft in einem relativ stabilen Korridor, während die allgemeine Inflation im gleichen Zeitraum spürbar angezogen habe.

Gleichzeitig betonte er, dass Take-Two nicht primär durch diese Inflationsbrille auf das Thema schaue. Stattdessen gehe es darum, ein außergewöhnliches Erlebnis abzuliefern und den Preis so zu setzen, dass er sich im Verhältnis zum Inhalt und zur gebotenen Qualität angemessen anfühlt.

Rockstar Games soll mit GTA 6 neue Standards setzen

Worauf liegt bei GTA 6 der Fokus von Take-Two und Rockstar Games? Laut Zelnick kreisen die internen Überlegungen weniger um eine Preisdiskussion, sondern vielmehr um den Anspruch, mit GTA 6 einen Titel zu veröffentlichen, der neue Standards setzt und das Medium Videospiele auf das nächste Level hebt.

Worüber wir nachdenken, ist, das spektakulärste Unterhaltungsmedium der Welt zu erschaffen. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Wenn uns das gelingt und wir unseren Kunden dienlich sind, wird sich der Erfolg von ganz allein einstellen.

Fest steht: GTA 6 soll am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series erscheinen. Eine PC-Version ist ebenfalls geplant, folgt laut aktueller Ansage aber zu einem späteren Zeitpunkt.

Wie wichtig ist euch bei GTA 6 der Preis im Vergleich zu Umfang, Qualität und Langzeitmotivation, und wo läge für euch persönlich die Schmerzgrenze? Schreibt es gern in die Kommentare.