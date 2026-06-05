Super Mario x Crocs – diese Modelle erscheinen am 15. Juli 2026

Nintendo bringt den Pilz-Königreich-Style diesen Sommer an die Füße: Eine offizielle Super-Mario-Kooperation mit Crocs wurde enthüllt und setzt auf Sammel-Designs rund um bekannte Figuren wie Mario, Yoshi, Bowser und Prinzessin Peach. Die Produkte sollen ab dem 15. Juli 2026 verfügbar sein und richten sich nicht nur an Fans, die ein auffälliges Paar Clogs suchen, sondern auch an alle, die ihre Schuhe mit passenden Jibbitz-Ansteckern personalisieren wollen.

Im Fokus steht eine kleine, klar abgegrenzte Kollektion mit mehreren Charakter-Modellen sowie einer Core-Variante in Adult- und Kids-Größen. Wer sich vorab einen Überblick verschaffen will, kann die Produktübersicht bereits im Nintendo Store einsehen.

Die Kollektion im Überblick

Welche Super-Mario-Crocs erscheinen zum Start? Zum Launch am 15. Juli 2026 sind insgesamt sechs Clog-Designs angekündigt, ergänzt durch zwei Jibbitz-5er-Packs. Die Charakter-Auswahl deckt dabei gleich mehrere Fan-Favoriten ab und kombiniert klassische Crocs-Silhouetten mit verspielten Mario-Details.

Folgende Produkte sind für den Starttermin gelistet:

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Mario Classic Clogs

Yoshi Classic Clogs

Prinzessin Peach Classic Platform Women’s Clogs

Bowser Classic Clogs

Super Mario Core Classic Clogs

Kinder Super Mario Core Classic Clogs

Super Mario Core 5-Pack Jibbitz Shoe Charms

Super Mario Foes 5-Pack Jibbitz Shoe Charms

Gerade die Aufteilung in klar erkennbare Charakter-Paare und eine Core-Linie wirkt wie gemacht für Sammlerinnen und Sammler, die mehrere Designs mitnehmen wollen, ohne bei jedem Modell auf eine einzelne Figur festgelegt zu sein.

© Crocs

Release, Größen und Personalisierung

Wann kommt die Super-Mario-x-Crocs-Kollektion und welche Größen sind geplant? Als Release-Datum ist der 15. Juli 2026 genannt. Bei den Größen ist die Spanne breit: Die Kindergrößen reichen von US C11 bis J6, während die Erwachsenengrößen von Herren US 2 bis 13 sowie Damen US 4 bis 15 laufen. Damit sollte für viele Füße etwas dabei sein, egal ob ihr euch selbst ausstatten wollt oder nach einem auffälligen Paar für den Nachwuchs sucht.

Wer lieber flexibel bleibt, bekommt mit den zwei Jibbitz-Sets eine günstigere Option, um vorhandene Crocs zu dekorieren. Geplant sind ein Core-Pack und ein Foes-Pack, jeweils als 5er-Bündel. Gerade das Foes-Set klingt nach einer netten Ergänzung für alle, die im Regal nicht nur die Helden, sondern auch die Gegenseite feiern.

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Was kosten die Modelle in Euro und wo könnt ihr sie kaufen? Für Deutschland sind zum Zeitpunkt der Ankündigung vor allem der Starttermin und die Produktpalette klar kommuniziert, während Europreise je nach Shop-Listing und Umrechnung noch variieren können. Fest steht: Der Verkauf soll über den Nintendo Store anlaufen, und die Preisstruktur orientiert sich an den unterschiedlichen Modellen, inklusive eines leicht teureren Platform-Designs für Prinzessin Peach.

Wenn ihr auf ein bestimmtes Modell schielt, lohnt es sich, rund um den 15. Juli 2026 früh reinzuschauen, gerade bei beliebten Figuren wie Mario, Yoshi und Bowser. Schreib mir in die Kommentare: Welches Design würdet ihr euch holen und würdet ihr eher ein Charakter-Modell nehmen oder lieber die Core-Crocs mit Jibbitz selbst zusammenstellen?