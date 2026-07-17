Ocarina of Time Remake – GameStop-Listing nennt 4. August 2026 als Vorbestart

Auf einer Produktseite von GameStop ist kurzzeitig ein Hinweis auf kommende Vorbestellungen zu The Legend of Zelda Ocarina of Time aufgetaucht. Der Eintrag zeigte dabei konkret den 4. August 2026 als Datum für den Vorbestart, wurde aber kurz darauf wieder entfernt. In der Community wird der Screenshot bereits als möglicher früher Fingerzeig auf Nintendos Zeitplan gehandelt.

Spannend ist vor allem, dass das Datum nicht wie ein typischer Platzhalter wirkt, wie man ihn bei großen Händlern oft sieht. Offiziell bestätigt ist rund um Vorbestellungen allerdings weiterhin nichts, ein Termin von Nintendo selbst steht noch aus.

Der geleakte Termin und warum er auffällt

Wann könnten Vorbestellungen zu Ocarina of Time starten? Laut dem kurz sichtbaren Hinweis auf der GameStop-Seite soll der 4. August 2026 der Tag sein, an dem Vorbestellungen freigeschaltet werden. Ob das morgens, abends oder im Laufe des Tages passiert, ist offen, aber allein die konkrete Datumsangabe hat für reichlich Diskussionen gesorgt.

In Fan-Kreisen wird außerdem darauf verwiesen, dass der 4. August 2026 auf einen Dienstag fällt. Das ist ein Wochentag, der oft mit Nintendo-Ankündigungen und digitalen Präsentationen in Verbindung gebracht wird. Entsprechend hoffen viele auf ein größeres Update rund um das Remake, möglicherweise inklusive neuem Material aus dem Spiel.

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Dass der Hinweis schnell wieder verschwand und offenbar nicht lange öffentlich sichtbar war, wird von einigen als Indiz gewertet, dass hier versehentlich interne Daten nach außen gerutscht sein könnten.

Was bisher über das Remake bekannt ist

Welche Details gibt es schon zur Neuauflage für 2026? Handfeste Infos sind bislang rar. Bekannt ist vor allem, dass ein Remake von The Legend of Zelda Ocarina of Time für 2026 im Raum steht und bereits ein kurzer Blick auf aktualisierte Optik von Link kursiert. Wie tiefgreifend die Neuauflage ausfällt, bleibt jedoch offen.

Diskutiert wird unter anderem, ob Nintendo das Abenteuer stärker modernisiert, etwa mit einer offeneren Struktur, oder bewusst nah am Original bleibt. Gerade weil Ocarina of Time als eines der höchstbewerteten Spiele aller Zeiten gilt, ist die Erwartungshaltung hoch, dass Kernideen und Atmosphäre erhalten bleiben.

Viele Fans wünschen sich zusätzlich zum möglichen Vorbestart vor allem ein konkretes Release-Datum. Zumal das restliche Spielejahr mit großen Veröffentlichungen bereits gut gefüllt ist und Nintendo seine eigenen Highlights entsprechend platzieren dürfte.

Einordnung im aktuellen Nintendo Umfeld

Welche Rolle könnten weitere Zelda-News spielen? Auffällig ist, dass The Legend of Zelda zuletzt auch abseits der Spiele wieder stärker sichtbar ist. Nintendo und Hasbro haben eine neue Reihe von Zelda-Spielzeugen angekündigt, deren erste Enthüllung auf der San Diego Comic-Con stattfinden soll. Ob das inhaltlich mit Ocarina of Time zusammenhängt, ist unklar, zeigt aber: Die Marke wird 2026 breit aufgestellt.

Parallel sorgt GameStop selbst immer wieder für Schlagzeilen, unter anderem wegen Plänen von CEO Ryan Cohen rund um eine mögliche eBay-Übernahme. Für den deutschen Markt ist dabei wichtig: GameStop ist hierzulande seit Januar 2025 nicht mehr mit Filialen oder einem eigenen Onlineshop vertreten, entsprechend spielt der geleakte Eintrag vor allem international eine Rolle.

Unterm Strich bleibt als klare Ansage: Das Ocarina of Time Remake soll 2026 erscheinen. Wenn der 4. August 2026 tatsächlich der Vorbestart ist, dürfte Nintendo vorher oder spätestens rund um diesen Zeitraum nachlegen und das Projekt offiziell detaillierter vorstellen.

Würdet ihr ein Ocarina of Time Remake sofort vorbestellen, oder wartet ihr erst auf Gameplay und ein festes Release-Datum? Schreibt es gerne in die Kommentare.